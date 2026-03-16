Team India : రోహిత్ శర్మ కాదు విరాట్ కోహ్లీ కాదు.. గంభీర్ ఇలా అనేశాడేంటి మామ !
Team India : భారత్ టెస్ట్ జట్టు కెప్టెన్గా శుభ్మన్ గిల్పై మరోసారి హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ ప్రశంసలు కురిపించారు. జట్టులో నిజాయితీతో నాయకత్వం వహించే కష్టపడే ఆటగాడిగా గిల్ను ప్రశంసించారు.
శుభ్మన్ గిల్ కెప్టెన్సీపై గంభీర్
భారత క్రికెట్ జట్టు హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ మరోసారి యువ ఆటగాడు శుభ్ మన్ గిల్కు సపోర్టుగా నిలిచారు. భారత టెస్ట్ జట్టు కెప్టెన్గా గిల్ తీసుకున్న బాధ్యతలను సమర్థిస్తూ ఆయనను కష్టపడే నాయకుడిగా అభివర్ణించారు. ఆటగాళ్లతో నిజాయితీగా వ్యవహరించే నాయకత్వ లక్షణాలు గిల్లో ఉన్నాయని గంభీర్ తెలిపారు.
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ విజయంతో భారత అభిమానుల విశ్వాసాన్ని తిరిగి పొందిన గంభీర్ ఇప్పుడు తన నిర్ణయాలను వివరిస్తూ మాట్లాడుతున్నారు. జట్టు భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసుకున్న నిర్ణయాలలో ఒకటి శుభ్ మన్ గిల్కు టెస్ట్, వన్డే జట్ల కెప్టెన్సీ అప్పగించడం అని ఆయన చెప్పారు.
బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ మార్పు వ్యూహాత్మక నిర్ణయం
క్రికెట్ విశ్లేషకుడు బోరియా మజుందార్ ఇటీవల గౌతమ్ గంభీర్ను పలు ప్రశ్నలు ఆడిగారు. వాటిలో గిల్ను నంబర్ 3 నుంచి నంబర్ 4 స్థానానికి మార్చడంపై ఆయన అభిప్రాయం ఏమిటని అడిగారు. అలాగే గిల్లో ఉన్న నాయకత్వ లక్షణాలు ఏమిటని కూడా ప్రశ్నించారు.
దీనికి గంభీర్ సమాధానం ఇస్తూ ఇది పూర్తిగా జట్టు సమీకరణాల ఆధారంగా తీసుకున్న నిర్ణయమని చెప్పారు. టెస్ట్ క్రికెట్లో మార్పుల దశలో కొత్త ఆటగాళ్లు జట్టులోకి వస్తున్నప్పుడు మిడిల్ ఆర్డర్లో అనుభవం అవసరం అని ఆయన వివరించారు.
కేఎల్ రాహుల్ టాప్ ఆర్డర్లో అనుభవం కలిగిన ఆటగాడిగా ఉన్నందున మిడిల్ ఆర్డర్ను బలోపేతం చేయడానికి గిల్ను నాలుగో స్థానానికి మార్చామని గంభీర్ తెలిపారు.
కెప్టెన్గా గిల్కు మరింత సమయం
గంభీర్ మాట్లాడుతూ కెప్టెన్గా ఉండటం వల్ల గిల్కు మ్యాచ్ సమయంలో ఎక్కువ బాధ్యతలు ఉంటాయని చెప్పారు. ముఖ్యంగా టెస్ట్ మ్యాచ్లలో కెప్టెన్ మొత్తం బౌలింగ్ ఇన్నింగ్స్లో మైదానంలో ఉండాల్సి వస్తుందని పేర్కొన్నారు.
అలాంటి పరిస్థితుల్లో బ్యాటింగ్కు ముందు కొంత సమయం దొరికితే కెప్టెన్గా ఉన్న ఆటగాడికి మానసికంగా విశ్రాంతి లభిస్తుందని గంభీర్ తెలిపారు. అదే కారణంగా గిల్ను నాలుగో స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేయించడం ఉపయోగకరం అని ఆయన వివరించారు.
ఇంగ్లాండ్, వెస్టిండీస్ పర్యటనల్లో గిల్ ప్రదర్శన దీనికి మంచి ఉదాహరణ అని గంభీర్ చెప్పారు. యువ ఆటగాడిగా కెప్టెన్సీ చేపట్టిన తర్వాత కూడా అతను అద్భుతంగా రాణించాడని ఆయన ప్రశంసించారు.
నాయకుడిగా అన్ని లక్షణాలు గిల్లో ఉన్నాయి
గౌతమ్ గంభీర్ అభిప్రాయం ప్రకారం శుభ్మన్ గిల్ ఒక నాయకుడికి అవసరమైన అన్ని లక్షణాలను కలిగి ఉన్నాడు. అతను కష్టపడి పనిచేస్తాడని, జట్టులో సరైన విషయాలను చెప్పగలడని గంభీర్ తెలిపారు.
ఆటగాళ్లతో నిజాయితీగా వ్యవహరించడం, జట్టులో మంచి వాతావరణాన్ని కొనసాగించడం కెప్టెన్కు చాలా ముఖ్యమని గంభీర్ పేర్కొన్నారు. అదే లక్షణాలు గిల్లో ఉన్నాయని ఆయన అన్నారు.
రోహిత్ శర్మ తన స్థానాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత 25 ఏళ్ల గిల్కు టెస్ట్ కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు అప్పగించారని గంభీర్ గుర్తుచేశారు. ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో జరిగిన తన తొలి సిరీస్లో గిల్ రెండు మ్యాచ్లు గెలిపించి సంయుక్త విజయం సాధించడాన్ని ఆయన ప్రస్తావించారు.
దక్షిణాఫ్రికా సిరీస్లో ఎదురుదెబ్బ
అయితే గిల్ నాయకత్వంలో భారత జట్టు దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన హోమ్ టెస్ట్ సిరీస్లో ఓటమి చవిచూసింది. అయితే ఆ సిరీస్ ప్రారంభంలోనే గిల్ గాయపడడంతో జట్టుకు దెబ్బ తగిలిందని గంభీర్ వివరించారు.
టెస్ట్ క్రికెట్లో కెప్టెన్సీ చేయడం చాలా కష్టమని గంభీర్ అభిప్రాయపడ్డారు. టి20 లేదా వన్డే జట్ల కెప్టెన్సీతో పోలిస్తే టెస్ట్ జట్టును నడిపించడం మరింత సవాల్గా ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు.
He praised Gill for scoring nearly 1000 runs in 7 matches, performing brilliantly in England & against WI.
He said Gill ticks all the boxes as a leader — hardworking, honest with players. ❤️
— Sam (@Cricsam01) March 16, 2026
అన్ని ఫార్మాట్ల కెప్టెన్గా గిల్ అవకాశాలు
శుభ్మన్ గిల్ టెస్ట్, వన్డే జట్ల కెప్టెన్గా నియమితుడయ్యాడు. అయితే టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో మాత్రం అతనికి కెప్టెన్సీ ఇవ్వలేదు. ఆ ఫార్మాట్లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్గా కొనసాగుతున్నాడు.
టీ20 ప్రపంచ కప్ ముందు గిల్ ఫామ్ బాగా లేకపోవడంతో అతను భారత జట్టులో చోటు కోల్పోయాడు. అయినప్పటికీ తరువాత జట్టులోకి తిరిగి వచ్చి సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో వైస్ కెప్టెన్గా నియమితుడయ్యాడు.
భవిష్యత్తులో అన్ని ఫార్మాట్లలో గిల్ కెప్టెన్గా కొనసాగుతాడా అనే విషయం ఇంకా స్పష్టత లేకపోయినా టీ20 ప్రపంచ కప్ విజయంతో సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్సీ కొనసాగించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.