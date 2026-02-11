- Home
క్రికెట్, బాలీవుడ్ మధ్య విడదీయలేని బంధం ఉంది. విరాట్ కోహ్లీ నుంచి కేఎల్ రాహుల్ వరకు బాలీవుడ్ భామలను పెళ్లాడిన ప్రముఖ క్రికెటర్ల లవ్ స్టోరీల వివరాలు మీకోసం..
వెండితెర భామల మనసు గెలిచిన టీమిండియా స్టార్ క్రికెటర్లు వీరే
ఇండియాలో మస్తు క్రేజ్ ఉన్న రంగాలు రెండే రెండు. ఒకటి క్రికెట్, రెండోది సినిమా. ఈ రెండింటి మధ్య విడదీయలేని అనుబంధం దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది. మైదానంలో పరుగుల వర్షం కురిపించే క్రికెటర్లు, వెండితెరపై మెరిసే అందాల భామల ప్రేమలో పడటం కొత్తేమీ కాదు. పటౌడీ కాలం నుండి నేటి విరాట్ కోహ్లీ, కేఎల్ రాహుల్ వరకు ఎందరో ఆటగాళ్లు బాలీవుడ్ హీరోయిన్లను వివాహం చేసుకున్నారు. బాలీవుడ్ హీరోయిన్లను పెళ్లాడి, కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించిన టాప్ 5 క్రికెటర్ల లిస్టు గమనిస్తే..
1. విరాట్ కోహ్లీ - అనుష్క శర్మ
టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ, బాలీవుడ్ టాప్ హీరోయిన్ అనుష్క శర్మల జోడీ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందింది. వీరిద్దరూ 2013లో ఒక షాంపూ యాడ్ షూటింగ్ సమయంలో మొదటిసారి కలుసుకున్నారు. దాదాపు నాలుగేళ్ల పాటు రహస్యంగా ప్రేమలో ఉన్న ఈ జంట, 2017 డిసెంబర్ 11న ఇటలీలోని టస్కానీలో అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి కుమార్తె వామిక (2021లో జననం), కుమారుడు అకాయ్ (2024లో జననం) ఉన్నారు. వీరిద్దరినీ అభిమానులు ముద్దుగా విరుష్క అని పిలుచుకుంటారు.
2. కేఎల్ రాహుల్ - అతియా శెట్టి
ప్రస్తుత భారత క్రికెటర్ కేఎల్ రాహుల్, సీనియర్ నటుడు సునీల్ శెట్టి కుమార్తె అతియా శెట్టిల వివాహం 2023 జనవరి 23న జరిగింది. 2019లో ఒక ఉమ్మడి స్నేహితుడి ద్వారా వీరి పరిచయం ఏర్పడింది. సుమారు నాలుగేళ్ల డేటింగ్ తర్వాత, ఖండాలాలోని సునీల్ శెట్టి ఫామ్హౌస్లో వీరి వివాహం వైభవంగా జరిగింది. ఇటీవల 2024 మార్చిలో ఈ జంటకు ఇవారా విపుల రాహుల్ అనే కుమార్తె జన్మించింది. అతియా తరచుగా స్టేడియంలో రాహుల్ను ఉత్సాహపరుస్తూ కనిపిస్తుంటుంది.
3. యువరాజ్ సింగ్ - హేజల్ కీచ్
సిక్సర్ల కింగ్ యువరాజ్ సింగ్, బాడీగార్డ్ సినిమా ఫేమ్ హేజల్ కీచ్ ప్రేమ కథ ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. హేజల్ మనసు గెలవడానికి యువరాజ్ చాలా ప్రయత్నించాల్సి వచ్చింది. ఒక ఉమ్మడి స్నేహితుడి పార్టీలో కలిసిన వీరు, ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లు డేటింగ్ చేశారు. 2015 నవంబర్లో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న ఈ జంట, 2016లో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. వీరికి కుమారుడు ఓరియన్ (2022), కుమార్తె ఆరా (2023) ఉన్నారు. హేజల్ బ్రిటన్-మారిషస్ సంతతికి చెందిన నటి కావడం విశేషం.
4. మన్సూర్ అలీ ఖాన్ పటౌడీ - షర్మిల ఠాగూర్
క్రికెట్-బాలీవుడ్ బంధానికి పునాది వేసిన జంటగా మన్సూర్ అలీ ఖాన్ పటౌడీ (టైగర్ పటౌడీ), షర్మిల ఠాగూర్ నిలుస్తారు. 1965లో ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక పార్టీలో వీరి పరిచయం జరిగింది. వేర్వేరు మతాలు, సంస్కృతులు అయినప్పటికీ, అన్ని అడ్డంకులను అధిగమించి 1968 డిసెంబర్ 27న వివాహం చేసుకున్నారు. వీరి సంతానమే ప్రముఖ నటులు సైఫ్ అలీ ఖాన్, సోహా అలీ ఖాన్, సబా అలీ ఖాన్. టైగర్ పటౌడీ 2011లో కన్నుమూశారు.
5. హర్భజన్ సింగ్ - గీతా బస్రా
టర్బనేటర్ హర్భజన్ సింగ్ ది ట్రైన్ చిత్రంలోని ఒక పాటలో గీతా బస్రాను చూసి ఫిదా అయ్యారు. సుమారు ఒక నెల రోజుల పాటు ఆమె వెంటపడి స్నేహం సంపాదించారు. 2015లో పంజాబ్లోని జలంధర్లో వీరు వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి కుమార్తె హినాయ హీర్ ప్లాహా (2016), కుమారుడు జోవన్ వీర్ సింగ్ ప్లాహా (2021) ఉన్నారు. వీరిద్దరూ సోషల్ మీడియాలో ఎంతో యాక్టివ్గా ఉంటూ తమ కుటుంబ విశేషాలను పంచుకుంటారు.
ఇతర ప్రముఖ జంటలు కూడా ఉన్నాయి..
• జహీర్ ఖాన్ - సాగరిక ఘాట్గే: చక్ దే ఇండియా నటి సాగరికను టీమిండియా ఫాస్ట్ బౌలర్ జహీర్ ఖాన్ 2017లో వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి 2024 ఏప్రిల్లో ఫతేసింగ్ ఖాన్ అనే కుమారుడు జన్మించాడు.
• మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ - సంగీత బిజ్లానీ: మాజీ కెప్టెన్ అజారుద్దీన్ 1996లో నటి సంగీత బిజ్లానీని వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే వీరి 14 ఏళ్ల బంధం 2010లో విడాకులతో ముగిసింది.
• మొహ్సిన్ ఖాన్ - రీనా రాయ్: పాకిస్థాన్ క్రికెటర్ మొహ్సిన్ ఖాన్ భారత నటి రీనా రాయ్ను 1983లో పెళ్లాడారు. వీరికి సనా ఖాన్ అనే కుమార్తె ఉంది. కానీ 1992లో వీరు విడిపోయారు.