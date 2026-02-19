T20 World Cup 2026 : అభిషేక్ ఔట్? సంజూ ఇన్.. టీమిండియాలో భారీ మార్పులు
T20 World Cup 2026 : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 సూపర్-8లో భాగంగా ఫిబ్రవరి 22న దక్షిణాఫ్రికాతో భారత్ తలపడనుంది. వరుసగా మూడు సార్లు డకౌట్ అయిన ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ స్థానంలో సంజూ శాంసన్ను తుది జట్టులోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
అహ్మదాబాద్ లో రణరంగం.. ప్రతీకారం తీర్చుకునేందుకు సూర్యసేన సిద్ధం
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో టీమిండియా జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. గ్రూప్ దశలో అజేయంగా నిలిచిన భారత్, నెదర్లాండ్స్పై ఘనవిజయం సాధించి సూపర్-8 దశలోకి దూసుకెళ్లింది. ఫిబ్రవరి 22, ఆదివారం అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో దక్షిణాఫ్రికాతో భారత్ తన మొదటి సూపర్-8 మ్యాచ్ ఆడనుంది. అయితే ఈ కీలక పోరుకు ముందు ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ఫామ్ జట్టు మేనేజ్మెంట్ను కలవరపెడుతోంది.
హ్యాట్రిక్ డకౌట్లతో అభిషేక్ శర్మ చెత్త రికార్డు
యంగ్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ఈ ప్రపంచకప్లో ఘోరమైన ఫామ్తో ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. అమెరికా, పాకిస్థాన్, నెదర్లాండ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లలో అతను వరుసగా మూడు సార్లు సున్నా పరుగులకే అవుట్ అయ్యాడు. నెదర్లాండ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో కేవలం మూడు బంతులు ఆడి ఆర్యన్ దత్ బౌలింగ్లో క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు.
టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో వరుసగా మూడు మ్యాచ్ల్లో డకౌట్ అయిన భారత తొలి ఆటగాడిగా అభిషేక్ శర్మ చెత్త రికార్డును మూటగట్టుకున్నాడు. పవర్ప్లేలో జట్టుకు దూకుడైన ఆరంభాన్ని ఇవ్వాల్సిన ఓపెనర్ ఇలా వరుసగా విఫలం కావడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
సంజూ శాంసన్కు లైఫ్ లైన్ దొరికేనా?
అభిషేక్ శర్మ వరుస వైఫల్యాల నేపథ్యంలో సంజూ శాంసన్ను తిరిగి తుది జట్టులోకి తీసుకోవాలనే డిమాండ్లు పెరుగుతున్నాయి. గతంలో అభిషేక్ శర్మ అనారోగ్యం కారణంగా దూరమైనప్పుడు నమీబియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో శాంసన్కు అవకాశం దక్కింది. ఆ మ్యాచ్లో సంజూ కేవలం 8 బంతుల్లోనే 22 పరుగులు చేసి తన మార్కును చూపించాడు.
ముఖ్యంగా దక్షిణాఫ్రికాపై సంజూ శాంసన్కు మెరుగైన రికార్డు ఉంది. సౌతాఫ్రికాతో ఆడిన 5 టీ20 మ్యాచ్ల్లో అతను 63.25 సగటుతో, 190.22 స్ట్రైక్ రేట్తో 253 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో రెండు సెంచరీలు కూడా ఉండటం విశేషం. ఈ గణాంకాలు సెలెక్టర్లను ఆలోచనలో పడేస్తున్నాయి.
తుది జట్టులోకి అక్షర్ పటేల్ రీఎంట్రీ
సౌతాఫ్రికాతో జరగనున్న కీలక మ్యాచ్ కోసం భారత జట్టులో కొన్ని మార్పులు జరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. వాషింగ్టన్ సుందర్ స్థానంలో స్టార్ ఆల్ రౌండర్ అక్షర్ పటేల్ తిరిగి జట్టులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. నెదర్లాండ్స్తో మ్యాచ్కు దూరమైన అక్షర్, సూపర్-8 వంటి పెద్ద మ్యాచుల్లో కీలకం కానున్నాడు.
ఇక శివమ్ దూబే బౌలింగ్లో రాణిస్తుండటంతో భారత్ ఆరో బౌలింగ్ ఆప్షన్ను కలిగి ఉంది. దీంతో రింకూ సింగ్కు తుది జట్టులో చోటు దక్కే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. స్పిన్ విభాగంలో వరుణ్ చక్రవర్తి తన అద్భుత ఫామ్ను కొనసాగిస్తుండటం భారత్కు పెద్ద ఊరట.
భారత బౌలింగ్ విభాగంలో సవాళ్లు
భారత్ వరుస విజయాలు సాధిస్తున్నప్పటికీ, బౌలింగ్ విభాగంలో కొంత అనిశ్చితి కనిపిస్తోంది. వరుణ్ చక్రవర్తి మినహా మిగిలిన బౌలర్లు నిలకడగా రాణించలేకపోతున్నారు. జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్ తమ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన చేయాల్సి ఉంది.
సూపర్-8 దశలో సౌతాఫ్రికా, జింబాబ్వే, వెస్టిండీస్ వంటి బలమైన జట్లతో తలపడాల్సి ఉన్నందున బౌలర్ల ప్రదర్శన అత్యంత కీలకం కానుంది. ఫిబ్రవరి 26న చెన్నైలో జింబాబ్వేతో, మార్చి 1న కోల్కతాలో వెస్టిండీస్తో భారత్ తలపడనుంది.
దక్షిణాఫ్రికాతో మ్యాచ్కు భారత్ తుది జట్టు అంచనా
అభిషేక్ శర్మ/సంజూ శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్, తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, రింకూ సింగ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి.