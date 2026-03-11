- Home
- Sanju Samson House : సంజూ శాంసన్ రాజభవనం లాంటి ఇల్లు చూశారా? దీని విలువెంతో తెలుసా?
సోషల్ మీడియాలో టీమిండియా యువ సంచలనం సంజూ శాంసన్ ఇంటి ఫోటోలు చూసి అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు. సౌకర్యం, సింప్లిసిటీ, లగ్జరీ కలగలిసిన ఈ ఇంటి విశేషాలు చూద్దాం.
భారత క్రికెటర్ సంజూ శాంసన్ మైదానంలో తన స్టైలిష్ బ్యాటింగ్, కూల్ కెప్టెన్సీకి పెట్టింది పేరు. ఇక మైదానం బయట కూడా ఈ వికెట్ కీపర్-బ్యాట్స్మెన్ స్టైలిష్ జీవితం గడుపుతున్నాడు. అందుకు నిదర్శనమే కేరళలోని రాజభవనం… తన అద్భుతమైన లగ్జరీ ఇంట్లో ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడు సంజూ. తిరువనంతపురంలో ఉన్న ఈ ఇంటి విలువ సుమారు రూ.6 కోట్లు. ఇది ఆధునిక అందం, కేరళ సహజ సౌందర్యం కలగలిసి ఉంటుంది.
కేరళ నడిబొడ్డున ప్రశాంతమైన నివాసం
సంజూ శాంసన్ తన భార్య చారులత రమేష్తో కలిసి కేరళలోని తిరువనంతపురంలో నివసిస్తున్నాడు. ఈ విల్లా చుట్టూ పచ్చని ప్రకృతి ఉండటంతో, అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ప్రపంచంలోని హడావిడికి దూరంగా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. చాలామంది సెలబ్రిటీల ఇళ్లలా ఆడంబరాలతో కాకుండా శాంసన్ ఇల్లు సింపుల్ డిజైన్, ప్రశాంతమైన జీవనశైలిని ప్రోత్సహి
- సంజూ ఇంటి అంచనా విలువ సుమారు రూ.6 కోట్లు.
- కేరళలోని ప్రశాంతమైన రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో ఉంది.
- చుట్టూ చెట్లు, పచ్చదనంతో నిండి ఉంటుంది.
- ప్రైవసీ, రిలాక్సేషన్ కోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు.
- శాంసన్ వ్యక్తిత్వంలాగే అతని ఇల్లు కూడా సింపుల్గా, ప్రశాంతంగా, ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.
ఆధునిక ఆర్కిటెక్చర్, మినిమలిస్ట్ ఇంటీరియర్స్
ఇంటీరియర్ డిజైన్ హైలైట్స్
ఎక్కువగా తెలుపు, మిల్క్ కలర్ స్కీమ్ వాడటంతో ఇల్లు విశాలంగా కనిపిస్తుంది. మార్బుల్ ఫ్లోర్లు, చెక్క టెక్స్చర్లు వెచ్చదనాన్ని, కాంట్రాస్ట్ను అందిస్తాయి. ఓపెన్-ప్లాన్ లివింగ్ స్పేస్లు లివింగ్ రూమ్, కిచెన్ను కలుపుతాయి. ఫ్లోర్-టు-సీలింగ్ గ్లాస్ కిటికీల వల్ల సహజ కాంతి లోపలికి వస్తుంది. ఆధునిక ఆర్కిటెక్చర్, సహజ అంశాల కలయిక ఈ ఇంటిని అందంగా, ఫంక్షనల్గా మార్చింది.
ప్రైవేట్ బాల్కనీలు, రిలాక్సింగ్ అవుట్డోర్ స్పేస్లు.
శాంసన్ కేరళ ఇంటిలో విశాలమైన బాల్కనీలు, అవుట్డోర్ స్పేస్లు మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణ. రిపోర్టుల ప్రకారం ప్రతి బెడ్రూమ్కు ఒక ప్రైవేట్ బాల్కనీ ఉంది. మ్యాచ్లు లేదా ట్రైనింగ్ సెషన్ల తర్వాత విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ఇది సరైన ప్రదేశం.
ఇంటి బయటి అంశాలు
లాంజ్ సీటింగ్తో కూడిన పెద్ద బాల్కనీలు.
చుట్టూ పచ్చని తోట.
స్నేహితులతో గడిపేందుకు ప్రశాంతమైన అవుట్డోర్ స్పేస్లు.
కేరళ సహజ సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించేలా అందమైన వ్యూస్.
ఈ ప్రదేశాలు క్రికెటర్, అతని కుటుంబం లైమ్లైట్కు దూరంగా ప్రశాంతమైన సాయంత్రాలు గడపడానికి వీలు కల్పిస్తాయి.
ఫిట్నెస్, లైఫ్స్టైల్, పర్సనల్ టచ్.
ఒక ప్రొఫెషనల్ అథ్లెట్గా, సంజూ శాంసన్ ఫిట్నెస్కు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తాడు. అందుకే అతని ఇంట్లో ప్రత్యేకంగా ఒక జిమ్ కూడా ఉంది. ఇది అతని వర్కౌట్ రొటీన్ను సౌకర్యవంతంగా కొనసాగించడానికి సహాయపడుతుంది.
ఇంట్లో అదనపు వ్యక్తిగత స్థలాలు
- ట్రోఫీలు, జ్ఞాపికలను ప్రదర్శించడానికి ప్రత్యేక స్థలాలు.
- అతిథులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి స్టైలిష్ లివింగ్ రూమ్.
- ముఖ్యమైన పండుగల కోసం ప్రత్యేక అలంకరణలు.
- కుటుంబంతో సమయం గడపడానికి సౌకర్యవంతమైన లాంజ్ ఏరియాలు.
- పండుగల సమయంలో ఈ ఇంటిని అందంగా అలంకరిస్తారు. ఇది వేడుకల పట్ల శాంసన్కు ఉన్న ఇష్టాన్ని చూపిస్తుంది.
విజయం, సింప్లిసిటీకి ప్రతిరూపమైన ఇల్లు
ఆధునిక ఇంటీరియర్స్, ప్రశాంతమైన బాల్కనీలు, స్మార్ట్ డిజైన్తో కూడిన ఈ రూ.6 కోట్ల ఇల్లు లగ్జరీ, ప్రైవసీ, సౌకర్యాల సరైన సమ్మేళనాన్ని అందిస్తుంది. ఇది టీమిండియా బ్యాట్స్మెన్కు నిజమైన స్వర్గంలాంటిది.