T20 World Cup : రోహిత్, ధోనీలకు సాధ్యం కానిది సూర్యకుమార్ సాధించాడు భయ్యా
Suryakumar Yadav : టీ20ల్లో టీమిండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ అరుదైన రికార్డు సృష్టించాడు. రోహిత్ శర్మ విన్ పర్సంటేజ్ను అధిగమించి ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ కెప్టెన్గా నిలిచాడు.
ధోనీ, రోహిత్ కంటే సూర్యనే తోపు.. కెప్టెన్సీలో ఆ ముగ్గురినీ పడగొట్టేసిన సూర్య
భారత టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక కొత్త శకం మొదలైంది. టీమిండియా టీ20 సారథిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటి నుంచి సూర్యకుమార్ యాదవ్ విజయ పరంపరను కొనసాగిస్తున్నాడు. మైదానంలో బ్యాట్తోనే కాకుండా, కెప్టెన్సీలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తూ దిగ్గజాల రికార్డులను తిరగరాస్తున్నాడు.
తాజాగా టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భాగంగా నెదర్లాండ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో భారత్ విజయం సాధించడంతో సూర్య ఖాతాలో ఒక గొప్ప రికార్డు వచ్చి చేరింది. భారత క్రికెట్ దిగ్గజాలు ఎంఎస్ ధోనీ, విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మలకు కూడా సాధ్యం కాని ఘనతను సూర్యకుమార్ యాదవ్ సొంతం చేసుకున్నాడు.
ప్రపంచంలోనే నంబర్ వన్ కెప్టెన్గా సూర్య
టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధిక విజయాల శాతం కలిగిన కెప్టెన్గా సూర్యకుమార్ యాదవ్ చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ క్రమంలో అతను టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. నెదర్లాండ్స్పై 17 పరుగుల తేడాతో భారత్ గెలిచిన వెంటనే సూర్య విన్ పర్సంటేజ్ 80.85కు చేరుకుంది. ఇప్పటి వరకు రోహిత్ శర్మ పేరిట ఉన్న 80.65 శాతాన్ని సూర్య అధిగమించాడు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కనీసం 40 మ్యాచ్లకు సారథ్యం వహించిన కెప్టెన్లలో సూర్యకుమార్ ఇప్పుడు అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు.
రోహిత్ శర్మ రికార్డు బద్ధలు
భారత జట్టును విజయవంతంగా నడిపించిన రోహిత్ శర్మ, మొత్తం 62 టీ20 మ్యాచ్లకు కెప్టెన్సీ వహించగా, అందులో 50 విజయాలు అందించాడు. 12 మ్యాచ్ల్లో ఓటమి ఎదురైంది. అయితే, సూర్యకుమార్ యాదవ్ కేవలం 47 మ్యాచ్ల్లోనే 38 విజయాలను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. సూర్య కెప్టెన్సీలో భారత్ కేవలం 7 మ్యాచ్ల్లో మాత్రమే ఓడిపోయింది. దీంతో గణాంకాల పరంగా రోహిత్ శర్మ కంటే సూర్య ఎంతో మెరుగైన స్థానంలో నిలిచాడు. ఈ జాబితాలో మూడో స్థానంలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మాజీ కెప్టెన్ అస్గర్ అఫ్గాన్ (80.39%) ఉన్నాడు.
ఆసియా కప్ నుంచి వరల్డ్ కప్ దాకా..
సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్సీ పగ్గాలు అందుకున్న తర్వాత భారత జట్టు వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు. 2024లో పూర్తిస్థాయి కెప్టెన్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన సూర్య, అద్భుతమైన వ్యూహాలతో జట్టును ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు. అతని నాయకత్వంలోనే టీమిండియా ఆసియా కప్ 2025 టైటిల్ను కైవసం చేసుకుంది. ఇప్పుడు 2026 టీ20 ప్రపంచకప్లోనూ అదే జోరును కొనసాగిస్తోంది. గ్రూప్ స్టేజ్లో ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్ల్లోనూ భారత్ ఘన విజయాలను సాధించి అజేయంగా నిలిచింది.
టీ20 ప్రపంచకప్లో అజేయ ప్రస్థానం
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో టీమిండియా గ్రూప్ దశను ఘనంగా ముగించింది. వరుసగా నాలుగు మ్యాచ్లు గెలిచి సూపర్-8 దశకు చేరుకుంది. నెదర్లాండ్స్తో జరిగిన చివరి గ్రూప్ మ్యాచ్లో సూర్య సేన కలిసికట్టుగా రాణించింది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్లో అదరగొడుతూ విజయాలు అందుకుంది.
సూపర్-8లో భారత్ మరో మూడు మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది. ఇందులో రెండింటిలో విజయం సాధిస్తే టీమిండియా నేరుగా సెమీఫైనల్కు చేరుకుంటుంది. సూర్య ఫామ్ చూస్తుంటే ఈసారి ప్రపంచకప్ భారత్ గెలవడం ఖాయమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
కెప్టెన్సీలో రికార్డుల మోత మోగిస్తున్న సూర్య
ఎంఎస్ ధోనీ, రోహిత్ శర్మ వంటి మేటి కెప్టెన్ల రికార్డులను దాటడం సామాన్యమైన విషయం కాదు. కానీ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ తనదైన శైలిలో జట్టును నడిపిస్తూ ఆ అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేశాడు. మైదానంలో ప్రశాంతంగా ఉంటూనే, వ్యూహాత్మక మార్పులతో ప్రత్యర్థులను దెబ్బకొట్టడంలో సూర్య సక్సెస్ అవుతున్నాడు. కేవలం రెండేళ్ల వ్యవధిలోనే 38 విజయాలను అందించడం అతని నాయకత్వ పటిమకు నిదర్శనం. టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధిక విన్ పర్సంటేజ్ కలిగిన కెప్టెన్గా సూర్య పేరు ఇప్పుడు శాశ్వతంగా నిలిచిపోనుంది.