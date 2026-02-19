T20 World Cup 2026 సూపర్ 8 రచ్చ.. భారత్ మ్యాచ్లు ఎప్పుడు? పూర్తి షెడ్యూల్
T20 World Cup 2026 Super 8 : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 సూపర్ 8 దశకు ఎనిమిది జట్లు ఖరారయ్యాయి. భారత్, శ్రీలంకలలో జరగనున్న ఈ కీలక పోరులో గ్రూపులు, పూర్తి షెడ్యూల్ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
సూపర్ 8 సమరం షురూ: టీమిండియా అభిమానులకు పండగే.. దాయాదుల పోరుపై క్లారిటీ
ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 ఉత్కంఠభరిత దశకు చేరుకుంది. లీగ్ దశ ముగియడంతో సూపర్ 8 పోరుకు అర్హత సాధించిన ఎనిమిది జట్లు ఖరారయ్యాయి. నమీబియాపై పాకిస్థాన్ ఘనవిజయం సాధించడంతో ఎనిమిదో జట్టుగా సూపర్ 8లో చేరింది. దీంతో రెండు గ్రూపుల్లో తలపడే జట్ల వివరాలు, మ్యాచ్ తేదీలు, గ్రౌండ్ లు ఖరారయ్యాయి. ఈ టోర్నీకి భారత్, శ్రీలంక సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇస్తున్నాయి.
టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 సూపర్ 8 గ్రూపులు, జట్లు ఇవే
ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం జట్ల సీడింగ్ ముందే నిర్ణయించారు. గ్రూప్ దశలో ఏ స్థానంలో నిలిచారనే దానితో సంబంధం లేకుండా జట్లను వర్గీకరించారు. ఆస్ట్రేలియా అనూహ్యంగా టోర్నీ నుండి అవుట్ కావడంతో వారి స్థానంలో జింబాబ్వే గ్రూప్ 1లో చేరింది.
గ్రూప్ 1 (భారత్లో మ్యాచ్లు): భారత్, శ్రీలంక (సీడింగ్ ప్రకారం స్థానం మారింది), వెస్టిండీస్, దక్షిణాఫ్రికా. (జింబాబ్వే ఆస్ట్రేలియా స్థానంలో చేరింది).
గ్రూప్ 2 (శ్రీలంకలో మ్యాచ్లు): పాకిస్థాన్, జింబాబ్వే (గ్రూప్ 1లో ఉన్నప్పటికీ గ్రౌండ్స్ సర్దుబాటు ఉంటుంది), ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్.
ఐసీసీ అధికారిక షెడ్యూల్ ప్రకారం గ్రూప్ 1 మ్యాచ్లు భారత్లో, గ్రూప్ 2 మ్యాచ్లు శ్రీలంకలో జరుగుతాయి.
టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 : సూపర్ 8 గ్రూప్ 1 షెడ్యూల్
భారత్ లో జరిగే గ్రూప్ 1లో టీమిండియా బలమైన ప్రత్యర్థులతో తలపడనుంది. అహ్మదాబాద్, చెన్నై, న్యూఢిల్లీ, కోల్కతా నగరాలు ఈ మ్యాచ్లకు ఆతిథ్యం ఇస్తాయి.
• ఫిబ్రవరి 22: భారత్ vs దక్షిణాఫ్రికా, అహ్మదాబాద్ లో రాత్రి 7:00 గంటలకు
• ఫిబ్రవరి 23: వెస్టిండీస్ vs జింబాబ్వే, చెన్నైలో రాత్రి 7:00 గంటలకు
• ఫిబ్రవరి 25: దక్షిణాఫ్రికా vs వెస్టిండీస్, అహ్మదాబాద్ లో మధ్యాహ్నం 3:00 గంటలకు
• ఫిబ్రవరి 26: భారత్ vs జింబాబ్వే, చెన్నైలో రాత్రి 7:00 గంటలకు
• మార్చి 01: దక్షిణాఫ్రికా vs జింబాబ్వే, న్యూఢిల్లీ లో మధ్యాహ్నం 3:00 గంటలకు
• మార్చి 01: భారత్ vs వెస్టిండీస్, కోల్కతాలో రాత్రి 7:00 గంటలకు
టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 : సూపర్ 8 గ్రూప్ 2 షెడ్యూల్
శ్రీలంకలో జరిగే గ్రూప్ 2 మ్యాచ్ల్లో పాకిస్థాన్, ఇంగ్లాండ్ వంటి టాప్ జట్లు తలపడతాయి. క్యాండీ, కొలంబో స్టేడియాలు ఈ పోరాటాలకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
• ఫిబ్రవరి 21: పాకిస్థాన్ vs న్యూజిలాండ్, కొలంబో లో రాత్రి 7:00 గంటలకు
• ఫిబ్రవరి 22: ఇంగ్లాండ్ vs శ్రీలంక, క్యాండీలో రాత్రి 7:00 గంటలకు
• ఫిబ్రవరి 24: పాకిస్థాన్ vs ఇంగ్లాండ్, క్యాండీలో రాత్రి 7:00 గంటలకు
• ఫిబ్రవరి 26: శ్రీలంక vs న్యూజిలాండ్, కొలంబో లో రాత్రి 7:00 గంటలకు
• ఫిబ్రవరి 27: ఇంగ్లాండ్ vs న్యూజిలాండ్, కొలంబో లో రాత్రి 7:00 గంటలకు
• ఫిబ్రవరి 28: శ్రీలంక vs పాకిస్థాన్ – క్యాండీలో రాత్రి 7:00 గంటలకు
టీ ప్రపంచ కప్ 2026 : నాకౌట్, ఫైనల్ మ్యాచ్ లు జరిగేది ఎక్కడ?
సెమీఫైనల్, ఫైనల్ మ్యాచ్లకు సంబంధించి ఐసీసీ కీలక నిబంధనలు విధించింది. జట్ల క్వాలిఫికేషన్ను బట్టి స్టేడియాలు మారే అవకాశం ఉంది.
• మార్చి 04: మొదటి సెమీఫైనల్ (గ్రూప్ 1 విజేత vs గ్రూప్ 2 రన్నరప్) – కోల్కతా/కొలంబో (రాత్రి 7:00 గంటలకు).
• మార్చి 05: రెండవ సెమీఫైనల్ (గ్రూప్ 2 విజేత vs గ్రూప్ 1 రన్నరప్) – ముంబై (రాత్రి 7:00 గంటలకు).
• మార్చి 08: గ్రాండ్ ఫైనల్ – అహ్మదాబాద్/కొలంబో (రాత్రి 7:00 గంటలకు).
ఒకవేళ పాకిస్థాన్ సెమీఫైనల్ లేదా ఫైనల్కు చేరితే, ఆ మ్యాచ్లు కొలంబోకు మారుతాయి. ఒకవేళ భారత్ సెమీస్కు చేరితే (పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్ కాకపోతే), ముంబైలో ఆడుతుంది.
టీ ప్రపంచ కప్ లో సంచలనం ఇది
ఈసారి టోర్నీలో ఆస్ట్రేలియా లీగ్ దశలోనే అవుట్ కావడం పెద్ద సంచలనంగా మారింది. గ్రూప్ బీ నుంచి శ్రీలంక, జింబాబ్వేలు ముందంజ వేయడం గమనార్హం. 2024 సెమీఫైనలిస్ట్ ఆఫ్ఘనిస్థాన్ కూడా ఈసారి సూపర్ 8కు చేరుకోలేకపోయింది. భారత్, దక్షిణాఫ్రికా, ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్ జట్లు తమ సత్తా చాటాలని పట్టుదలతో ఉన్నాయి. ప్రపంచ క్రికెట్ అభిమానులు ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి 21 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఈ మహా సంగ్రామం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.