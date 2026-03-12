Team India: వీళ్లే ఇంత డేంజర్ అయితే.. టీమిండియాలోకి ఆ పిచ్చోడు వస్తే ఇక నెత్తిన గుడ్డే
Team India: 2026 టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో భారత్ సగర్వంగా ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఈ అద్భుత విజయంపై దక్షిణాఫ్రికా మాజీ దిగ్గజ బౌలర్ షాన్ పొల్లాక్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. భారత బ్యాటింగ్ లైనప్ ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే..
11 మంది సమష్టి కృషి
2026 టీ20 ప్రపంచకప్లో అద్భుత ప్రదర్శనతో భారత్ వరుసగా రెండోసారి ట్రోఫీని గెలుచుకుని చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ విజయం కేవలం ఒకరిద్దరు ఆటగాళ్ల వల్ల కాకుండా, జట్టులోని 11 మంది సమష్టి కృషితో సాధ్యమైందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ నేపధ్యంలోనే పలువురు మాజీ క్రికెటర్లు ప్రశంసలు కురిపించిన సంగతి తెలిసిందే.
పోరాడి గెలిచిన వైనం
టోర్నీ ఆరంభంలో భారత్ కొన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, సూపర్-8 దశ నుండి తన అసలు సిసలు విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించింది. సెమీఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ను, ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్ను బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో చిత్తు చేసింది. గత 18 నెలలుగా భారత బ్యాటింగ్ లైనప్ సాధించిన పరిణతి ఈ టోర్నీలో స్పష్టంగా కనిపించింది.
షాన్ పొల్లాక్ ప్రశంసలు
భారత్ విజయంపై స్పందించిన దక్షిణాఫ్రికా మాజీ పేసర్ షాన్ పొల్లాక్, టీం ఇండియా బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ను చూసి ప్రపంచ జట్లు భయపడుతున్నాయని అన్నారు. "భారత బ్యాటర్లను ముట్టుకుంటే షాక్ కొట్టే విధంగా వారు చెలరేగిపోతున్నారు. ఎనిమిది మంది ఆటగాళ్లు 200 కంటే ఎక్కువ స్ట్రైక్ రేట్తో బ్యాటింగ్ చేయడం అసాధారణం" అని ఆయన కొనియాడారు. ఇలాంటి భీకరమైన బ్యాటింగ్ లైనప్ను ఎదుర్కోవడం ఏ బౌలర్కైనా కష్టతరమైన పనే అని పొల్లాక్ అభిప్రాయపడ్డారు.
భవిష్యత్తు ఆశాకిరణం - వైభవ్ సూర్యవంశీ
టీం ఇండియా బెంచ్ స్ట్రెంత్ గురించి ప్రస్తావిస్తూ, యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ గురించి పొల్లాక్ ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. ఐపీఎల్, దేశవాళీ క్రికెట్లో అదరగొడుతున్న వైభవ్ వంటి హిట్టర్లు జట్టులోకి వస్తే భారత్ మరింత పటిష్టంగా మారుతుందని చెప్పారు.
తిరుగులేని శక్తిగా భారత్
ప్రస్తుత ఫామ్, యువ రక్తాన్ని చూస్తుంటే, మరో ఐదేళ్ల పాటు ప్రపంచ క్రికెట్లో టీం ఇండియా ఆధిపత్యం కొనసాగుతుందని ఆయన జోస్యం చెప్పారు. మొత్తానికి, టీం ఇండియా ప్రదర్శన ప్రపంచ క్రికెట్లో ఒక కొత్త ఒరవడిని సృష్టించింది. అటు అనుభవం, ఇటు యువ హిట్టర్ల కలయికతో భారత్ తిరుగులేని శక్తిగా అవతరించింది.