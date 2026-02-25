- Home
Abhishek Sharma: 2026 టీ20 ప్రపంచకప్లో వరుస డకౌట్లతో సతమతమవుతున్న అభిషేక్ శర్మ, జింబాబ్వేతో జరగనున్న కీలక పోరుకు ముందు నెట్స్లో తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. అయితే, 3 డకౌట్లు.. ఒక ఫ్లాప్.. ఇలా శర్మ భారత జట్టు వరల్డ్ కప్ ఆశలపై నీళ్లు చల్లుతున్నారా?
టీమిండియా ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ఫామ్ కష్టాలు
చెన్నైలోని ఎంఏ చిదంబరం స్టేడియంలో భారత క్రికెట్ జట్టు నెట్ ప్రాక్టీస్ సెషన్ సందడిగా సాగింది. అయితే ఈ ప్రాక్టీస్ సెషన్ అంతా ఒక యువ ఆటగాడి చుట్టూనే తిరిగింది. అతనే అభిషేక్ శర్మ. ప్రస్తుత 2026 టీ20 ప్రపంచకప్లో వరుస వైఫల్యాలతో సతమతమవుతున్న అభిషేక్, తన కోల్పోయిన ఫామ్ను తిరిగి పొందేందుకు నెట్స్లో చెమటోడ్చారు. మరోవైపు, అనారోగ్యంతో ఉన్న తన తండ్రిని చూసేందుకు రింకూ సింగ్ ఇంటికి వెళ్లగా, సూర్యకుమార్ యాదవ్ రెండు గంటల పాటు భారీ షాట్లతో ప్రాక్టీస్ చేశారు.
నెట్స్లో భిన్నమైన వ్యూహం
ప్రాక్టీస్ సెషన్ ప్రారంభంలో సంజూ శామ్సన్, ఇషాన్ కిషన్ బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా, అభిషేక్ శర్మ మాత్రం బంతిని చేతబట్టి లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్ బౌలింగ్ చేస్తూ కనిపించడం విశేషం. పిచ్ కండిషన్స్ను, ముఖ్యంగా నల్ల రేగడి మట్టి పిచ్ ఎలా స్పందిస్తుందో అర్థం చేసుకునేందుకు ఆయన స్పిన్నర్లతో సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. సుమారు 100 నిమిషాల నిరీక్షణ తర్వాత అభిషేక్ బ్యాట్ పట్టారు. అయితే, ఆయన జట్టులోని ప్రధాన బౌలర్లను ఎదుర్కోకుండా, కేవలం నెట్ బౌలర్ల బౌలింగ్లోనే ప్రాక్టీస్ చేశారు. ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తిరిగి పొందడమే లక్ష్యంగా టీమ్ మేనేజ్మెంట్ ఈ వ్యూహాన్ని అనుసరించినట్లు తెలుస్తోంది.
అభిషేక్ శర్మ ఫామ్ తో అభిమానుల ఆందోళన
2026 ఏడాది అభిషేక్ శర్మకు అంతగా కలిసి రావడం లేదు. ఇప్పటివరకు ఆడిన తొమ్మిది టీ20 ఇన్నింగ్స్ల్లో ఆయన సగటు కేవలం 24.62 మాత్రమే. ఇందులో ఐదు సార్లు డకౌట్గా వెనుదిరగడం గమనార్హం. న్యూజిలాండ్పై 84 పరుగులు చేసినప్పటికీ, ఆ తర్వాత ఆడిన మ్యాచ్ల్లో నిలకడ ప్రదర్శించలేకపోయారు. ముఖ్యంగా ఈ ప్రపంచకప్లో యూఎస్ఏ, పాకిస్థాన్, నెదర్లాండ్స్పై వరుసగా మూడు సార్లు డకౌట్ అవ్వడం టీమిండియా ఓపెనింగ్ జోడీపై ఒత్తిడి పెంచింది. దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన సూపర్ 8 మ్యాచ్లో 12 బంతుల్లో 15 పరుగులు చేసినా, మార్కో జాన్సెన్ బౌలింగ్లో అనవసర షాట్కు ప్రయత్నించి పెవిలియన్ చేరారు.
జట్టు కూర్పులో మార్పులు తప్పవా?
రింకూ సింగ్ దూరం కావడంతో జట్టు కూర్పు ఇప్పుడు కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్లకు సవాలుగా మారింది. అక్షర్ పటేల్ తిరిగి జట్టులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ సంజూ శాంసన్ను తుది జట్టులోకి తీసుకోవాలంటే, వాషింగ్టన్ సుందర్పై వేటు పడే అవకాశం ఉంది. అదే జరిగితే ఇషాన్ కిషన్ మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, తద్వారా తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ తమ బ్యాటింగ్ స్థానాలను మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది.
సూర్యకుమార్ రేంజ్ హిట్టింగ్
టీమ్ ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ సైతం తన స్ట్రైక్ రేట్ను మెరుగుపరుచుకోవడంపై దృష్టి సారించారు. దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆయన 22 బంతుల్లో కేవలం 18 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగారు. నెట్స్ సెషన్లో ఆయన స్పిన్నర్ల బౌలింగ్లో కొన్ని సార్లు అవుట్ అయినప్పటికీ, తన సహజసిద్ధమైన దూకుడును మాత్రం తగ్గించలేదు. జింబాబ్వే బౌలింగ్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని భారీ స్కోరు సాధించాలని స్కై భావిస్తున్నారు.
జింబాబ్వే మ్యాచ్: అభిషేక్ శర్మకు చివరి అవకాశం?
వరుస వైఫల్యాలు ఎదురవుతున్నప్పటికీ, అభిషేక్ శర్మను ఇప్పుడప్పుడే జట్టు నుంచి తప్పించే ఆలోచనలో మేనేజ్మెంట్ లేదు. జింబాబ్వేతో జరగనున్న మ్యాచ్ ఆయనకు ఫామ్లోకి రావడానికి ఒక సువర్ణావకాశం. నెట్స్లో చివరి అరగంట సేపు అభిషేక్ తన ట్రేడ్ మార్క్ షాట్లతో అలరించారు. ముఖ్యంగా గత కొన్ని రోజులుగా తనను ఇబ్బంది పెడుతున్న ఆఫ్-స్పిన్ బౌలింగ్ను ధీటుగా ఎదుర్కొనేందుకు ప్రాక్టీస్ చేశారు. మరి గురువారం జరిగే మ్యాచ్లో ఈ యువ ఓపెనర్ మెరుస్తాడో లేదో వేచి చూడాలి.