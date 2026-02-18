- Home
చాలామంది పేరెంట్స్ వారి స్ట్రెస్ ని పిల్లలపై చూపిస్తుంటారు. నిజానికి పేరెంట్స్ స్ట్రెస్ వారి వ్యక్తిగత సమస్యలా కనిపించినా, అది పిల్లలపై ప్రభావం చూపిస్తుందని చెబుతోంది సైకాలజీ. పెద్దల ఆందోళన, మాట తీరు వంటివి పిల్లలపై ఎలా ప్రభావం చూపిస్తాయో చూద్దాం.
Parenting Psychology
సైకాలజీ ప్రకారం ఇంట్లో ఉండే పెద్దవాళ్ల మానసిక స్థితి పిల్లల భావోద్వేగాలపై మంచి, చెడు ప్రభావం చూపిస్తాయి. అధిక ఒత్తిడిలో ఉన్న తల్లిదండ్రులు సాధారణంగా కఠినంగా, అసహనంగా ప్రవర్తించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది పిల్లల్లో భయం, అస్థిరత, ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గడానికి దారి తీస్తుంది.
పెద్దయ్యాక ఎలా మారుతారంటే?
సైకాలజీ ప్రకారం పిల్లలకు భద్రతా భావం చాలా అవసరం. తల్లిదండ్రులు నిరంతరం స్ట్రెస్లో ఉంటే, వారు పిల్లలకు ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఇవ్వలేరు. దానివల్ల పిల్లల్లో ఇన్ సెక్యూర్ అటాచ్మెంట్ ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది. అలాంటి పిల్లలు పెద్దయ్యాక సంబంధాల్లో అనిశ్చితి, భయంతో ఉంటారు. తల్లిదండ్రుల తాత్కాలిక ఒత్తిడి పిల్లల దీర్ఘకాల సంబంధాలను ప్రభావితం చేస్తుంది.
చిన్న విషయానికే భయపడటం..
సాధారణంగా స్ట్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు మన శరీరంలో కార్టిసోల్ అనే హార్మోన్ స్థాయి పెరుగుతుంది. తల్లిదండ్రులు తరచుగా ఆందోళన, కోపం లేదా నిరాశలో ఉంటే, ఆ భావోద్వేగ వాతావరణం పిల్లల మెదడుపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. చిన్న పిల్లల మెదడు ఇంకా అభివృద్ధి దశలో ఉంటుంది కాబట్టి, ఇంట్లో తరచూ ఉద్రిక్త వాతావరణం ఉంటే వారి భావోద్వేగ నియంత్రణ వ్యవస్థ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా, వారు చిన్న విషయానికే భయపడటం, ఎక్కువ ఆందోళన, లేదా కోపం చూపించడం వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు.
చదువుపై ప్రభావం
తల్లిదండ్రుల స్ట్రెస్ పిల్లల చదువుపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఇంట్లో మానసిక ప్రశాంతత లేకపోతే పిల్లల దృష్టి చెదిరిపోతుంది. వాళ్లు చదువుపై ఫోకస్ పెట్టలేరు. పైగా, తల్లిదండ్రుల స్ట్రెస్ వల్ల వచ్చే నెగెటివ్ కామెంట్స్ పిల్లల్లో సెల్ఫ్ డౌట్ ని పెంచుతాయి. దానివల్ల వారు తమ సామర్థ్యాన్ని తక్కువగా అంచనా వేయడం మొదలుపెడతారు.
స్ట్రెస్ హ్యాండిల్ చేసే విధానం ముఖ్యం
సైకాలజీ ప్రకారం ప్రతి స్ట్రెస్ హానికరం కాదు. తల్లిదండ్రులు తమ ఒత్తిడిని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారో అది కీలకం. వారు పిల్లల ముందు సమస్యలను ప్రశాంతంగా పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తే, అది పిల్లలకు కూడా ఒక మోడల్గా పనిచేస్తుంది. ”సమస్యలు రావడం సహజం, కానీ వాటిని ఎలా ఎదుర్కోవాలో నేర్చుకోవాలి” అనే సందేశం పిల్లలకు చేరుతుంది.
కుటుంబ వ్యవస్థపై ప్రభావం
సైకాలజీ నిపుణుల ప్రకారం తల్లిదండ్రుల స్ట్రెస్ వ్యక్తిగత సమస్య మాత్రమే కాదు. అది కుటుంబ వ్యవస్థ మొత్తాన్ని ప్రభావితం చేసే అంశం. పిల్లలు తల్లిదండ్రుల మాటలకన్నా వారి భావోద్వేగాలను ఎక్కువగా గ్రహిస్తారు. కాబట్టి, పిల్లలపై కోపం వచ్చినప్పుడు పేరెంట్స్ కాసేపు సైలెంట్ గా ఉండాలి. లేదా పక్కకు వెళ్లాలి. అవసరమైతే కౌన్సెలింగ్ తీసుకోవడం మంచిది.