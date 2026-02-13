- Home
పిల్లల్ని కొడితేనే మాట వింటారని చాలామంది పేరెంట్స్ అనుకుంటారు. కానీ చెంప దెబ్బ పిల్లల్ని నిజంగా మార్చుతుందా? లేక వారి మనసులో కనిపించని గాయాలను చేస్తుందా? కోపంతో తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని చెంపదెబ్బ కొడితే అది వారి భవిష్యత్తును ఎలా మారుస్తుందో తెలుసా?
పిల్లల్ని పదే పదే చెంపపై కొట్టడం కొందరు తల్లిదండ్రులకు చిన్న శిక్షలా అనిపించవచ్చు. ఇలా కొట్టకపోతే మాట వినరు అనే భావన కూడా చాలామందిలో ఉండొచ్చు. కానీ శారీరక శిక్ష, ముఖ్యంగా చెంపపై కొట్టడం వంటి అవమానకరమైన చర్యలు, పిల్లల మనసుపై దీర్ఘకాలిక ప్రభావం చూపుతాయని సైకాలజీ చెబుతోంది.
పిల్లల ప్రవర్తన ఎలా మారుతుందంటే?
సైకాలజీ ప్రకారం శారీరక శిక్ష వల్ల తాత్కాలికంగా పిల్లలు భయంతో ఆగినా, దీర్ఘకాలంలో వారు మరింత ప్రతిఘటన స్వభావం, దూకుడు లేదా లోపల కోపంతో పెరుగుతారు. చెంపపై కొట్టడం వల్ల పిల్లల్లో భయం కలుగుతుంది. ఆ భయం కారణంగా వారు కొంతకాలం తప్పు చేయకుండా ఉండవచ్చు. లేదా తల్లిదండ్రుల ముందు ఒకలా, వేరు లేనప్పుడు మరొకలా ప్రవర్తించే ప్రమాదం ఉంది.
సంబంధాలపై ప్రభావం
సైకాలజీ నిపుణుల ప్రకారం చెంపపై కొట్టడం పిల్లల ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. చిన్న వయస్సులోనే “నేను తప్పులు చేసే వ్యక్తిని”, “నన్ను కొట్టడం సహజమే” అనే భావన ఏర్పడుతుంది. ఇది భవిష్యత్తులో సంబంధాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. ప్రేమ, గౌరవం, మాటల ద్వారా సమస్యలు పరిష్కరించుకోవడం బదులు, బలప్రయోగమే సరైన మార్గమని వారు నేర్చుకునే ప్రమాదం ఉంది.
పెద్దయ్యాక ఎలా ఉంటారంటే?
సైకాలజీ ప్రకారం శారీరక శిక్షకు గురైన పిల్లల్లో పెద్దయ్యాక కోపం, ఆవేశం, ఆందోళన, డిప్రెషన్ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా చెంపపై కొట్టడం అవమాన భావాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇతరుల ముందు ఇలా జరగడం వల్ల పిల్లలు లోలోపల బాధపడవచ్చు. లేదా ప్రతీకార స్వభావం పెంచుకోవచ్చు. ఇది వారి చదువు పైనా కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. భయం, ఆందోళన ఉన్నప్పుడు నేర్చుకునే సామర్థ్యం తగ్గుతుంది. భావోద్వేగ భద్రత లేకపోతే సృజనాత్మకత, ప్రశ్నించే ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గిపోతాయి.
కారణం తెలుసుకోవడం ముఖ్యం
సైకాలజీ నిపుణుల ప్రకారం పేరెంట్స్ ముందుగా పిల్లల ప్రవర్తన వెనుక ఉన్న కారణం తెలుసుకోవాలి. వారు అలసట, ఆకలి, దృష్టి ఆకర్షించాలనే కోరికతో అలా ప్రవర్తిస్తున్నారా అనేది గమనించాలి. సమస్యను అర్థం చేసుకోవడం శిక్షించడం కంటే ముఖ్యమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తప్పు జరిగినప్పుడు వెంటనే కొట్టడం బదులు, కళ్లలోకి చూసి ప్రశాంతంగా మాట్లాడాలి. నువ్వు చేసిన పని తప్పు, కానీ నువ్వు చెడ్డవాడివి కాదు అనే సందేశం ఇవ్వాలి. ఇది పిల్లల వ్యక్తిత్వాన్ని కాకుండా వారి ప్రవర్తనను మాత్రమే సరిదిద్దే విధానం.
పేరెంట్స్ ఎలా ఉండాలంటే?
తల్లిదండ్రులు తమ కోపాన్ని నియంత్రించుకోవాలి. చాలాసార్లు పిల్లల తప్పుకంటే పెద్దల ఒత్తిడి, ఆందోళనే కొట్టడానికి కారణమవుతాయి. కోపం వచ్చినప్పుడు కొంతసేపు దూరంగా వెళ్లడం మంచిది. కుటుంబంలో పరస్పర గౌరవం, పిల్లలతో క్వాలిటీ టైం గడపడం, వారి భావాలను అర్థం చేసుకోవడం , చిన్న చిన్న విజయాలను మెచ్చుకోవడం వంటివి పిల్లల వ్యక్తిత్వాన్ని బలపరుస్తాయి. ప్రేమ, సహనం, స్పష్టమైన మార్గదర్శకత వంటివి పిల్లలను బాధ్యతాయుతమైన, ఆత్మవిశ్వాసం గల వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దే నిజమైన మార్గాలని సైకాలజీ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.