Best Honeymoon Spots : ఖర్చు తక్కువ, కిక్ ఎక్కువ.. ఇండియాలో బడ్జెట్ ప్రెండ్లీ హనీమూన్ స్పాట్స్ ఇవే
పెళ్లయిన వెంటనే చాాలా జంటలు హనీమూన్ కోసం ఏవైనా ప్రశాంతమైన ప్రదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటారు. ఇలాంటి ప్రదేశాలు ఇండియాలో అనేకం ఉన్నాయి… వీటిలో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్పాట్స్ వివరాలు మీకోసమే.
హనీమూన్ ట్రిప్..
పెళ్లి తర్వాత ప్రతి జంటకు హనీమూన్ చాలా స్పెషల్. ఇది కేవలం టూర్ కాదు, ఇద్దరి మధ్య కొత్త బంధానికి అందమైన ఆరంభం. హనీమూన్ అనగానే మనకు గోవా, మనాలీ, సిమ్లా గుర్తొస్తాయి. చాలా జంటలు అక్కడికే వెళ్లడానికి ఇష్టపడతారు. కానీ ఈ ప్రాంతాల్లో రద్దీ పెరిగిపోయింది. కాబట్టి ఇవి కాకుండా మరింత ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో మీరు గడపాలనుకుంటే ఈ కథనం మీకోసమే. ఇండియాలో హనీమూన్ ట్రిప్ కు సరిగ్గా సరిపోయే కొన్ని అద్భుతమైన ప్రదేశాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. తీర్థన్ వ్యాలీ (Tirthan Valley)
మీరు ప్రకృతి ఒడిలో ప్రశాంతంగా సమయం గడపాలనుకుంటే తీర్థన్ వ్యాలీ సరైన ప్రదేశం. పచ్చని లోయలు, హోరెత్తే నది ఇక్కడ అద్భుతమైన రొమాంటిక్ వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి. ఇక్కడ అందమైన చెక్క హోమ్స్టేలు అందుబాటులో ఉంటాయి, అవి కూడా చాలా తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి. మీరు నది ఒడ్డున నడవొచ్చు లేదా చిన్న చిన్న ట్రెక్కింగ్లు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. చండీగఢ్ నుంచి మనాలీ హైవే (NH21/NH3) మీదుగా తీర్థన్ వ్యాలీకి చేరుకోవచ్చు.
2. గోకర్ణ (Gokarna)
మీకు గోవాలాంటి బీచ్లు ఇష్టమైనా అక్కడి రద్దీ నచ్చకపోతే గోకర్ణ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇక్కడి ఓం బీచ్, కుడ్లే బీచ్ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటాయి. సూర్యాస్తమయాన్ని చూస్తూ, బీచ్ పక్కన ఉన్న కేఫ్లో కూర్చోవడం కొత్త జంటలకు ఓ కలలాంటి అనుభూతినిస్తుంది. రోడ్డు, రైలు, విమాన మార్గాల ద్వారా ఇక్కడికి సులభంగా చేరుకోవచ్చు.
3. కల్పా (Kalpa)
కల్పా నుంచి కనిపించే కిన్నౌర్ కైలాస పర్వత దృశ్యం మీ హనీమూన్ను మర్చిపోలేనిదిగా చేస్తుంది. ఇక్కడి ప్రశాంత వాతావరణం, మంచుతో కప్పబడిన శిఖరాలు మీ ట్రిప్ను మరింత రొమాంటిక్గా మారుస్తాయి. బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ హోటళ్లు, హోమ్స్టేలు ఇక్కడ సులభంగా దొరుకుతాయి.
కల్పా చేరుకోవడానికి మీరు రోడ్డు (బస్సు/ట్యాక్సీ), రైలు (సిమ్లా/కల్కా వరకు), విమానం (సిమ్లా/చండీగఢ్ వరకు) ద్వారా ప్రయాణించవచ్చు.
4. జీరో వ్యాలీ (Ziro Valley)
మీరు ఏదైనా కొత్త, ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని కోరుకుంటే, అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని జీరో వ్యాలీకి వెళ్లండి. ఇక్కడి పచ్చదనం, వరి పొలాలు, స్థానిక సంస్కృతి మిమ్మల్ని కట్టిపడేస్తాయి. రోడ్డు, రైలు, విమాన మార్గాల ద్వారా జీరో వ్యాలీకి సులభంగా చేరుకోవచ్చు.