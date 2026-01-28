- Home
- Life
- Relationship
- Relationship Tips: గరికపాటి చెప్పిన ఈ ట్రిక్స్ ఫాలో అయితే భార్యా భర్తల మధ్య గొడవలే రావు!
Relationship Tips: గరికపాటి చెప్పిన ఈ ట్రిక్స్ ఫాలో అయితే భార్యా భర్తల మధ్య గొడవలే రావు!
ప్రముఖ ప్రవచనకర్త గరికపాటి నరసింహరావు గురించి తెలియని వారుండరు. ఆయన ప్రతిమాట తూట కంటే బలంగా ఉంటుంది. ఆయన భార్యా భర్తల బంధం గురించి చెప్పే మాటలు వింటే ఎవ్వరైనా మారాల్సిందే. ఆయన చెప్పిన కొన్ని ట్రిక్స్ ఫాలో అయితే భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలకు చోటే ఉండదు.
Relationship Tips by Garikapati Narasimha Rao
భార్యా భర్తల మధ్య గొడవలు సహజమని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ ప్రముఖ ప్రవచనకర్త గరికపాటి నరసింహరావు మాత్రం “సంసారం యుద్ధ రంగం కాదు, సంస్కారాల పాఠశాల” అని స్పష్టంగా చెబుతారు. గరికపాటి ప్రకారం భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు రావడానికి ప్రధాన కారణం ప్రేమ లేకపోవడం కాదు, అవగాహన లోపం. మనం ఎదుటివారిని మార్చాలని ప్రయత్నించినప్పుడే సమస్యలు మొదలవుతాయని ఆయన చాలాసార్లు తన ప్రవచనాల్లో చెప్పారు. పెళ్లి అనేది ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య జరిగిన ఒప్పందం కాదు, రెండు మనసుల మధ్య ఏర్పడిన బంధం. ఆ బంధాన్ని నిలబెట్టుకోవాలంటే కొన్ని చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ పాటిస్తే చాలని గరికపాటి వివరించారు.
అహంకారం వద్దు
గరికపాటి ప్రకారం భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరు సరిదిద్దుకోవాలని ప్రయత్నించకూడదు. “నేను చెప్పిందే కరెక్ట్” అనే అహంకారం సంసారాన్ని నాశనం చేస్తుందని ఆయన అభిప్రాయం. భర్తకు భార్య మారాలనిపిస్తుంది, భార్యకు భర్త మారాలనిపిస్తుంది. కానీ నిజానికి మారాల్సింది మన దృష్టికోణం. ఎదుటివారి బలహీనతలను తప్పులుగా కాకుండా వారి స్వభావంగా అర్థం చేసుకోవాలని గరికపాటి సూచిస్తారు. అలా చూసినప్పుడు గొడవలకు చోటే ఉండదు అనేది ఆయన అభిప్రాయం.
మౌనం మంచిది
గరికపాటి ఎక్కువగా చెప్పే మరో మాట.. “మనిషిని గాయపరిచేది చేతులు కాదు, మాటలు.” కోపంలో అన్న ఒక్క మాట జీవితాంతం గాయ పరుస్తుంది. కాబట్టి భార్యాభర్తల మధ్య కోపం వచ్చినప్పుడు వెంటనే స్పందించకుండా కొద్దిసేపు మౌనం పాటించడం చాలా మంచిదని ఆయన చెబుతారు. మౌనం బలహీనత కాదు, అది గొప్ప సంస్కారం అని గరికపాటి వివరిస్తారు.
అదే భర్త బాధ్యత
భర్త అనే వ్యక్తి గురించి మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు, గరికపాటి బాధ్యత అనే మాటను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. భార్యను అర్థం చేసుకోవడం, ఆమె భావాలకు గౌరవం ఇవ్వడం భర్త ధర్మం అని అంటారు. అలాగే భార్య కూడా భర్తను కేవలం సంపాదించే యంత్రంలా కాకుండా ఒక మనిషిగా చూడాలని ఆయన సూచన. ఇద్దరూ ఒకరిమాట మరొకరు వినడం నేర్చుకుంటేనే సంసారం సుఖంగా మారుతుందనేది ఆయన అభిప్రాయం. మాట వినడం అంటే సమాధానం చెప్పడానికి కాదు, అర్థం చేసుకోవడానికి వినాలి అనే విషయాన్ని ఆయన ప్రత్యేకంగా చెబుతారు.
పోలిక వద్దు
గరికపాటి చెప్పే మరో చక్కని సూత్రం ఒకరితో మరొకరిని పోల్చకూడదు. అంటే “వాళ్ల భర్త అలా ఉన్నాడు, వాళ్ల భార్య ఇలా ఉంది” అనే పోలికలే అసంతృప్తికి మూలమని ఆయన అభిప్రాయం. ప్రతి మనిషి ప్రత్యేకం, ప్రతి సంసారం ప్రత్యేకం. ఇతరుల జీవితాలతో మన జీవితాన్ని పోల్చుకుంటే మన సంతోషాన్ని మనమే నాశనం చేసుకున్నట్లు అని ఆయన బలంగా చెబుతారు.
అవే సంసారానికి పునాదులు
భార్యాభర్తల మధ్య ప్రేమ అనేది పెద్ద పెద్ద మాటల్లో కాదు, చిన్న చిన్న పనుల్లో కనిపించాలని గరికపాటి సూచిస్తారు. ఆయన ప్రకారం ఒక మంచి మాట, ఒక చిరునవ్వు, ఒక చిన్న సహాయం వంటివే సంసారానికి పునాదులు. పెళ్లైన తర్వాత ప్రేమ తగ్గిపోతుంది అనుకోవడం పొరపాటు. ప్రేమను వ్యక్తపరచడం మానేస్తాం అంతే. రోజూ కొద్దిసేపు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవడం, రోజు ఎలా గడిచిందో పంచుకోవడం గొడవలకు మందులాంటిదని గరికపాటి సూచిస్తారు.
పెద్ద పెద్ద నియమాలు అవసరం లేదు
గరికపాటి నరసింహరావు దృష్టిలో భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు రాకుండా ఉండాలంటే పెద్ద పెద్ద నియమాలు అవసరం లేదు. అహంకారం తగ్గించుకోవడం, సహనం పెంచుకోవడం, మాటల్ని నియంత్రించడం, ఎదుటివారిని గౌరవించడం వంటివే ఆయన చెప్పిన అసలైన ట్రిక్స్. ఈ సూత్రాలను ఆచరణలో పెడితే భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలకు నిజంగా చోటుండదు.