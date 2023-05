ఆ రెండూ ఉంటే సెక్స్ లో పాల్గొనడం కష్టమేనా?

అధిక కొలెస్ట్రాల్, రక్తంలో ఎక్కువ చక్కెర స్థాయిలు రెండూ లైంగిక ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉంటే ఎన్నో లైంగిక సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.



పేలవమైన జీవనశైలి కారణంగా నేడు ఎంతో మంది చెడు కొలెస్ట్రాల్, రక్తంలో ఎక్కువ చక్కెర స్థాయిలతో బాధపడుతున్నారు. శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉంటే గుండె జబ్బుల ప్రమాదం కూడా పెరుగుతుంది. అయితే ఇది సంతానోత్పత్తిని కూడా ప్రభావితం చేస్తుందని ఎన్నో పరిశోధనలు, నిపుణులు చెబుతున్నారు. చెడు కొలెస్ట్రాల్ లైంగిక కోరికను తగ్గించడమే కాకుండా పిల్లలు పుట్టే అవకాశాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది.

రక్తంలో చక్కెర, కొలెస్ట్రాల్ జర్నల్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ప్రకారం.. చక్కెర, కొలెస్ట్రాల్ ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్నాయి. చక్కెర, ఇతర కార్బోహైడ్రేట్లను తినడం వల్ల ట్రైగ్లిజరైడ్స్ పెరుగుతాయి. అలాగే హెచ్డిఎల్ అంటే మంచి కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. ఇది ఎల్డిఎల్ అణువులలో మార్పులకు కూడా కారణమవుతుంది. ఎల్డిఎల్ స్థాయిలు సాధారణంగా అనిపించొచ్చు. కానీ ఇది ధమనులను వేగంగా మూసివేయడానికి దారితీస్తుంది. అలాగే థ్రోంబోసిస్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది.



మెటబాలిజం దెబ్బతింటుంది శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయి పెరిగే ప్రమాదం రెట్టింపు అవుతుంది. ఇది డయాబెటిక్ డైస్లిపిడెమియా రూపంలో వస్తుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి, గ్లూకోజ్ రెండూ కలిసి జీవక్రియను ప్రభావితం చేస్తాయి. ఇది శరీర జీర్ణవ్యవస్థ, మానసిక ఆరోగ్యం, గుండె ఆరోగ్యంతో సహా పునరుత్పత్తి వ్యవస్థను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది.

లిపిడ్ల మధ్య అసమతుల్యత డైస్లిపిడెమియా అనేది కొలెస్ట్రాల్, తక్కువ-సాంద్రత కలిగిన లిపోప్రొటీన్ కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్, అధిక-సాంద్రత కలిగిన లిపోప్రొటీన్ వంటి లిపిడ్ల మధ్య అసమతుల్యత. ఎక్కువ కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు పురుషులకు, మహిళలకు చాలా ప్రమాదకరం. ఇది పురుషుల్లో అంగస్తంభన లోపానికి కారణమవుతుంది. ఇది మహిళల్లో లైంగిక పనితీరును కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇది తక్కువ లిబిడోకు కారణమవుతుంది.



లేట్ ప్రెగ్నెన్సీ యూఎస్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ లో నిర్వహించిన అధ్యయనం ప్రకారం.. ఎక్కువ కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు ఉన్నవారికి ప్రెగ్నెన్సీ లేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అలాగే అధిక కొలెస్ట్రాల్ మహిళల సంతానోత్పత్తిపై ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. వీరిలో పాలిసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్ సమస్య కూడా ఉంటుంది. అధ్యయనంలో పాల్గొన్న మహిళలు 18 నుంచి 44 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు ఉన్నవారు. పురుషులు 18 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్నవారు.

లైంగిక సంతృప్తి సమస్య జర్నల్ ఆఫ్ సెక్సువల్ మెడిసిన్ లో ఒక అధ్యయనం.. డైస్లిపిడెమియా ఉన్న మహిళలకు లైంగిక ఉద్వేగం, కందెన, నొప్పి, లైంగిక సంతృప్తి సమస్యలు ఉన్నాయని సూచిస్తోంది. అథెరోస్క్లెరోసిస్ స్త్రీ లైంగిక సమస్యలు, డైస్లిపిడెమియా మధ్య ప్రధాన సంబంధం ఉంది. అథెరోస్క్లెరోసిస్ అనేది ఒక సాధారణ పరిస్థితి. దీనిలో ఫలకం ధమనుల లోపల జిగట పదార్థం ఏర్పడటం ప్రారంభమవుతుంది.



బాధాకరమైన సెక్స్ స్త్రీ లైంగికంగా ప్రేరేపించబడినప్పుడు ఆమె జననేంద్రియాలలోని రక్త నాళాలు విస్తరిస్తాయ. దీంతో ఆ ప్రాంతానికి రక్త ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో ఆమె శరీరం శృంగారానికి సిద్ధమవుతుంది. ఇది బ్లడ్ లూబ్రికేషన్ కు సహాయపడుతుంది. ఇది క్లిటోరిస్, లాబియాకు రక్త ప్రవాహాన్ని పెంచుతుంది. రక్త ప్రవాహం సులభంగా జరగనప్పుడు ఈ ప్రక్రియలు సులభంగా జరగవు. ఫలితంగా యోని తగినంతగా లూబ్రికేట్ చేయబడదు. ఇది సెక్స్ ను బాధాకరంగా చేస్తుంది.

