Relationship Tips: భర్త ఎదురుగా... భార్య అస్సలు మాట్లాడకూడని విషయాలు ఇవి..!
Relationship Tips
వైవాహిక జీవితానికి నమ్మకం, ప్రేమ, గౌరవం అనేవి పునాది లాంటివి. భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకొని, ప్రతి పరిస్థితిలోనూ ఒకరికి మరొకరు అండగా నిలపడాలి. అప్పుడే వారి బంధం మరింత బలపడుతుంది. కానీ కొన్నిసార్లు మహిళలు తెలిసీ తెలియక చేసే కొన్ని పనులు.. బంధాన్ని నాశనం చేస్తాయి. మరీ ముఖ్యంగా భర్త ఎదురుగా భార్య కొన్ని విషయాలను అస్సలు ప్రస్తావించకూడదు. మరి, ఎలాంటి విషయాలు మాట్లాడకూడదో తెలుసుకుందామా....
మీ భర్తను ఇతరులతో పోల్చవద్దు...
కొన్నిసార్లు, కోపంతో లేదా హాస్యాస్పదంగా, మహిళలు తమ భర్తలను తమ తండ్రులు, స్నేహితులు లేదా మాజీ ప్రియులతో పోలుస్తారు. ఇది భర్త ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. ప్రతి వ్యక్తి భిన్నంగా ఉంటారు. పోలికలు సంబంధాలను దెబ్బతీస్తాయి. మీ భాగస్వామిని ఎలా ఉంటే అలా అంగీకరించడం నేర్చుకోవాలి.
మీ అత్తమామల గురించి చెడుగా మాట్లాడకండి...
మీ భర్త కుటుంబం లేదా పెంపకం గురించి వ్యాఖ్యానించడం మీ సంబంధంలో సమస్యలను తీసుకురావచ్చు. మీ ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు ఉంటే, వ్యంగ్యంగా మాట్లాడటం లేదా అవమానించడం లాంటివి చేయకూడదు. ఏదైనా ఉంటే ఇద్దరూ కలిసి మాట్లాడుకోవాలి. మూడోవారి ప్రస్తావన తీసుకురాకూడదు.
పని ఒత్తిడిని తేలికగా తీసుకోకండి..
పురుషులు కూడా రోజంతా కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల పని ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటారు. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత భార్య ఊరికే గొడవ పడటం లాంటివి చేస్తే… వారి మనసు దెబ్బ తింటుంది. ప్రశాంతంగా ఉన్నామనే ఫీలింగ్ రాదు. అది మరింత మానసిక ఒత్తిడి , నిరాశకు దారితీస్తుంది. మీ భర్త కృషిని అభినందించండి. అతనిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.
ఫిర్యాదు చేస్తూ మీ వ్యక్తిగత సమయాన్ని వృధా చేయకండి.
జంటల వ్యక్తిగత సమయం సంభాషణకు మాత్రమే కాదు, బంధానికి కూడా సమయం. ఇద్దరూ కలిసి గడిపే కాస్త సమయాన్ని కూడా ఫిర్యాదులతో కాకుండా... బంధాన్ని పెంచుకునేలా ఉండాలి. ప్రేమను పెంచుకునేలా మాట్లాడుకోవాలి.