Worlds Least Corrupt Country : ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ విడుదల చేసిన అవినీతి సూచీలో డెన్మార్క్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ జాబితాలో భారత్ స్థానం గతంలో కంటే పడిపోయింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా టాప్ 10 దేశాలు ఏవీ, భారత్ పరిస్థితి ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
అవినీతి లేని దేశాల లిస్ట్ వచ్చేసింది ! టాప్ 10లో ఉన్న దేశాలు ఇవే..
ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశాల పాలన, పారదర్శకత, అవినీతి స్థాయిలను అంచనా వేసే కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్ (CPI) రిపోర్టు విడుదలైంది. ప్రముఖ సంస్థ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ 2025 ప్రారంభంలో ఈ రిపోర్టును అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఇందులో ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాలు అవినీతి నిర్మూలనలో ఎంత విజయవంతమయ్యాయో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా స్కాండినేవియన్ దేశాలు మరోసారి తమ ఆధిపత్యాన్ని చాటుకోగా, భారత్ ర్యాంకింగ్లో కొంత వెనుకబడింది.
ఈ రిపోర్టు ప్రకారం, ప్రపంచంలోనే అత్యంత అవినీతి రహిత దేశంగా డెన్మార్క్ మరోసారి చరిత్ర సృష్టించింది. అత్యంత పటిష్టమైన న్యాయ వ్యవస్థ, ప్రభుత్వ కార్యకలాపాల్లో పారదర్శకత డెన్మార్క్ను అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టాయి.
అగ్రస్థానంలో డెన్మార్క్: వరుసగా ఏడోసారి టాప్
ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ విడుదల చేసిన ఈ రిపోర్టులో డెన్మార్క్ మొదటి స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. 100కు గాను 90 స్కోరు సాధించి, ప్రపంచంలోనే అత్యంత తక్కువ అవినీతి ఉన్న దేశంగా నిలిచింది. విశేషమేమిటంటే, డెన్మార్క్ ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలవడం ఇది వరుసగా ఏడోసారి.
డెన్మార్క్ ఈ ఘనత సాధించడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ఆ దేశంలో బలమైన చట్టబద్ధమైన పాలన, స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థ, ప్రభుత్వ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అత్యున్నత స్థాయి పారదర్శకత ఉండటమే దీనికి ప్రధాన కారణాలుగా రిపోర్టు పేర్కొంది. ప్రజలకు ప్రభుత్వంపై ఉన్న నమ్మకం, అవినీతిని అరికట్టడంలో అక్కడి యంత్రాంగం చూపిస్తున్న చిత్తశుద్ధి ఆ దేశాన్ని ఈ స్థాయికి చేర్చాయి.
టాప్ 10 దేశాల జాబితా ఇదే
గతంలో వచ్చిన కొన్ని రిపోర్టుల్లో ర్యాంకుల విషయంలో చిన్నపాటి గందరగోళం నెలకొన్నప్పటికీ, అధికారికంగా విడుదలైన టై బ్రేకింగ్ నిబంధనల ప్రకారం టాప్ 10 జాబితా ఈ విధంగా ఉంది. ఐదవ స్థానంలో మూడు దేశాలు సమాన స్కోరుతో నిలవడంతో, తర్వాతి ర్యాంకు నేరుగా 8వ స్థానానికి వెళ్లింది.
అధికారిక టాప్ 10 దేశాలు:
- 1వ ర్యాంక్: డెన్మార్క్ (స్కోరు: 90)
- 2వ ర్యాంక్: ఫిన్లాండ్ (స్కోరు: 88)
- 3వ ర్యాంక్: సింగపూర్ (స్కోరు: 84)
- 4వ ర్యాంక్: న్యూజిలాండ్ (స్కోరు: 83)
- 5వ ర్యాంక్ : లక్సెంబర్గ్, నార్వే, స్విట్జర్లాండ్ (స్కోరు: 81)
- 8వ ర్యాంక్: స్వీడన్ (స్కోరు: 80)
- 9వ ర్యాంక్: నెదర్లాండ్స్ (స్కోరు: 78)
- 10వ ర్యాంక్: ఆస్ట్రేలియా, ఐస్లాండ్, ఐర్లాండ్ (స్కోరు: 77)
భారత్ పరిస్థితి ఏంటి : ర్యాంకింగ్ ఎందుకు తగ్గింది?
2024 రిపోర్టు ప్రకారం.. 180 దేశాల జాబితాలో భారత్ 96వ స్థానంలో నిలిచింది. భారత్ సాధించిన స్కోరు 100కు గాను 38 మాత్రమే.
గత ఏడాదితో పోలిస్తే భారత్ పనితీరు కొంచెం నిరాశాజనకంగా ఉంది. కిందటి సంవత్సరం భారత్ 93వ ర్యాంకులో ఉండగా, ఈసారి మూడు స్థానాలు దిగజారి 96కు చేరింది. ప్రభుత్వ రంగంలో పారదర్శకత లేకపోవడం, అవినీతి నిరోధక చట్టాలను కఠినంగా అమలు చేయడంలో ఉన్న సవాళ్లే ఈ తగ్గుదలకు కారణమని రిపోర్టు విశ్లేషించింది. ముఖ్యంగా క్షేత్రస్థాయిలో అవినీతిని అరికట్టడంలో మరింత కృషి జరగాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి.
అట్టడుగున ఉన్న దేశాలు ఇవే
ఒకవైపు డెన్మార్క్, ఫిన్లాండ్ వంటి దేశాలు నిజాయితీకి మారుపేరుగా నిలుస్తుంటే, మరోవైపు కొన్ని దేశాలు తీవ్రమైన అవినీతి, అశాంతి, బలహీనమైన ప్రభుత్వ వ్యవస్థలతో సతమతమవుతున్నాయి. ఈ జాబితాలో చివరి స్థానాల్లో ఉన్న దేశాలు ఇవే:
- 178వ ర్యాంక్: వెనిజులా (స్కోరు: 10)
- 179వ ర్యాంక్: సోమాలియా (స్కోరు: 9)
- 180వ ర్యాంక్: దక్షిణ సూడాన్ (స్కోరు: 8)
ఈ దేశాల్లో నిరంతర ఘర్షణలు, రాజకీయ అస్థిరత, సంస్థాగత వైఫల్యాలే అవినీతి పెరిగిపోవడానికి ప్రధాన కారణాలుగా ఉన్నాయి.
అవినీతి, వాతావరణ మార్పులు
2024 రిపోర్టు కేవలం ర్యాంకులకే పరిమితం కాకుండా, ఒక ముఖ్యమైన అంశాన్ని కూడా లేవనెత్తింది. అదే అవినీతి, వాతావరణ సంక్షోభం. అవినీతి అనేది పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఎంత పెద్ద ముప్పుగా మారిందో ఈ రిపోర్టు వివరించింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం, గ్రీన్ ఎకానమీ వైపు మళ్ళడానికి కేటాయించిన నిధులు అవినీతి వల్ల పక్కదారి పడుతున్నాయని రిపోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. అవినీతి కారణంగా పర్యావరణ నిబంధనలు సరిగా అమలు కాకపోవడం, నిధుల దుర్వినియోగం జరగడం వల్ల వాతావరణ మార్పులను ఎదుర్కోవడంలో ప్రపంచ దేశాలు వెనుకబడుతున్నాయని ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ స్పష్టం చేసింది.
ఈ రిపోర్టును ఎలా తయారు చేశారు?
ఈ సూచీని రూపొందించడానికి 0 నుండి 100 వరకు స్కేల్ను ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో 0 అంటే అత్యంత అవినీతిమయం అని, 100 అంటే అత్యంత స్వచ్ఛమైన దేశం అని అర్థం. వ్యాపారవేత్తలు, నిపుణుల అభిప్రాయాలు, సర్వేల ఆధారంగా ప్రభుత్వ రంగంలో అవినీతి స్థాయిలను అంచనా వేసి ఈ ర్యాంకులను కేటాయిస్తారు.