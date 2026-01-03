- Home
Top 10 Insurance Companies: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఇవే.. ఎల్ఐసీ ర్యాంక్ ఎంతంటే?
Worlds 10 Largest Insurance Companies : ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ఆదాయం కలిగిన 10 అతిపెద్ద ఇన్సూరెన్స్ సంస్థల జాబితాలో వారెన్ బఫెట్కు చెందిన బెర్క్షైర్ హాత్వే అగ్రస్థానంలో నిలవగా, భారతీయ దిగ్గజం ఎల్ఐసీ కూడా టాప్ 10లో చోటు దక్కించుకుంది.
ఎల్ఐసీ కస్టమర్లకు గుడ్ న్యూస్.. ప్రపంచ దిగ్గజాలతో పోటీ పడుతూ టాప్ ర్యాంక్!
ఇన్సూరెన్స్ సంస్థలు కేవలం వ్యక్తులకు, వ్యాపారాలకు రక్షణ కల్పించడమే కాకుండా, దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, ఆస్తి రక్షణ వంటి అత్యవసర సేవలను అందించడంతో పాటు, ఈ సంస్థలు భారీ ఆదాయాన్ని ఆర్జించే లాభదాయక వ్యాపారాలుగా కూడా ఉన్నాయి.
ఇటీవల విడుదలైన ఫార్చ్యూన్ గ్లోబల్ 500 జాబితా ప్రకారం.. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ఆదాయం కలిగిన టాప్ 10 ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల వివరాలు ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. ఇందులో అమెరికన్ దిగ్గజం అగ్రస్థానంలో ఉండగా, మన భారతీయ సంస్థ ఎల్ఐసీ కూడా సత్తా చాటింది.
అగ్రస్థానంలో బెర్క్షైర్ హాత్వే: వారెన్ బఫెట్ సామ్రాజ్యం
ప్రపంచ సంపన్నులలో ఒకరైన 95 ఏళ్ల దిగ్గజ ఇన్వెస్టర్ వారెన్ బఫెట్కు చెందిన 'బెర్క్షైర్ హాత్వే' (Berkshire Hathaway) ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీగా నిలిచింది. ఈ సంస్థ వార్షిక ఆదాయం సుమారు 371.43 బిలియన్ డాలర్లుగా (భారత కరెన్సీలో డాలర్ విలువను 84గా పరిగణిస్తే సుమారు రూ. 31.20 లక్షల కోట్లు) ఉంది. ఇది సాధారణ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలా కాకుండా, ఒక భారీ సమ్మేళనంలా పనిచేస్తుంది.
దీని ప్రధాన కార్యాలయం అమెరికాలోని ఒమాహాలో ఉంది. ఈ సంస్థకు గైకో (GEICO), జనరల్ రీ (General Re) వంటి అనుబంధ సంస్థలు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా వచ్చే ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంలను ఫ్లోట్ గా మార్చుకుని, ఆపిల్, కోకాకోలా వంటి బడా కంపెనీలలో పెట్టుబడులు పెడుతుంది. ఇటీవల వారెన్ బఫెట్ ఈ సంస్థ సీఈఓ పదవి నుండి తప్పుకున్నప్పటికీ, సంస్థ ఆర్థిక స్థిరత్వం చెక్కుచెదరలేదు.
టాప్-10లో మన ఎల్ఐసీ: 6వ స్థానంలో భారతీయ దిగ్గజం
భారత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (LIC) ఈ జాబితాలో 6వ స్థానాన్ని దక్కించుకోవడం విశేషం. సుమారు 104.97 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 8.81 లక్షల కోట్లు) వార్షిక ఆదాయంతో ఎల్ఐసీ సత్తాను చాటింది. ఎల్ఐసీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రూ. 5.43 లక్షల కోట్లుగా ఉంది.
భారతదేశంలో ఎల్ఐసీకి ఉన్న నెట్వర్క్ మరే సంస్థకు లేదు. సుమారు 13 లక్షల మంది ఏజెంట్లు, 25 కోట్ల మందికి పైగా కస్టమర్ బేస్తో ఇది దేశంలోనే అతిపెద్ద ఇన్సూరెన్స్ సంస్థగా కొనసాగుతోంది. ఎల్ఐసీ నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తుల విలువ (AUM) ఏకంగా రూ. 55 లక్షల కోట్లు. 2022లో ఐపీఓ (IPO) తర్వాత, ఎల్ఐసీ తన వ్యాపార విధానాల్లో మార్పులు చేస్తూ, ఆధునిక ఉత్పత్తుల వైపు అడుగులు వేస్తోంది.
చైనా, జర్మనీ కంపెనీల ఆధిపత్యం
ఈ జాబితాలో చైనాకు చెందిన కంపెనీలు కూడా తమ ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించాయి. చైనా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ 160.28 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 13.46 లక్షల కోట్లు) ఆదాయంతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఇది చైనా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ. ఇక టెక్నాలజీని విరివిగా ఉపయోగించే 'పింగ్ అన్ ఇన్సూరెన్స్ (Ping An Insurance) 158.63 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 13.32 లక్షల కోట్లు) ఆదాయంతో మూడో స్థానంలో ఉంది. పింగ్ అన్ సంస్థ కేవలం ఇన్సూరెన్స్ మాత్రమే కాకుండా, బ్యాంకింగ్, టెలిమెడిసిన్ సేవలను కూడా అందిస్తుంది.
మరోవైపు, జర్మనీకి చెందిన అలియాంజ్ (Allianz) 123.15 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 10.34 లక్షల కోట్లు) ఆదాయంతో నాలుగో స్థానంలో ఉంది. అలియాంజ్ సంస్థకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా యూరప్, ఆసియాలో భారీ మార్కెట్ ఉంది. ఇది పర్యావరణ పరిరక్షణ, గ్రీన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.
అమెరికా, ఇతర దేశాల దిగ్గజాలు
అమెరికాకు చెందిన స్టేట్ ఫామ్ ఇన్సూరెన్స్ (State Farm Insurance) 122.95 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 10.32 లక్షల కోట్లు) ఆదాయంతో ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. ఇది షేర్ హోల్డర్ల కంపెనీ కాదు, పాలసీదారుల యాజమాన్యంలో నడిచే మ్యూచువల్ కంపెనీ కావడం విశేషం. అయితే, వాతావరణ మార్పుల కారణంగా వచ్చే ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల ఈ సంస్థ ఇటీవల కొన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది.
ఫ్రాన్స్కు చెందిన ఆక్సా (AXA) 98.69 బిలియన్ డాలర్లతో (సుమారు రూ. 8.29 లక్షల కోట్లు) 7వ స్థానంలో, చైనాకు చెందిన పీపుల్స్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ (PICC) 86.48 బిలియన్ డాలర్లతో 8వ స్థానంలో ఉన్నాయి. అమెరికాకు చెందిన ప్రోగ్రెసివ్ ఇన్సూరెన్స్, జపాన్కు చెందిన జపాన్ పోస్ట్ హోల్డింగ్స్ వరుసగా 9, 10వ స్థానాల్లో నిలిచాయి.
ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు, సవాళ్లు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఈ ఇన్సూరెన్స్ దిగ్గజాలు కేవలం సంప్రదాయ పాలసీలకే పరిమితం కాకుండా, మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా కొత్త దారులు వెతుకుతున్నాయి. పింగ్ అన్, ప్రోగ్రెసివ్ వంటి సంస్థలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), డేటా అనలిటిక్స్ ద్వారా కస్టమర్లకు మెరుగైన సేవలు అందిస్తున్నాయి.
అయితే, వాతావరణ మార్పులు, ఆర్థిక అనిశ్చితి వంటి అంశాలు ఈ సంస్థలకు సవాలుగా మారుతున్నాయి. ఉదాహరణకు, స్టేట్ ఫామ్, జపాన్ పోస్ట్ వంటి సంస్థలు లాభదాయకతను పెంచుకోవడానికి పునర్వ్యవస్థీకరణ, కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాయి. భారతీయ ఎల్ఐసీ కూడా స్టాక్ మార్కెట్లో అతిపెద్ద సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుడిగా ఉంటూ, దేశ ఆర్థిక వృద్ధిలో తన వంతు పాత్ర పోషిస్తోంది.