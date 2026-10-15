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- బ్లింకిట్లో ఇంత ఆదాయమా.. 6.5 గంటల్లో 19 బ్లింకిట్ ఆర్డర్లు.. లా స్టూడెంట్ సంపాదన ఎంతంటే?
బ్లింకిట్లో ఇంత ఆదాయమా.. 6.5 గంటల్లో 19 బ్లింకిట్ ఆర్డర్లు.. లా స్టూడెంట్ సంపాదన ఎంతంటే?
Viral News: ప్రస్తుత రోజుల్లో చదువుకుంటూనే తమ ఖర్చుల కోసం పార్ట్టైమ్ ఉద్యోగాలు చేసే విద్యార్థులు చాలామంది ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో ఎల్ఎల్బీ చదువుతున్న ఓ విద్యార్థి బ్లింకిట్లో డెలివరీ పార్ట్టైమ్ పని చేస్తూ సంపాదించిన తీరు వైరల్ అవుతోంది.
చదువుకుంటూనే పార్ట్టైమ్ ఉద్యోగం
కవల్ దేశాయ్ అనే విద్యార్థి ఎల్ఎల్బీ చదువుతున్నాడు. తన వ్యక్తిగత ఖర్చులను తానే సంపాదించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో బ్లింకిట్లో డెలివరీ పని ప్రారంభించాడు. చదువుకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఖాళీ సమయంలో ఈ పని చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. తన మొదటి రోజు అనుభవాన్ని ఎక్స్ (ట్విట్టర్)లో పంచుకున్నాడు. చదువుకుంటూనే కొంత ఆదాయం సంపాదించేందుకు ఈ ఉద్యోగం ఉపయోగపడుతుందని వివరించాడు.
ఆరు గంటల్లో 19 ఆర్డర్లు పూర్తి
కవల్ దేశాయ్ మొదటి రోజు సుమారు 6 గంటల 30 నిమిషాల పాటు డెలివరీ పని చేశాడు. ఈ సమయంలో మొత్తం 19 ఆర్డర్లను కస్టమర్లకు అందించాడు. ఇందుకోసం దాదాపు 51 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించినట్లు వెల్లడించాడు. అయితే డెలివరీ ఇచ్చిన తర్వాత తిరిగి వచ్చే సమయంలో ప్రయాణించిన దూరం ఇందులో కలపలేదని తెలిపాడు. తక్కువ సమయంలోనే ఇన్ని ఆర్డర్లు పూర్తి చేయడం తన మొదటి రోజు అనుభవంలో ముఖ్యమైన విషయంగా పేర్కొన్నాడు.
మొదటి రోజు మొత్తం సంపాదన రూ.608
19 ఆర్డర్లను పూర్తి చేసినందుకు కవల్కు రూ.508 ఆదాయం వచ్చింది. ఇందులో రూ.75 ఇన్సెంటివ్ కూడా ఉంది. ఒక నిర్దిష్ట లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నందుకు అదనంగా రూ.100 బోనస్ లభించింది. దీంతో మొదటి రోజు అతడి మొత్తం సంపాదన రూ.608కి చేరింది. అయితే ఇది ఒక రోజు సంపాదన మాత్రమే. ప్రతిరోజూ ఇంతే ఆదాయం వస్తుందని చెప్పలేం. ఆర్డర్ల సంఖ్య, ప్రయాణ దూరం, ఇన్సెంటివ్లు, పని చేసే సమయం వంటి అంశాలపై డెలివరీ సిబ్బంది సంపాదన ఆధారపడి ఉంటుంది.
This is a part time gig I am doing for some obvious reasons. I’m pursing LLB as my primary profession. Along side working to support some obvious expenses incurred.
Day 1 ended on a good note.
Ended up delivering 19 orders in ~ 6:30 hours.
Did around ~51 kms just for the order delivery (return kms not counted).
Earned : ₹508 (₹75 incentive included) and ₹100 as bonus for achieving target.
Cost - ₹0 (I own Ather EV and charging costed me ₹0 home charging still 0)
Had to end the gig due to commitment to studies and at the same time battery was about to die.
@letsblinkit @deepigoyal @albinder You guys really made Blinkit a boon for people like me. It’s just so efficient to work with it and it’s smooth too.
— Kaval Desai (@thecurious_12) October 13, 2026
ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఉండటంతో ఖర్చు తగ్గింపు
కవల్ దగ్గర ఏథర్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఉంది. దాన్ని ఇంట్లోనే ఛార్జింగ్ చేసుకోవడంతో ఆ రోజు పనికి వెళ్లేందుకు ప్రత్యేకంగా ఛార్జింగ్ ఖర్చు కాలేదని తెలిపాడు. దీంతో సంపాదనలో కొంత మొత్తాన్ని ఆదా చేసుకునే అవకాశం కలిగింది. అయితే ఆరు గంటలన్నర పాటు పనిచేసిన తర్వాత చదువుపై దృష్టి పెట్టాల్సి ఉండటంతో డెలివరీ పనిని ఆపేశాడు. అదే సమయంలో స్కూటర్ బ్యాటరీ కూడా తగ్గిపోవడంతో ఇంటికి తిరిగి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. తన డెలివరీ బ్యాగ్ ఫొటోతో పాటు సంపాదన వివరాలు కనిపించే స్క్రీన్షాట్ను కూడా సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నాడు. బ్లింకిట్లో పని చేసే విధానం సులభంగా ఉండటంతో విద్యార్థులకు పార్ట్టైమ్ ఉద్యోగంగా ఉపయోగపడుతుందని అభిప్రాయపడ్డాడు.
గిగ్ ఉద్యోగాలపై నెటిజన్ల చర్చ
కవల్ పోస్ట్పై పలువురు నెటిజన్లు స్పందించారు. డెలివరీ ఉద్యోగాలు వాస్తవానికి పార్ట్టైమ్ ఆదాయం కోసం ఉపయోగపడాల్సినవని, కానీ భారత్లో చాలామంది వీటినే పూర్తిస్థాయి వృత్తిగా చేసుకుంటున్నారని ఓ వ్యక్తి అభిప్రాయపడ్డాడు. మరో వ్యక్తి తన అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ, గతంలో ఉబర్ బైక్ రైడర్గా, స్విగ్గీ డెలివరీ పార్ట్నర్గా పనిచేసినట్లు తెలిపాడు. అయినప్పటికీ ఎల్ఎల్బీ కోర్సులో చేరేందుకు అవసరమైన ఫీజులను సమకూర్చుకోలేకపోయానని పేర్కొన్నాడు.
ఇంకొకరు అదనపు ఆదాయం కోసం క్యాటరింగ్ పనులను కూడా పరిశీలించాలని సూచించారు. ఆరు గంటల పాటు బైక్పై తిరుగుతూ డెలివరీలు చేయడంతో పోలిస్తే క్యాటరింగ్ పనిలో అలసట తక్కువగా ఉండొచ్చని, మంచి సంపాదనతో పాటు భోజనం కూడా లభించే అవకాశం ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. మొత్తంగా చూస్తే, చదువుకుంటూనే సంపాదించాలనుకునే విద్యార్థులకు పార్ట్టైమ్ ఉద్యోగాలు కొంత ఆర్థికంగా తోడ్పడతాయి. అయితే వచ్చే ఆదాయంతో పాటు ప్రయాణ ఖర్చులు, పని గంటలు, చదువుకు కేటాయించే సమయాన్ని కూడా లెక్కలోకి తీసుకోవడం అవసరం.