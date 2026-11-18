జంతుబలిని నిషేధించాలంటూ సుప్రీంలో పిటిషన్.. కీలక తీర్పు ఇచ్చిన కోర్టు
Supreme Court: మతపరమైన ఆచారాల పేరుతో జంతువులను బలి ఇవ్వడాన్ని నిషేధించాలంటూ దాఖలైన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాన్ని సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది. జంతు బలికి సంబంధించిన చట్టంలో మార్పులు చేయాలని కోరుతూ వేసిన పిటిషన్పై సుప్రీం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.
జంతుబలిపై నిషేధం కోరుతూ పిటిషన్
మతపరమైన ఆచారాల పేరుతో జంతువులను చంపడాన్ని పూర్తిగా నిషేధించాలని కోరుతూ న్యాయవాది శ్రుతి బిస్ట్ సుప్రీంకోర్టులో ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (PIL) దాఖలు చేశారు. జంతు సంరక్షణకు సంబంధించి కేంద్ర పశుసంవర్ధక శాఖ తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె కోరారు. ముఖ్యంగా 1960 నాటి జంతు హింస నిరోధక చట్టంలోని సెక్షన్ 28ను సవరించి, మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో జంతువులను బలి ఇవ్వకుండా నిషేధం విధించాలని పిటిషన్లో విజ్ఞప్తి చేశారు. అయితే ఈ పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం కొట్టివేసింది.
జంతు హింస నిరోధక చట్టంలోని సెక్షన్ 28 ఏం చెబుతోంది?
1960లో రూపొందించిన జంతు హింస నిరోధక చట్టంలోని సెక్షన్ 28 మతపరమైన ఆచారాలకు ప్రత్యేక మినహాయింపు కల్పిస్తోంది. ఒక సమాజానికి చెందిన మత విశ్వాసాలు, ఆచారాల ప్రకారం జంతువును చంపితే అది ఈ చట్టం కింద నేరంగా పరిగణించరని ఈ సెక్షన్ పేర్కొంటోంది. ఈ నిబంధనను తొలగించాలని లేదా సవరించాలని పిటిషనర్ కోరారు. మతం పేరుతో జరిగే జంతుబలికి చట్టపరమైన మినహాయింపు ఉండకూడదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
దేశంలో జంతువులపై జరుగుతున్న హింస గురించి పిటిషన్లో ప్రస్తావన
భారత్లో కుక్కలు, పిల్లులు, గుర్రాలు, పశువులు సహా అనేక జంతువులు హింసకు గురవుతున్నాయని పిటిషనర్ పేర్కొన్నారు. కొందరు స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం జంతువులను వేధిస్తుంటే, మరికొందరు వాటిపై ఆధిపత్యం ప్రదర్శించేందుకు హింసకు పాల్పడుతున్నారని వివరించారు. జంతువులను నిర్లక్ష్యం చేయడం, వాటిని వీధుల్లో వదిలేయడం, శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించడం, పెద్ద సంఖ్యలో జంతువులను ఇరుకైన ప్రదేశాల్లో ఉంచడం వంటి అంశాలను పిటిషన్లో ప్రస్తావించారు. అలాగే వినోద కార్యక్రమాల్లో జంతువులను ఉపయోగించడం, ప్రయోగశాలల్లో పరీక్షలు నిర్వహించడం, పెంపుడు జంతువులపై హింస, వ్యవసాయ అవసరాల కోసం పెంచే జంతువుల పట్ల క్రూరంగా వ్యవహరించడం వంటి సమస్యలను కూడా వివరించారు.
హిందూ సంప్రదాయాల్లో జంతుబలి ప్రస్తావన
హిందూ మతపరమైన ఆచారాల్లో జంతుబలికి చాలా కాలంగా ప్రాధాన్యం ఉందని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా దుర్గాదేవి, కాళీమాత పూజల్లో జంతుబలి ఇచ్చే సంప్రదాయం ఉన్నట్లు వివరించారు. అయితే జైన, బౌద్ధ మతాల ద్వారా అహింస భావనకు ప్రాధాన్యం పెరగడంతో ఈ ఆచారం కొంతకాలం తగ్గిందని పిటిషనర్ తెలిపారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో జంతుబలి సంప్రదాయం కొనసాగిందని పేర్కొన్నారు.
భారత్తో పాటు ఇతర దేశాల్లోనూ జంతుబలి ఆచారం
ఇండోనేషియాలోని బాలి, నేపాల్తో పాటు భారత్లోని హిమాలయ ప్రాంతాలు, ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్, మహారాష్ట్ర, దక్షిణ భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ జంతుబలి ఆచారం కొనసాగుతోందని పిటిషన్లో వివరించారు. సాధారణంగా బలి ఇచ్చేందుకు చిన్న వయసులో ఉన్న మగ జంతువులను ఎంపిక చేస్తారని పేర్కొన్నారు. మతపరమైన ఆచారాల పేరుతో జరిగే ఇలాంటి చర్యలను అరికట్టేందుకు చట్టాన్ని సవరించాలని ఆమె కోరారు. అయితే ఈ అభ్యర్థనను సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం తోసిపుచ్చింది.