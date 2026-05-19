Free Bus: ఉచిత బస్సు పథకం ఆగిపోనుందా.? అధికారిక ప్రకటన చేసిన ప్రభుత్వం
Free Bus: మహిళలకు అమలు చేస్తున్న ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకం నిలిపివేస్తారనే ప్రచారం వైరల్ అయింది. ముఖ్యంగా కొత్తగా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు తీసుకొస్తుండటంతో “స్త్రీ శక్తి” పథకం ముగియబోతోందనే వార్తలు వచ్చిన వేళ ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ప్రచారం
గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకాన్ని ప్రభుత్వం నిలిపివేస్తోందని పోస్టులు వైరల్ అయ్యాయి. డీజిల్ బస్సుల స్థానంలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు తీసుకొస్తున్న కారణంగా ఫ్రీ జర్నీ సౌకర్యం నిలిచిపోతుందని కొందరు ప్రచారం చేశారు. ఈ వార్తలు వేగంగా వ్యాపించడంతో ప్రతిరోజూ ఆర్టీసీ బస్సులపై ఆధారపడే మహిళలు ఆలోచనలో పడ్డారు. ప్రత్యేకంగా ఉద్యోగినులు, విద్యార్థినులు, గ్రామీణ ప్రాంత మహిళలు ఈ పథకంపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ప్రభుత్వ ఫ్యాక్ట్ చెక్ టీమ్ ఇచ్చిన వివరణ
వైరల్ అవుతున్న వార్తలపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. “స్త్రీ శక్తి” పథకాన్ని రద్దు చేస్తున్నారనే ప్రచారం పూర్తిగా అవాస్తవమని స్పష్టం చేసింది. మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కొనసాగుతుందని, ప్రజలు తప్పుడు ప్రచారాలను నమ్మొద్దని సూచించింది. ప్రభుత్వం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గత తొమ్మిది నెలల్లో మహిళలు కోట్ల సంఖ్యలో ఉచిత ప్రయాణాలు చేశారు. ఈ పథకానికి సంబంధించిన భారీ సబ్సిడీని ప్రభుత్వమే భరిస్తోందని వెల్లడించింది. ఇప్పటికే ఆర్టీసీకి వందల కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం విడుదల చేసినట్లు పేర్కొంది.
స్త్రీ శక్తి పథకం వల్ల ఆర్టీసీకి పెరిగిన ఆదాయం
ఉచిత బస్సు పథకం వల్ల ఆర్టీసీకి నష్టం వస్తుందనే ప్రచారాన్ని కూడా ప్రభుత్వం ఖండించింది. మహిళలకు ఫ్రీ ట్రావెల్ సౌకర్యం కల్పించిన తర్వాత బస్సుల్లో ప్రయాణించే వారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిందని తెలిపింది. గతంలో తక్కువగా ఉన్న ఆక్యుపెన్సీ ఇప్పుడు భారీగా పెరిగి సంస్థ ఆదాయంపై కూడా సానుకూల ప్రభావం చూపిందని అధికారులు చెబుతున్నారు. మహిళలతో పాటు పురుషుల ప్రయాణాలు కూడా పెరిగాయని, దీంతో మొత్తం ప్రయాణికుల సంఖ్యలో మంచి వృద్ధి నమోదైందని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ఆర్టీసీ బస్సులను ఎక్కువ మంది ఉపయోగించడం వల్ల రోడ్డు ప్రమాదాలు కూడా కొంత మేర తగ్గినట్లు అధ్యయనాల్లో బయటపడిందని తెలిపింది.
కొత్త ఈ-బస్సులు ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు?
రాష్ట్రంలో ప్రజా రవాణా సేవలను మరింత ఆధునికంగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను తీసుకురాబోతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో పెద్ద సంఖ్యలో ఈవీ బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. అయితే ఈ బస్సుల రాకకు ఉచిత ప్రయాణ పథకానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేసింది. ప్రయాణికులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు, కాలుష్య నియంత్రణ, తక్కువ నిర్వహణ వ్యయం లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని మార్గాల్లో కూడా ఈ-బస్సులను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మహిళల ఉచిత బస్సు ప్రయాణ ‘స్త్రీ శక్తి’ పథకాన్ని రద్దు చేస్తోందని, డీజిల్ బస్సుల స్థానంలో కొత్తగా తెస్తున్న ఈ-బస్సుల వల్ల ఈ పథకం కనుమరుగవుతుందంటూ మీడియాలో, సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం పూర్తిగా తప్పు. ప్రభుత్వం ‘స్త్రీ శక్తి’ పథకాన్ని రద్దు చేయడం లేదు.… pic.twitter.com/8irB463gG8
— FactCheck.AP.Gov.in (@FactCheckAPGov) May 19, 2026
ఎన్నికల హామీ అమలుపై ప్రభుత్వం స్పష్టత
టీడీపీ కూటమి ఎన్నికల సమయంలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత “స్త్రీ శక్తి” పేరుతో ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది మహిళలు ఈ సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పథకాన్ని రద్దు చేసే అవకాశమే లేదని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. మహిళల ప్రయాణ భారం తగ్గించడం, కుటుంబ ఖర్చులను నియంత్రించడం, ప్రజా రవాణా వినియోగాన్ని పెంచడం ఈ పథకం ప్రధాన లక్ష్యాలని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.