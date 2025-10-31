- Home
- ఈ శీతాకాలం మీకు మెమొరబుల్ గా మారాలంటే.. తప్పకుండా ఈ టాప్ 10 హిల్ స్టేషన్లు చూాడాల్సిందే..!
Winter Trip : చాలా రాష్ట్రాల్లో నవంబర్-డిసెంబర్ నెలల్లో చలికాలం మొదలవుతుంది. మీరు శీతాకాలంలో హిల్ స్టేషన్కు వెళ్లాలనుకుంటే, ఇక్కడ 10 అందమైన ప్రదేశాల జాబితా ఉంది.
Mechuka Valley, Arunachal Pradesh
నవంబర్, డిసెంబర్లలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మంచుతో కప్పుకుని ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీరు మెచుకా వ్యాలీని సందర్శించవచ్చు. ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత మైనస్ డిగ్రీల కంటే తక్కువకు పడిపోతుంది. ఈ లోయలో రద్దీ కూడా తక్కువ. ఇక్కడ పంచముఖి శివాలయం, 400 ఏళ్ల యోంగ్చా మొనాస్టరీ, జలపాతాలు చూడొచ్చు.
Kalpa Valley, Himachal Pradesh
కాంగ్రా, సిమ్లా, మనాలీ కాకుండా కల్పా వ్యాలీని సందర్శించవచ్చు. ఈ చిన్న గ్రామంలో జనాభా తక్కువ. నవంబర్-ఫిబ్రవరి మధ్య ఈ లోయ మంచుతో కప్పుకుని ఉంటుంది. మీ భాగస్వామి, కుటుంబంతో గడపడానికి ఇది గొప్ప ప్రదేశం. ఇక్కడ ఖరీదైన హోటళ్లకు బదులు సాంప్రదాయ ఆహారం, వసతిని ఆస్వాదించండి.
Ziro Valley, Arunachal Pradesh
జీరో వ్యాలీ అందం అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. సముద్ర మట్టానికి 1700 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న ఈ ప్రదేశంలో జరిగే సంగీత ఉత్సవం ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందింది. మీరు ఈశాన్య సంస్కృతిని దగ్గరగా చూడాలనుకుంటే, ఇది సందర్శించడానికి గొప్ప ప్రదేశం.
Chopta, Uttarakhand
సముద్ర మట్టానికి 2,680 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న చోప్తా, తుంగనాథ్-చంద్రశిల ట్రెక్ కు ప్రసిద్ధి. చలికాలంలో ఇక్కడి నుండి హిమాలయ శిఖరాలు మరింత అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి. చౌఖంబ, నందా దేవి శిఖరాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. తక్కువ బడ్జెట్లో గొప్ప అనుభవం కోసం ఇక్కడికి వెళ్లొచ్చు.
Lambasingi, Andhra Pradesh
దక్షిణ భారతదేశంలో శీతాకాలంలో ఉష్ణోగ్రత సున్నా డిగ్రీలకు పడిపోయే ఏకైక ప్రదేశం లంబసింగి. ఇక్కడ అప్పుడప్పుడు మంచు కూడా కురుస్తుంది. నవంబర్-జనవరి మధ్య ఈ హిల్ స్టేషన్ పొగమంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది. 2012లో చివరిసారిగా మంచు కురిసింది. తక్కువ రద్దీ, చవకైన ప్రదేశం ఇది.
Mainpat, Chhattisgarh
ఛత్తీస్గఢ్లోని మైన్పాట్ను మినీ టిబెట్ అంటారు. ఇక్కడ తీవ్రమైన చలి ఉండదు, కానీ తేలికపాటి చలి ఉంటుంది. ధక్పో షెడూప్లింగ్ మొనాస్టరీ, పర్పాటియా వ్యూపాయింట్, టైగర్ పాయింట్ వంటి అనేక ఆకర్షణలు ఉన్నాయి. డిసెంబర్-జనవరి మధ్య గిరిజన ఉత్సవం జరుగుతుంది.
Tawang, Arunachal Pradesh
3,048 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న తవాంగ్ ఒక స్వర్గం. ఇక్కడ సేలా పాస్, సేలా సరస్సు పూర్తిగా గడ్డకడతాయి. ఆసియాలో రెండవ అతిపెద్ద ఆశ్రమం తవాంగ్ మొనాస్టరీ ఇక్కడే ఉంది. ఇక్కడ మీరు సాంప్రదాయ ఆహారం, సంస్కృతిని, బటర్ టీని ఆస్వాదించవచ్చు.
Lohajung, Uttarakhand
ఉత్తరాఖండ్లోని చమోలి జిల్లాలో ఉన్న లోహాజంగ్ గ్రామం బ్రహ్మతల్, అలీ బెడ్ని, బుగ్యాల్ ట్రెక్కింగ్లకు బేస్ క్యాంప్. ఇక్కడి నుండి నందా వ్యాలీ, త్రిశూల్ శిఖరాల అద్భుతమైన దృశ్యాలు కనిపిస్తాయి. పగలు ఎండగా ఉన్నా, రాత్రి ఉష్ణోగ్రత -28°C కంటే తక్కువకు పడిపోతుంది.
Binsar, Uttarakhand
అల్మోరా జిల్లాలో ఉన్న బిన్సార్ సముద్ర మట్టానికి 2,420 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది. ఇది హిమాలయాల 360-డిగ్రీల వీక్షణను అందిస్తుంది. మీరు ప్రశాంతంగా సమయం గడపాలనుకుంటే, ఇక్కడికి వెళ్లవచ్చు.
Khirsu, Uttarakhand
పౌరీ గర్వాల్ జిల్లాలో ఉన్న ఖిర్సు ఒక ప్రశాంతమైన హిల్ స్టేషన్. ఇక్కడి నుండి నందా దేవి, త్రిశూల్, పంచచులితో సహా 300కి పైగా పర్వత శిఖరాలను చూడవచ్చు. గండియాల్ దేవి ఆలయం, ఆపిల్ తోటలు, పైన్ అడవులు ప్రశాంతతను అందిస్తాయి.