Travel:ఈ దేశాలు ఇలా వెళ్లి... అలా వచ్చేయచ్చు

life Oct 15 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:stockPhoto
భూటాన్

భారత్ నుంచి చాలా త్వరగా వెళ్లి రాగల దేశాల్లో భూటాన్ ఒకటి. ఢిల్లీ - భూటాన్ కేవలం 2 గంటలు మాత్రమే..

శ్రీలంక

చరిత్ర, సంస్కృతి, ప్రకృతి కలిసే అద్భుత ప్రదేశం. ఢిల్లీ - శ్రీలంక - 3 గంటల 45 నిమిషాలు

యూఏఈ

అన్ని రకాల పర్యాటకులకు నచ్చే ప్రదేశం యూఏఈ. ఢిల్లీ - దుబాయ్ - 4 గంటలు

థాయ్‌లాండ్

పర్యాటకుల బకెట్ లిస్ట్‌లో థాయ్‌లాండ్ తప్పక ఉంటుంది. ఢిల్లీ - బ్యాంకాక్ - 3 గంటల 30 నిమిషాలు

సీషెల్స్

ప్రశాంతత కోరుకునేవారికి సీషెల్స్ మంచి ఎంపిక. ఢిల్లీ - సీషెల్స్ - 4 గంటల 30 నిమిషాలు

ఇండియా నుంచి ఈ దేశాలకు 5 గంటల్లోపు చేరుకోవచ్చు