DAIS : ఐశ్వర్యారాయ్ కూతురు చదివే ధీరూభాయ్ అంబానీ స్కూల్ ఫీజు ఎంత?
Dhirubhai Ambani International School : యాన్యువల్ ఫంక్షన్ వల్ల ధీరూభాయ్ అంబానీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ వార్తల్లో నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో DAISలో ఏ బోర్డు కింద చదువు చెబుతారో, వార్షిక ఫీజు ఎంతో తెలుసుకోండి.
అమితాబ్ మనవరాలు ఆరాధ్య వీడియో వైరల్
బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్ మనవరాలు ఆరాధ్య బచ్చన్ మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచింది. ధీరూభాయ్ అంబానీ స్కూల్ యాన్యువల్ డేలో ఆమె ప్రదర్శన చూడటానికి బచ్చన్ కుటుంబం హాజరైంది. ఈ ఈవెంట్ చాలా వైరల్ అయింది.
Founder Chairperson Mrs. Nita Ambani began the Annual Day celebrations at #DAIS and #NMAJS with an auspicious pooja and shared a heartfelt message on the enduring importance of #familypic.twitter.com/p1YnYMaJ5R
— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) December 20, 2025
స్టార్ కిడ్స్ చదివేది ఇక్కడే
DAIS బాలీవుడ్, వ్యాపార కుటుంబాలకు మొదటి ఎంపిక. షారుఖ్ కొడుకు అబ్రామ్ చదివేది కూడా ఇక్కడే. అంతేకాదు చాలామంది బాలీవుడ్ స్టార్స్ పిల్లలు కూడా ఇక్కడే చదువుతున్నారు. అందుకే ఇక్కడి ఈవెంట్స్ వైరల్ అవుతాయి.
ముంబైలోని బాంద్రా-కుర్లా కాంప్లెక్స్లో ఈ పాఠశాల ఉంది. దీనిని 2003లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ స్థాపించింది. ఈ పాఠశాలకు నీతా అంబానీ వ్యవస్థాపక చైర్పర్సన్గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన, టాప్ ర్యాంక్ విద్యాసంస్థల్లో ఒకటి. 1,30,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో అత్యాధునిక ల్యాబ్లు, డిజిటల్ క్లాస్రూమ్లు, స్పోర్ట్స్ సెంటర్లు, ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలను కలిగి ఉంది.
ధీరూభాయ్ అంబానీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఫీజు ఎంత?
ఈ స్కూల్ ఫీజు మధ్యతరగతికి అందనంత ఎక్కువ. మీడియా కథనాల ప్రకారం, LKG-7వ తరగతికి రూ.1.70 లక్షలు, 8-10వ తరగతికి రూ.4.48 లక్షలు, 11-12వ తరగతికి రూ.9.65 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
ఈ స్కూల్లో ఇంటర్నేషనల్ విద్యా విధానం
ఈ స్కూల్ ప్రత్యేకత అంతర్జాతీయ విద్యా విధానం. ఇక్కడ IGCSE, IBDP కోసం పిల్లలను సిద్ధం చేస్తారు. 8వ తరగతి నుంచి IGCSE, 11-12లో IB డిప్లొమా బోధిస్తారు. ఇది విదేశీ అడ్మిషన్లకు ఉపయోగపడుతుంది.
ఈ స్కూల్లో అడ్మిషన్ కోసం ఏం చేయాలి..?
DAIS చదువుకే పరిమితం కాదు. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, లీడర్షిప్, క్రియేటివిటీ, టీమ్వర్క్పై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెడతారు. స్టూడెంట్ ఎక్స్ఛేంజ్, మెంటల్ హెల్త్ సపోర్ట్ కూడా అందిస్తారు. మీరు కూడా మీ పిల్లలను ఈ స్కూల్లో చేర్పించాలనుకుంటే, అడ్మిషన్ ప్రక్రియ మొత్తం ఆన్లైన్లోనే ఉంటుంది. అధికారిక వెబ్సైట్ dais.edu.inలో లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు.