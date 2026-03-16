Vijay : దళపతి విజయ్ మాస్ పొలిటికల్ స్కెచ్.. టీవీకే బలం, బలహీనతలు ఏంటో తెలుసా?
Thalapathy Vijay : తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతోంది. కరూర్ విషాదం, సీబీఐ విచారణల మధ్య విజయ్ వ్యూహాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి? అసలు విజయ్ బలం, బలహీనతలు ఏంటి?
స్టాలిన్ కోటలో విజయ్ దళపతి జెండా పాతేస్తారా? టీవీకే ప్లానేంటి?
తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో దళపతిగా తిరుగులేని ముద్ర వేసిన విజయ్, ఇప్పుడు తన రాజకీయ ప్రయాణాన్ని అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా ప్రారంభించారు. తన పార్టీ తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) ద్వారా తమిళనాడు రాజకీయ యవనికపై ఒక కొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టారు. వెండితెరపై మాస్ ఎంట్రీలతో అలరించే విజయ్, రాజకీయాల్లోనూ తనదైన మాస్ స్కెచ్ తో ప్రత్యర్థులను ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. అయితే, ఈ ప్రయాణంలో ఆయన ముందున్న అవకాశాలు, ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లు ఆసక్తికరంగా మారాయి.
విజయ్ మాస్ స్కెచ్: అభ్యర్థుల ఎంపికలో దూకుడు
ప్రస్తుతం 51 ఏళ్ల విజయ్, ఏప్రిల్ 23న జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధమవుతున్నారు. కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటనపై సీబీఐ విచారణ ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, ఆయన తన రాజకీయ లక్ష్యం నుండి పక్కకు తప్పుకోలేదు. స్వయంగా అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ, క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ పట్టును పెంచుతున్నారు. తన పోరాటం కేవలం డీఎంకేతోనే అని, మిగిలిన వారు తనకు పోటీ కాదని ప్రకటించడం ద్వారా తన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చాటారు.
టీవీకే బలాలు: విజయ్ చరిష్మా.. సూపర్ సిక్స్ పథకాలు
విజయ్ పార్టీకి ఉన్న అతిపెద్ద బలం ఆయనకున్న అపారమైన ప్రజాదరణ. ముఖ్యంగా యువత, మహిళా ఓటర్లలో ఆయనకు ఉన్న క్రేజ్ టీవీకేకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. సామాజిక న్యాయం, సమానత్వం వంటి ద్రవిడ సిద్ధాంతాలతో పాటు సూపర్ సిక్స్ పేరుతో ఆయన ప్రకటించిన హామీలు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి.
• మహిళలకు ఆరు ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లు.
• నెలవారీ ఆర్థిక సహాయం.
• యువ ఓటర్ల సపోర్టు.
• ద్విభాషా విధానంపై స్పష్టత.
టీవీకే బలహీనతలు : అనుభవం లేమి.. ఒంటరి పోరాటం
రాజకీయాల్లో విజయ్ సరికొత్త అడుగులు వేస్తున్నారు. ఆయన ప్రసంగాలు సినిమా డైలాగుల మాదిరిగా ఉంటాయని ప్రత్యర్థులు విమర్శిస్తున్నారు. కేవలం సినిమా గ్లామర్ మీద ఆధారపడటం సరిపోదని కొందరి వాదన. మరో ప్రధాన బలహీనత ఏమిటంటే, ప్రస్తుతం పార్టీలో విజయ్ మినహా మరో బలమైన స్టార్ క్యాంపెయినర్ లేకపోవడం. ఇది పార్టీని వన్ మ్యాన్ షో గా మార్చే ప్రమాదం ఉంది. సభలకు వచ్చే అభిమానుల నియంత్రణలో వైఫల్యం చెందడం వల్ల జరిగే ప్రమాదాలు పార్టీకి చెడ్డపేరును తెస్తున్నాయి.
టీవీకే గెలుపు అవకాశాలు : ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా ఎదిగే ఛాన్స్
తమిళనాడులో దశాబ్దాలుగా డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే పార్టీలే రాజ్యమేలుతున్నాయి. ఈ రెండు పార్టీలపై అసంతృప్తిగా ఉన్న ఓటర్లు ఒక బలమైన ప్రత్యామ్నాయం కోసం చూస్తున్నారు. టెక్-సావీ యువత, సంప్రదాయ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నవారు విజయ్ వైపు మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉంది. ద్రవిడ పార్టీలకు భిన్నమైన గొంతుకను వినిపించడం ద్వారా విజయ్ ఒక కొత్త రాజకీయ శూన్యాన్ని భర్తీ చేయాలని చూస్తున్నారు.
టీవీకే విజయ్ ముందున్న సవాళ్లు
సెప్టెంబర్ 27, 2025న కరూర్లో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 41 మంది మరణించడం విజయ్ రాజకీయ జీవితంలో అతిపెద్ద మచ్చగా మారింది. దీనిపై కొనసాగుతున్న సీబీఐ విచారణ ఫలితాలు ఎన్నికల ప్రచారంలో ఆయనకు ఇబ్బందిగా మారవచ్చు. అలాగే, డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే వంటి బలమైన క్షేత్రస్థాయి యంత్రాంగం ఉన్న పార్టీలను ఢీకొనడం అంత సులభం కాదు. ఒంటరిగా పోటీ చేయాలనే నిర్ణయం ఎంతవరకు ఫలిస్తుందో చూడాలి.