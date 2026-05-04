Thalapathy Vijay Trisha: త్రిష ఎమ్మెల్యే కానున్నారా.? మంత్రి పదవి కూడా.? ఆసక్తికర చర్చ
Tamil Nadu Elections: తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలు ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. నటుడిగా అభిమానాన్ని సంపాదించిన విజయ్ ఇప్పుడు రాజకీయాల్లోనూ అదే ప్రభావం చూపిస్తున్నారు. TVK పార్టీ 100కిపైగా స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతూ అధికారానికి దగ్గరపడుతోంది.
టీవీకే దూకుడు పార్టీలకు షాక్
ఈ ఎన్నికల్లో టీవీకే ప్రదర్శన రాజకీయ విశ్లేషకులను కూడా ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. దశాబ్దాలుగా తమిళనాడును ప్రభావితం చేసిన డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే వంటి పార్టీలను వెనక్కి నెట్టి టీవీకే ముందంజలో ఉంది. ఓటర్లలో మార్పు కోరిక పెరగడం, కొత్త నాయకత్వంపై నమ్మకం పెరగడం ఈ ఫలితాల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా యువత, కొత్త ఓటర్లు ఈసారి కీలక పాత్ర పోషించినట్టు ట్రెండ్స్ సూచిస్తున్నాయి.
విజయ్ నివాసం వద్ద సంబరాలు
ఫలితాల ట్రెండ్స్ బయటకు వచ్చిన వెంటనే చెన్నైలోని విజయ్ ఇంటి వద్ద పండగ వాతావరణం నెలకొంది. ఆయన కుటుంబసభ్యులు, ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు ఎస్.ఏ. చంద్రశేఖర్, శోభ ఆనందంలో మునిగిపోయారు. అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకుని టపాసులు కాల్చుతూ, స్వీట్లు పంచుకుంటూ సంబరాలు జరుపుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ వేడుకల వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
రెండు స్థానాల్లో విజయం దిశగా
ఈ ఎన్నికల్లో విజయ్ రెండు నియోజకవర్గాల నుంచి పోటీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. చెన్నైలోని పెరంబూర్, తిరుచ్చిలోని తిరుచ్చి ఈస్ట్ నుంచి ఆయన పోటీ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ రెండు చోట్లా ఆయనకు అనుకూలంగా ఫలితాలు వస్తున్నాయి. రెండు స్థానాల్లో గెలిస్తే, నియమాల ప్రకారం ఒక స్థానాన్ని వదులుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీంతో ఏ సీటు కొనసాగిస్తారన్న అంశం ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఖాళీ సీటుపై ఉత్కంఠ
విజయ్ ఒక స్థానానికి రాజీనామా చేస్తే ఆ ఖాళీ సీటు కోసం ఎవరు బరిలో దిగుతారన్నది ఇప్పుడు పెద్ద చర్చగా మారింది. ముఖ్యంగా నటి త్రిష పేరు బలంగా వినిపిస్తోంది. గతంలో టిక్కెట్ల విషయంలో ఆమెకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారన్న వార్తలు రావడం వల్ల ఈ ప్రచారం మరింత బలపడింది. అంతేకాకుండా ఈ స్థానం నుంచి గెలిచిన త్రిషను క్యాబినేట్లోకి తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది అని చర్చ నడుస్తోంది. అయితే మరోవైపు విజయ్ తండ్రి ఎస్.ఏ. చంద్రశేఖర్ కూడా పోటీ చేసే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై క్లారిటీ రావాలంటే అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు వేచి చూడాల్సిందే.
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కొత్త అధ్యాయం
ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెద్ద మార్పుకు నాంది పలుకుతున్నాయి. కొత్త పార్టీ ఇంత పెద్ద స్థాయిలో ఎదగడం అరుదైన విషయం. టీవీకే ఆధిక్యం చూస్తే ప్రజలు మార్పు వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్టు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. విజయ్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే దిశగా సాగుతున్న ఈ పరిణామం భవిష్యత్తులో తమిళనాడు రాజకీయాలపై దీర్ఘకాల ప్రభావం చూపే అవకాశముందనడంలో సందేహం లేదు.