Success Story: సెక్యూరిటీ గార్డు కొడుకు.. 3 కంపెనీలకు బాస్ ! ఇది కదా సక్సెస్ స్టోరీ అంటే !
Success Story: సెక్యూరిటీ గార్డు కొడుకుగా పేదరికంలో పుట్టి, చదువులో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని, రూ. 11 వేల జీతంతో కెరీర్ మొదలుపెట్టి నేడు మూడు కంపెనీలకు అధిపతిగా ఎదిగిన సుశీల్ సింగ్ ప్రయాణం ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిదాయకం.
12వ తరగతి ఫెయిల్.. రూ. 11 వేల జీతం.. కానీ ఇప్పుడు కోట్ల సామ్రాజ్యం!
విజయం అనేది రాత్రికి రాత్రే రాదు. దాని వెనుక ఎన్నో కష్టాలు, కన్నీళ్లు, అకుంఠిత దీక్ష ఉంటాయి. పాఠశాల చదువులో విఫలమవ్వడం దగ్గరి నుంచి.. తన మొదటి జీతంగా కేవలం రూ. 11,000 సంపాదించడం వరకు ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్న వ్యక్తి సుశీల్ సింగ్. కానీ నేడు ఆయన మూడు విజయవంతమైన కంపెనీలను నిర్మించి ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలిచారు.
వైఫల్యం అనేది ముగింపు కాదని, అది విజయానికి ఒక మెట్టు మాత్రమేనని సుశీల్ సింగ్ ప్రయాణం నిరూపిస్తోంది. ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఒక చిన్న గ్రామంలో పేదరికంలో పుట్టి, ముంబైలోని ఒక చావ్ల్ లో పెరిగిన ఆయన.. కఠోర శ్రమ, తెలివైన నిర్ణయాలు, మొక్కవోని ధైర్యంతో అంచెలంచెలుగా ఎదిగారు. కాలేజీ డ్రాపౌట్ స్థాయి నుంచి మిలియనీర్ స్థాయికి ఎదిగిన సుశీల్ సింగ్ ఇన్స్పిరేషనల్ జర్నీ ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
చిన్న ఊరి నుంచి పెద్ద కలల వైపు సుశీల్ సింగ్ ప్రయాణం
సుశీల్ సింగ్ ఉత్తరప్రదేశ్లోని జౌన్పూర్లో ఒక నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించారు. చిన్నప్పటి నుంచే జీవితం ఏమీ సాఫీగా సాగలేదు. పేదరికం, ఆర్థిక ఇబ్బందులు వారి కుటుంబాన్ని వెంటాడుతూనే ఉండేవి. అయినప్పటికీ, ఆ కష్టాల మధ్య కూడా సుశీల్ తనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలని, సొంతంగా ఏదైనా సాధించాలని కలలు కనేవారు. ఆ నిశ్శబ్దపు కలే ఆయనను ముందుకు నడిపించింది. ఉన్నత చదువులు చదవడానికి, విలాసవంతమైన జీవితం గడపడానికి తగిన వనరులు లేకపోయినా, ఆయన ఆత్మవిశ్వాసం మాత్రం సడలలేదు.
ముంబై చావ్ల్ లో జీవితం.. సెక్యూరిటీ గార్డు కొడుకుగా ప్రయాణం
ఉపాధి కోసం సుశీల్ కుటుంబం ముంబైకి వలస వచ్చింది. అక్కడ వారు డోంబివాలిలోని ఒక ఇరుకైన చావ్ల్ లో నివసించేవారు. ముంబై మహానగరంలో బతకడం అంత సులభం కాదు. సుశీల్ తండ్రి ఒక బ్యాంకులో సెక్యూరిటీ గార్డుగా పనిచేసేవారు, తల్లి ఇంటి బాధ్యతలు చూసుకునేవారు.
తండ్రి తెచ్చే అరకొర జీతంతోనే ఇల్లు గడవాల్సి వచ్చేది. డబ్బులకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది. ప్రతీ చిన్న అవసరానికి కూడా వెనకాముందు ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి. పేదరికం వారి దైనందిన జీవితంలో ఒక భాగంగా మారిపోయింది. కానీ ఈ కష్టాలే సుశీల్ను మరింత దృఢంగా మార్చాయి.
చదువులో వెనుకబడినా.. ప్రయత్నం ఆపలేదు
విద్యాభ్యాసం సుశీల్కు ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. స్కూల్లో ఆయన చదువులో చాలా వెనుకబడి ఉండేవారు. మొదట్లో పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయ్యారు కూడా. తోటి విద్యార్థుల ముందు, ఇరుగుపొరుగు వారి ముందు ఇది ఎంతో అవమానకరంగా అనిపించినా, ఆయన తన మార్గాన్ని వదులుకోలేదు. ఒక సంవత్సరం పాటు పూర్తి ఏకాగ్రతతో కష్టపడి చదివి, ఎట్టకేలకు 12వ తరగతి ఉత్తీర్ణులయ్యారు. ఇది ఆయన జీవితంలో ఒక మలుపు. ఈ విజయం ఆయనలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపింది. ఏదైనా సాధించగలను అనే నమ్మకాన్ని కలిగించింది.
ప్యాషన్ లేకపోయినా.. బాధ్యత కోసం
చదువుపై పెద్దగా ఆసక్తి లేకపోయినప్పటికీ, భవిష్యత్తు కోసం సుశీల్ అలహాబాద్ యూనివర్సిటీ నుంచి కంప్యూటర్ సైన్స్లో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత ప్రాక్టికల్ నైపుణ్యాలు ఉంటే మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయని భావించి పాలిటెక్నిక్ కోర్సు కూడా చేశారు. యువ వృత్తి నిపుణుడిలాగే సుశీల్ కూడా ఎంట్రీ లెవల్ ఉద్యోగాలతో తన కెరీర్ను ప్రారంభించారు. ఆయన మొదటి జీతం కేవలం రూ. 11,000 మాత్రమే. అయితే తక్కువ జీతం వస్తోందని నిరుత్సాహపడకుండా, ఆ ఉద్యోగాన్ని ఒక అభ్యాస లెర్నింగ్ స్టేజ్ గా భావించారు. అక్కడ నేర్చుకున్న పాఠాలే భవిష్యత్తులో వ్యాపారవేత్తగా ఎదగడానికి ఉపయోగపడ్డాయి.
భార్య రాకతో పూర్తిగా మారిపోయింది.. రూ. 11 వేల నుంచి కోట్ల సామ్రాజ్యం
సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయిన సరితా రావత్తో వివాహం జరిగిన తర్వాత సుశీల్ జీవితం అనూహ్య మలుపు తిరిగింది. ఇద్దరూ కలిసి సొంతంగా వ్యాపారం ప్రారంభించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అమెరికాకు చెందిన ఒక వ్యాపారవేత్తతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని, నోయిడాలో 'SSR Techvision' అనే బీపీఓ (BPO) సంస్థకు పునాది వేశారు.
మొదట్లో కో-వర్కింగ్ స్పేస్లో కేవలం 8 డెస్క్లు ఉన్న ఆఫీసులో 4 సీట్లను అద్దెకు తీసుకుని కంపెనీని ప్రారంభించారు. వారి కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కింది. కేవలం రెండున్నర సంవత్సరాల వ్యవధిలోనే కంపెనీ అద్భుతమైన వృద్ధిని సాధించింది.
ఎంతలా అంటే, నోయిడాలో వారు ఏకంగా ఒక భవనాన్ని కొనుగోలు చేసే స్థాయికి ఎదిగారు. SSR Techvision విజయవంతమైన తర్వాత సుశీల్ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు. ఆ తర్వాత 'Deebaco' అనే గ్లోబల్ B2C ఆన్లైన్ క్లాతింగ్ బ్రాండ్ను లాంచ్ చేశారు. 2019లో తన మూడవ వెంచర్ అయిన 'Cyva Systems Inc' అనే మల్టీనేషనల్ ఐటీ కన్సల్టింగ్ సంస్థను ప్రారంభించారు. ఒకప్పుడు స్కూల్ ఫీజు కట్టడానికి ఇబ్బంది పడ్డ వ్యక్తి, నేడు మూడు కంపెనీలకు యజమానిగా మారి ఎందరికో ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు.