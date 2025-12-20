Most Expensive Vegetables : కిలో రూ.1 లక్ష .. భారత్లో అత్యంత ఖరీదైన కూరగాయలు ఇవే
సాధారణంగా మనం మార్కెట్కు వెళ్లినప్పుడు కూరగాయల ధరలు కొంచెం పెరిగినా ఆందోళన చెందుతాం. ఉల్లిపాయలు, టమోటాల ధరలు పెరిగితేనే బడ్జెట్ తలకిందులవుతుంది. కానీ, మీరు ఎప్పుడైనా కిలో కూరగాయల ధర వేలల్లో లేదా లక్షల్లో ఉంటుందని ఊహించారా? ఈ మాట వినడానికి వింతగా అనిపించినా, ఇది ముమ్మాటికీ నిజం.
మన దేశంలోనే పండే కొన్ని రకాల కూరగాయల ధరలు వింటే సామాన్యులే కాదు, సంపన్నులు కూడా ఆశ్చర్యపోతారు. భారతదేశంలో లభించే అత్యంత ఖరీదైన కూరగాయలు హాప్ షూట్స్ (Hop Shoots), గుచ్ఛీ పుట్టగొడుగుల (Guchhi Mushrooms). వీటి ధరలు బంగారం, వెండి ధరలతో పోటీ పడుతుండటం విశేషం.
హాప్ షూట్స్: లక్ష రూపాయల విలువైన అరుదైన పంట
భారతదేశంలో అత్యంత ఖరీదైన కూరగాయగా హాప్ షూట్స్ ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్రస్తుతం భారతీయ మార్కెట్లలో ఈ కూరగాయ ధర కిలోకు రూ. 85,000 నుండి రూ. 1,00,000 పైగా పలుకుతోంది. ఇంత భారీ ధర ఉండటంతో దీనిని సామాన్యులు కొనుగోలు చేయడం దాదాపు అసాధ్యం. ఈ కూరగాయ ధర ఖరీదైన పండ్లు, మిఠాయిలు, ఆఖరికి బంగారం ధరతో సమానంగా లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం.
ప్రజలు సాధారణంగా ఖరీదైన గాడ్జెట్లు, నగలు లేదా విలాసవంతమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. కానీ కేవలం వంట కోసం ఇంత ఖరీదైన కూరగాయను ఎవరు కొంటారు అనే సందేహం రావడం సహజం. అయితే, ధర ఎంత ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, దీనికి ఉన్న డిమాండ్ మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. దేశంలో చాలా తక్కువ ఇళ్లలో మాత్రమే దీనిని వండుతారు, కానీ దీనికి మార్కెట్లో విపరీతమైన గిరాకీ ఉంది.
హాప్ షూట్స్ సాగు విధానం.. పండే ప్రధాన ప్రాంతాలు
ఈ అరుదైన హాప్ షూట్స్ పంటను భారతదేశంలోని నిర్దిష్ట ప్రాంతాల్లో మాత్రమే పండిస్తారు. ముఖ్యంగా బీహార్లోని ఔరంగాబాద్ జిల్లా, హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని కిన్నౌర్ ప్రాంతాల్లో దీని సాగు ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ఈ పంట పెరగడానికి చల్లని వాతావరణం, ప్రత్యేకమైన పర్వత ప్రాంత మట్టి చాలా అవసరం.
హాప్ షూట్స్ సాగు చేయడం రైతులకి ఒక సవాలుతో కూడుకున్న పని. ఇతర సాధారణ కూరగాయల మాదిరిగా వీటిని నేరుగా వరుసలలో నాటడం కుదరదు. దీని సాగుకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ, నైపుణ్యం అవసరం. వాతావరణం అనుకూలించకపోతే పంట దిగుబడి రావడం కష్టం. అందుకే దీని ఉత్పత్తి చాలా పరిమితంగా ఉంటుంది, కానీ డిమాండ్ మాత్రం ఎప్పుడూ ఎక్కువగా ఉంటుంది.
హాప్ షూట్స్ ఔషధ గుణాలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఇవే
హాప్ షూట్స్ ఇంత ఖరీదుగా ఉండటానికి ప్రధాన కారణం అందులో దాగి ఉన్న ఔషధ గుణాలే అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనిని కేవలం ఆహారంగానే కాకుండా, మందుల తయారీలో కూడా విరివిగా ఉపయోగిస్తారు. ఈ మొక్కలలో ఉండే ప్రత్యేకమైన సహజ మూలకాలు మానవ శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని గణనీయంగా పెంచుతాయి.
ఇవి శరీరాన్ని వివిధ రకాల వ్యాధుల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడతాయి. రైతులు ఈ పంటను గుర్తించి, చాలా జాగ్రత్తగా తమ చేతులతోనే తెంపాల్సి ఉంటుంది. యంత్రాల ద్వారా కోయడం సాధ్యం కాదు. దీని సాగుకు ఎక్కువ సమయం, శ్రమ అవసరమవుతుంది. సంవత్సరం పొడవునా పండించినా, దిగుబడి చాలా తక్కువగా ఉండటం వల్లనే దీని ధర ఆకాశాన్ని తాకుతోంది.
గుచ్ఛీ పుట్టగొడుగులు: హిమాలయాలలో పండే అద్భుతం
హాప్ షూట్స్ తర్వాత భారతదేశంలో రెండవ అత్యంత ఖరీదైన కూరగాయగా గుచ్ఛీ పుట్టగొడుగులు నిలుస్తాయి. వీటి ధర మార్కెట్లో కిలోకు రూ. 30,000 నుండి రూ. 40,000 వరకు ఉంటుంది. వీటిని శాస్త్రీయంగా మోర్చెల్లా ఎస్కులెంటా (Morchella esculenta) అని పిలుస్తారు. ఇవి సాధారణ పుట్టగొడుగుల్లాగా పొలాల్లో సాగు చేసేవి కావు. ఇవి పూర్తిగా ప్రకృతి సిద్ధంగా అటవీ ప్రాంతాల్లోనే పెరుగుతాయి.
గుచ్ఛీ పుట్టగొడుగులు ప్రధానంగా చల్లని ప్రాంతాలైన హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, జమ్మూ కాశ్మీర్, నేపాల్లోని పర్వత ప్రాంతాల్లో లభిస్తాయి. ఇవి కేవలం శీతాకాలం లేదా వసంత రుతువులో, పర్వతాల నుండి మంచు కరగడం ప్రారంభమైనప్పుడు మాత్రమే మొలకెత్తుతాయి. వీటి అరుదైన లభ్యత కారణంగానే వీటికి ఇంతటి భారీ ధర ఉంటుంది.
గుచ్ఛీ పుట్టగొడుగులను అడవుల నుంచి సేకరణ కష్టమైన పని
గుచ్ఛీ పుట్టగొడుగులను సేకరించడం అనేది అత్యంత కష్టమైన పని. ఇవి దట్టమైన అడవులలో, తేమ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో, రాలిన ఆకుల గుట్టల కింద లేదా తేమతో కూడిన మట్టిలో పెరుగుతాయి. వీటిని గుర్తించడం సామాన్యమైన విషయం కాదు. స్థానిక ప్రజలు వీటిని సేకరించడానికి వారాల తరబడి అడవులలో తిరుగుతుంటారు.
అటవీ ప్రాంతాల్లోని క్లిష్టమైన పరిస్థితులను తట్టుకుని, ఎంతో ఓపికతో వెతికితే గానీ ఇవి దొరకవు. వీటిని కృత్రిమంగా సాగు చేయడం అసాధ్యం కాబట్టి, కేవలం అడవిలో దొరికిన వాటినే సేకరించి మార్కెట్కు తరలిస్తారు. ఇంతటి శ్రమ, అరుదైన లభ్యత, ప్రత్యేకమైన రుచి కారణంగా గుచ్ఛీ పుట్టగొడుగులు కూడా భారతదేశంలోని అత్యంత విలువైన కూరగాయల జాబితాలో చేరాయి.