Supreme Court: దానిని అత్యాచారంగా పరిగణించలేం.. సుప్రీం సంచలన వ్యాఖ్యలు
Supreme Court: ప్రేమ సంబంధాలు పెళ్లి వరకు వెళ్లకపోవడం, వ్యక్తిగత విభేదాలతో విడిపోవడం సాధారణంగా జరుగుతుంటాయి. ఇలాంటి బంధాల్లో తలెత్తే వివాదాలు ఒక్కోసారి కోర్టుల వరకు వెళ్తున్నాయి. తాజాగా ఇలాంటి ఓ కేసుకు సంబంధించి సుప్రీం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.
విఫలమైన బంధాలపై క్రిమినల్ కేసులు.. సుప్రీంకోర్టు ఆందోళన
ఒక బంధం కొనసాగుతున్న సమయంలో ఇద్దరూ పరస్పర అంగీకారంతో సాన్నిహిత్యంగా మెలిగినప్పుడు.. ఆ తర్వాత వారి మధ్య మనస్పర్థలు ఏర్పడ్డాయని చెప్పి, గతంలో జరిగిన శారీరక సంబంధాన్ని అత్యాచారంగా అభివర్ణించలేమని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. సంబంధం సజావుగా ఉన్నప్పుడు అంగీకారంతో జరిగిన చర్యలకు, బంధం ముగిసిన తర్వాత నేరపూరితమైన ముద్ర వేయడం మధ్య స్పష్టమైన తేడా ఉండాలని తెలిపింది.
ఇటీవల వ్యక్తిగత సంబంధాలు బెడిసికొట్టిన తర్వాత ఒకరిపై మరొకరు క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయించే ధోరణి పెరుగుతోందని ధర్మాసనం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. విఫలమైన ప్రేమ వ్యవహారాలను నేర విచారణలుగా మార్చడం వల్ల వ్యక్తుల స్వేచ్ఛ, గౌరవం దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని అభిప్రాయపడింది.
అత్యాచారం, మోసం ఆరోపణలు ఒకటే కాదు
ఈ సందర్భంగా అత్యాచారం, మోసం అనే రెండు నేరారోపణల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని న్యాయస్థానం ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించింది. ఒక వ్యక్తి మోసపూరితంగా వ్యవహరించాడనే ఆరోపణ ఉన్నంత మాత్రాన.. అందులో భాగంగా జరిగిన ప్రతి శారీరక సంబంధాన్ని అత్యాచారంగా పరిగణించడం సాధ్యం కాదని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. సంబంధం ప్రారంభమైనప్పటి పరిస్థితులు, ఇద్దరి మధ్య ఉన్న అంగీకారం, వివాహానికి సంబంధించిన హామీలు, వాటి వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం వంటి అంశాలను విడివిడిగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ వ్యాఖ్యల సారాంశం స్పష్టం చేస్తోంది. కేవలం బంధం ముగిసిపోయిందనే కారణంతోనే ఒకరిపై అత్యాచారం కేసు నిలబడదని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. అయితే, నిజంగా మోసం లేదా సమ్మతి లేకుండా జరిగిన చర్యలకు సంబంధించిన ఆరోపణలను కూడా ఇదే కోణంలో కొట్టివేయలేమన్న విషయం గమనించాలి.
అసలు ఏం జరిగిందంటే.?
కేరళకు చెందిన ఈ కేసులో ఓ వ్యక్తికి ఇదివరకే వివాహమైంది. అయితే, ఆ విషయాన్ని దాచిపెట్టి మరో మహిళను వివాహం చేసుకున్నాడని బాధితురాలు ఆరోపించారు. కొంతకాలం తర్వాత అతడికి గతంలోనే పెళ్లయిందనే విషయం తనకు తెలిసిందని, దీంతో అతడి నుంచి విడిపోయినట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు. తనకు తెలియకుండా మొదటి వివాహాన్ని దాచిపెట్టి రెండో పెళ్లి చేసుకోవడం ద్వారా ఆ వ్యక్తి తనను మోసం చేశాడని బాధితురాలు ఆరోపించారు. ఈ క్రమంలో అతడిపై అత్యాచారం, మోసం, నమ్మకద్రోహం వంటి అభియోగాలతో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ కేసు విచారణ సందర్భంగా సంబంధంలో జరిగిన పరిణామాలను, అత్యాచారం ఆరోపణకు సంబంధించిన అంశాలను ఒకే గాటన కట్టలేమని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
జస్టిస్ బీవీ నాగరత్న ధర్మాసనం కీలక సందేశం
జస్టిస్ బీవీ నాగరత్న, జస్టిస్ ఆర్. మహదేవన్లతో కూడిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం ఈ వ్యవహారాన్ని విచారించింది. వ్యక్తిగత సంబంధాల్లో ఏర్పడే విభేదాలు, మోసపూరిత చర్యలు, పరస్పర అంగీకారంతో కొనసాగిన శారీరక సంబంధాలు.. వీటన్నింటినీ చట్టపరంగా ఒకే విధంగా చూడకూడదని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. ముఖ్యంగా, ఒక బంధం విఫలమైందనే కారణంతో గతంలో పరస్పర అంగీకారంతో జరిగిన సాన్నిహిత్యాన్ని వెనక్కి వెళ్లి అత్యాచారంగా చిత్రీకరించడం సరికాదని స్పష్టం చేసింది. అదే సమయంలో వివాహాన్ని దాచిపెట్టి మోసం చేయడం వంటి ఆరోపణలు ఉంటే వాటి చట్టపరమైన స్వభావాన్ని ప్రత్యేకంగా పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. మొత్తంగా, వ్యక్తిగత సంబంధాల్లో చోటుచేసుకునే వివాదాలను క్రిమినల్ నేరాలుగా మార్చే ముందు ఆరోపణల వెనుక ఉన్న వాస్తవాలను, చట్టపరమైన అంశాలను సమగ్రంగా పరిశీలించాల్సిన అవసరాన్ని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యలు మరోసారి గుర్తుచేశాయి.