Phonepe: 11 రూపాయలతో రూ. 25 వేల హెల్త్ పాలసీ.. ఫోన్పేలో అదిరిపోయే ఆఫర్
Phonepe: దీపావళి పండుగ అంటే బాణసంచా ఉండాల్సిందే. అయితే టపాసులు పేల్చే సమయంలో గాయాలయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఇలా అనుకోని ప్రమాదాల వల్ల అయ్యే వైద్య ఖర్చులను తగ్గించేందుకు ప్రత్యేక బీమా పథకం అందుబాటులోకి వచ్చింది.
దీపావళి కోసం ప్రత్యేక ఫైర్ క్రాకర్స్ ఇన్సూరెన్స్
పండుగ సమయంలో బాణసంచా కారణంగా జరిగే ప్రమాదాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫైర్ క్రాకర్స్ ఇన్సూరెన్స్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఫోన్పే సంస్థ ఆదిత్య బిర్లా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ భాగస్వామ్యంతో ఈ ప్రత్యేక బీమా సదుపాయాన్ని తీసుకొచ్చింది. టపాసులు కాల్చే సమయంలో ప్రమాదవశాత్తూ గాయాలైతే ఈ పాలసీ ద్వారా వైద్య ఖర్చులకు ఆర్థిక సహాయం పొందవచ్చు. సాధారణంగా ఇలాంటి ప్రమాదాల వల్ల కుటుంబ బడ్జెట్పై పడే భారాన్ని కొంతవరకు తగ్గించుకోవడానికి ఈ బీమా ఉపయోగపడుతుంది.
రూ.11కే రూ.25 వేల వరకు మెడికల్ కవరేజీ
ఈ ఇన్సూరెన్స్లో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన విషయం తక్కువ ప్రీమియంతో ఎక్కువ కవరేజీ లభించడం. 11 రోజుల వ్యవధి కలిగిన ప్లాన్ కోసం కేవలం రూ.11 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ పాలసీ పరిధిలోకి వచ్చే బాణసంచా ప్రమాదాల కారణంగా గాయాలైతే వైద్య చికిత్స కోసం గరిష్టంగా రూ.25 వేల వరకు బీమా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. కాలిన గాయాలు, టపాసుల పేలుడు వల్ల సంభవించే ప్రమాదాలకు పాలసీ నిబంధనల ప్రకారం కవరేజీ ఉంటుంది. అయితే ప్రతి చికిత్సకు ఆటోమేటిక్గా పూర్తి మొత్తం వస్తుందని భావించకూడదు. క్లెయిమ్ అర్హత, చెల్లింపు విధానం పాలసీ నిబంధనలపై ఆధారపడి ఉంటాయి.
కుటుంబ సభ్యులకు కూడా బీమా రక్షణ
ఈ పథకం ద్వారా కేవలం పాలసీ తీసుకున్న వ్యక్తికే కాకుండా కుటుంబంలోని ఇతర సభ్యులకు కూడా కవరేజీ పొందే అవకాశం ఉంది. పాలసీ నిబంధనలకు అనుగుణంగా జీవిత భాగస్వామి, పిల్లలను కూడా ఇందులో చేర్చుకోవచ్చు. ప్రమాదం కారణంగా 24 గంటలకు మించి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందాల్సి వచ్చినా, అర్హత కలిగిన డే కేర్ వైద్య విధానాలకు కూడా బీమా ప్రయోజనాలు వర్తిస్తాయి. అయితే ఏయే చికిత్సలు కవరేజీలోకి వస్తాయి, కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించిన పరిమితులు ఏమిటనే విషయాలను పాలసీ కొనుగోలు చేసే ముందే పరిశీలించాలి.
11 రోజుల ప్లాన్.. 30 రోజుల ప్లాన్.. ఏది మంచిది?
వినియోగదారుల అవసరాలను బట్టి ఈ ఇన్సూరెన్స్లో రెండు రకాల ప్లాన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మొదటిది 11 రోజుల ప్లాన్. దీని కోసం రూ.11 ప్రీమియం చెల్లించాలి. పాలసీ ప్రారంభమైన తేదీ నుంచి 11 రోజుల పాటు మాత్రమే బీమా రక్షణ ఉంటుంది. రెండోది 30 రోజుల ప్లాన్. దీని ప్రీమియం రూ.21గా ఉంది. ఈ ప్లాన్ ద్వారా 30 రోజుల పాటు కవరేజీ పొందవచ్చు. రెండు ప్లాన్లలోనూ గరిష్ట బీమా మొత్తం రూ.25 వేలుగా ఉంటుంది. దీపావళి సమయంలో మాత్రమే టపాసులు కాల్చేవారికి 11 రోజుల ప్లాన్ ఉపయోగపడవచ్చు. పండుగకు ముందు, తర్వాత కూడా బాణసంచా వేడుకల్లో పాల్గొనేవారు 30 రోజుల ప్లాన్ను పరిశీలించవచ్చు.
ఫోన్పే యాప్లో ఇన్సూరెన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి?
ఈ బీమా పాలసీని కొనుగోలు చేయడానికి ఎక్కడికీ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. ఫోన్పే యాప్లోనే ప్రక్రియను పూర్తి చేయవచ్చు. ఇందుకోసం ముందుగా యాప్ను ఓపెన్ చేసి సెర్చ్ విభాగంలో 'Fire Crackers Insurance' అని టైప్ చేయాలి. అనంతరం కనిపించే ఇన్సూరెన్స్ ఆప్షన్ను ఎంచుకుని అందుబాటులో ఉన్న ప్లాన్లలో ఒకదాన్ని సెలక్ట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత పాలసీదారుడి వివరాలతో పాటు కవరేజీలో చేర్చాలనుకునే కుటుంబ సభ్యుల సమాచారాన్ని నమోదు చేయాలి. అవసరమైన ప్రీమియం చెల్లించిన తర్వాత పాలసీకి సంబంధించిన వివరాలు రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్కు వస్తాయి. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఆస్పత్రి బిల్లులు, అవసరమైన వైద్య పత్రాలతో పాలసీ నిబంధనల ప్రకారం క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.
ముఖ్య గమనిక: పాలసీ తీసుకునే ముందు కవరేజీ ప్రారంభమయ్యే సమయం, మినహాయింపులు, క్లెయిమ్ విధానం, ఆస్పత్రి చికిత్సకు సంబంధించిన షరతులను తప్పనిసరిగా చదవాలి. బీమా ఉన్నప్పటికీ బాణసంచా కాల్చేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు పాటించడం ఎంతో ముఖ్యం.