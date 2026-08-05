PM Modi: మోదీ రోజుకు ఎన్ని గంటలు నిద్రపోతారో తెలుసా? షాక్ అవ్వాల్సిందే
PM Modi: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన రోజువారీ దినచర్య, పని తీరు, సమయ నిర్వహణ గురించి ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు. ఎన్డీయే తరఫున కొత్తగా రాజ్యసభకు ఎన్నికైన ఎంపీలతో జరిగిన సమావేశంలో ఆయన వ్యక్తిగత అలవాట్లను పంచుకున్నారు.
రోజుకు మూడు గంటలే నిద్ర.. ఎనిమిది సెకన్లలో
పార్లమెంట్ సమావేశాలకు ముందు జరిగిన అల్పాహార సమావేశంలో కొత్త రాజ్యసభ సభ్యులు ప్రధాని వ్యక్తిగత దినచర్య గురించి ప్రశ్నించారు. దీనికి స్పందించిన మోదీ, తాను రోజుకు సుమారు మూడు గంటలు మాత్రమే నిద్రపోతానని చెప్పారు. అంతేకాకుండా మంచంపై పడుకున్న తర్వాత ఎనిమిది సెకన్లలోపే నిద్రపోతానని తెలిపారు. రోజువారీ పనులను సమర్థంగా ప్రణాళికాబద్ధంగా నిర్వహించడం వల్ల తక్కువ విశ్రాంతితోనూ చురుకుగా పనిచేయగలుగుతున్నానని ఆయన వివరించారు.
ఎంపీలకు మోదీ కీలక సూచనలు
కొత్తగా రాజ్యసభకు వచ్చిన సభ్యులకు సభా కార్యకలాపాలపై ప్రధాని పలు సూచనలు చేశారు. పార్లమెంట్ సమావేశాలకు వీలైనంత ఎక్కువ సమయం కేటాయించాలని, సభకు వంద శాతం హాజరు ఉండేలా ప్రయత్నించాలని సూచించారు. ప్రజల విశ్వాసంతో వచ్చిన ప్రతినిధులుగా ప్రతి చర్చలో బాధ్యతాయుతంగా పాల్గొనాలని చెప్పారు. సభలో ప్రవర్తన, చర్చల సమయంలో సంయమనం పాటించడం ప్రజాప్రతినిధుల బాధ్యత అని గుర్తు చేశారు.
ప్రతిపక్షాల నుంచి కూడా నేర్చుకోవాలని సూచన
రాజకీయాల్లో భిన్నాభిప్రాయాలు సహజమే అయినప్పటికీ, మంచి ఆలోచనలు ఎవరి నుంచి వచ్చినా స్వీకరించాలని ప్రధాని సూచించారు. సొంత పార్టీ సభ్యుల నుంచే కాకుండా ప్రతిపక్ష ఎంపీల నుంచి కూడా ఉపయోగకరమైన విషయాలు నేర్చుకోవాలని చెప్పారు. ప్రజా ప్రయోజనాలే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉండాలని, రాజకీయ విభేదాల కంటే దేశ ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ఆయన సూచించారు.
సమయ నిర్వహణపై మోదీ చెప్పిన సక్సెస్ సీక్రెట్
జీవితంలో విజయాలు సాధించాలంటే గతం లేదా భవిష్యత్తు గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించకుండా వర్తమానంలో జీవించడం ఎంతో ముఖ్యమని మోదీ పేర్కొన్నారు. ప్రతి క్షణాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటేనే మెరుగైన ఫలితాలు సాధించవచ్చని చెప్పారు. సమయాన్ని వృథా చేయకుండా క్రమశిక్షణతో పనిచేయడం ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరం అని సూచించారు.
విదేశీ పర్యటనల్లో అనుసరించే ప్రత్యేక అలవాటు
విదేశీ పర్యటనల సందర్భంగా కూడా సమయ నిర్వహణకు తాను ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తానని ప్రధాని తెలిపారు. విమానం ఎక్కిన వెంటనే తాను వెళ్లే దేశానికి అనుగుణంగా గడియారంలోని సమయాన్ని మార్చుకుంటానని చెప్పారు. దీంతో కొత్త దేశంలో సమయ వ్యత్యాసం వల్ల ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను ముందుగానే అధిగమించవచ్చని వివరించారు.