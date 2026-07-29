Mid Day Meal: మధ్యాహ్న భోజనంలో చికెన్ బిర్యానీ.. పరిశీలిస్తోన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
Mid Day Meal: తమిళనాడులో ప్రభుత్వ పాఠశాలల మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో కీలక మార్పులు చేయాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది. విద్యార్థులకు వారానికి ఒక రోజు చికెన్ బిర్యానీ అందించే ప్రతిపాదన ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉంది.
ఉపాధ్యాయ సంఘాల సమావేశంలో ప్రతిపాదన
ఆగస్టు 5న రాష్ట్ర బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న నేపథ్యంలో విద్యాశాఖ మంత్రి ఆధ్వర్యంలో 80కిపైగా ఉపాధ్యాయ సంఘాలతో సంప్రదింపుల సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో అందిస్తున్న బియ్యం నాణ్యతను మెరుగుపరచాలని, వారానికి ఒకసారి చికెన్ బిర్యానీ అందించాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాల ప్రతినిధులు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. అలాగే ముఖ్యమంత్రి అల్పాహార పథకం అమలును మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులకే అప్పగించాలని, వారి ఉద్యోగాలను క్రమబద్ధీకరించాలని కూడా విజ్ఞప్తి చేశారు.
ప్రభుత్వం సానుకూలంగా పరిశీలిస్తున్న ప్రతిపాదన
చికెన్ బిర్యానీ ప్రతిపాదనపై మంత్రి ఏ. రాజ్మోహన్ స్పందిస్తూ, ప్రభుత్వం ఇప్పటికే దీనిపై పరిశీలన ప్రారంభించిందని తెలిపారు. అయితే ఈ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సామాజిక సంక్షేమ, మహిళా సాధికారత శాఖతో కూడా చర్చలు జరపాల్సి ఉంటుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఎందుకంటే మధ్యాహ్న భోజన పథకం అమలు బాధ్యత ఆ శాఖ పరిధిలో ఉంటుంది. ప్రభుత్వ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఈ ప్రతిపాదనపై సానుకూల నిర్ణయం వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
12వ తరగతి వరకు పథకాలను విస్తరించాలని డిమాండ్
ఉపాధ్యాయ సంఘాలు మరో కీలక డిమాండ్ కూడా ప్రభుత్వ ముందుంచాయి. ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి అల్పాహార పథకం 1వ తరగతి నుంచి 8వ తరగతి వరకు చదివే సుమారు 32 లక్షల మంది విద్యార్థులకు అందుతోంది. మధ్యాహ్న భోజన పథకం మాత్రం 10వ తరగతి వరకు అమలులో ఉండి దాదాపు 40 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ప్రయోజనం కల్పిస్తోంది. ఈ రెండు పథకాలను 11, 12వ తరగతి విద్యార్థులకు కూడా విస్తరించాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు కోరాయి. అలా చేస్తే మరో 8 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ పథకాల పరిధిలోకి వస్తారని వారు తెలిపారు.
టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్తో పాటు ఇతర డిమాండ్లు
సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో ప్రత్యేక టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (టెట్) రాయాల్సి వస్తున్న ఉపాధ్యాయులకు కూడా ప్రభుత్వం ఊరట కల్పించాలని సంఘాలు కోరాయి. బోధనా అనుభవానికి వెయిటేజ్ మార్కులు ఇవ్వాలని, అర్హత మార్కులను తగ్గించాలని, అన్ని వర్గాలకు ఒకే విధమైన ఉత్తీర్ణత మార్కులు అమలు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశాయి. అదనంగా, సెకండరీ గ్రేడ్ ఉపాధ్యాయులకు సమాన పనికి సమాన వేతనం అమలు చేయడం, ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు నిర్వహణ నిధులు పెంచడం వంటి పలు డిమాండ్లను కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాయి. ఈ సందర్భంగా మంత్రి రాజ్మోహన్ మాట్లాడుతూ, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు సమర్పించిన అన్ని వినతులను డిజిటల్ రూపంలో నమోదు చేసి, వాటిని విభాగాల వారీగా పరిశీలిస్తామని తెలిపారు. సాధ్యమైనంత త్వరగా ఎక్కువ సమస్యలకు పరిష్కారం చూపేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని హామీ ఇచ్చారు.