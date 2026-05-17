- కుక్కర్ హ్యాండిల్ పదే పదే లూజ్ అవుతోందా.? నెయిల్ పెయింట్తో ఇలా చేస్తే మళ్లీ సమస్య రాదు
Kitchen Hacks: వంటింట్లో ఉపయోగించే వస్తువుల్లో ప్రెజర్ కుక్కర్లు ఒకటి. అయితే తరచుగా కుక్కర్ల హ్యాండిల్స్ లూజ్ అయ్యే సమస్య ఇబ్బంది పెడుతుంది. దీంతో వంట చేసేప్పుడు ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఈ సమస్యకు ఒక సింపుల్ ట్రిక్తో చెక్ పెట్టొచ్చు.
కుక్కర్ హ్యాండిల్స్ లూజ్ కావడం సాధారణ సమస్య
ప్రెజర్ కుక్కర్ల హ్యాండిల్స్ లూజ్ కావడం అనేది చాలా ఇళ్లలో తరచు ఎదురయ్యే సాధారణ సమస్య. హ్యాండిల్స్ వదులైనప్పుడు వంట చేయడం ఇబ్బందికరంగా మారడమే కాకుండా, కొన్నిసార్లు వేడి పదార్థాలు కిందపడి ప్రమాదాలకు కూడా దారి తీయవచ్చు. మనం ఎంత గట్టిగా బిగించినా, కొన్ని రోజులకే ఆ స్క్రూలు మళ్లీ వదులై, హ్యాండిల్స్ ఊగిపోతుంటాయి. ఈ సమస్య గృహిణులకు ఎప్పుడూ ఒక ఆందోళన కలిగించే విషయమే.
సోషల్ మీడియా వైరల్ చిట్కా
ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా ఒక చిట్కా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కుక్కర్ హ్యాండిల్ స్క్రూలు పదే పదే లూజ్ కాకుండా ఉండటానికి మన ఇంట్లో ఉండే 'నెయిల్ పెయింట్' (గోళ్ల రంగు) అద్భుతంగా పనిచేస్తుందనేది ఈ వీడియో సారాంశం. వదులైన స్క్రూను పూర్తిగా తీసి, దాని థ్రెడ్స్ (మెలికలు) పై కొద్దిగా నెయిల్ పెయింట్ పూయాలి. అది ఆరకముందే మళ్లీ హ్యాండిల్కు పెట్టి గట్టిగా బిగించాలి. నెయిల్ పెయింట్ ఎండిన తర్వాత స్క్రూను గట్టిగా పట్టి ఉంచుతుంది, దీనివల్ల హ్యాండిల్స్ త్వరగా లూజ్ కావు. ఇది చాలా సులభమైన చిట్కా.
M-సీల్ (M-Seal) విధానం కూడా
నెయిల్ పెయింట్తో పాటు 'M-సీల్' ఉపయోగించి మరింత బలమైన, శాశ్వత పరిష్కారాన్ని కనుగొనవచ్చు. దీని కోసం అవసరమైన ప్రధాన వస్తువు M-సీల్. ఇది సాధారణంగా మార్కెట్లో కేవలం పది రూపాయల ప్యాకెట్లలో లభిస్తుంది. M-సీల్లో తెలుపు, నలుపు రంగులలో రెండు భాగాలు ఉంటాయి. వీటిని సమాన నిష్పత్తిలో తీసుకొని చేతులతో బాగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమం పూర్తిగా కలిసి, ఒక గట్టి పేస్ట్లా మారిన తర్వాత ఉపయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది.
M-సీల్ను ఎలా ఉపయోగించాలి.?
హ్యాండిల్ బిగుతుగా ఉండటానికి, మొదట లూజ్ అయిన హ్యాండిల్ను కుక్కర్ నుంచి పూర్తిగా విడదీయాలి. దీని కోసం ఒక స్టార్ లేదా ఫ్లాట్ స్క్రూడ్రైవర్ను ఉపయోగించి హ్యాండిల్ లోపల ఉన్న స్క్రూను పూర్తిగా బయటకు తీయాలి. హ్యాండిల్ తొలగించిన తర్వాత, స్క్రూను శుభ్రం చేయాలి.
తర్వాత, ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న M-సీల్ మిశ్రమాన్ని స్క్రూ థ్రెడ్ల (మెలికల) మొత్తానికి జాగ్రత్తగా అంటించాలి. M-సీల్ స్క్రూకు పై నుంచి క్రింది వరకు పూర్తిగా పట్టేలా చూసుకోవాలి. ఇది స్క్రూ, హ్యాండిల్ మధ్య ఒక గట్టి బంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. M-సీల్ పూసిన స్క్రూను తిరిగి హ్యాండిల్లోని హోల్లోకి పెట్టి, హ్యాండిల్ సరైన స్థానంలో ఉండేలా చూసుకొని గట్టిగా బిగించాలి. స్క్రూను పూర్తి గట్టిగా బిగించడం చాలా ముఖ్యం. స్క్రూను బిగించిన తర్వాత, కొంత M-సీల్ మిశ్రమం మిగిలి ఉంటే, దానిని హ్యాండిల్ లోపలి వైపు కనపడే బోల్ట్ పైన పూయాలి. బోల్ట్ పూర్తిగా కనపడకుండా జాగ్రత్తగా పూసి, గట్టిగా నొక్కాలి. ఇది బోల్ట్ కదలకుండా మరింత స్థిరత్వాన్ని అందిస్తుంది.
అధిక ఉష్ణోగ్రత నిరోధకత
M-సీల్ గట్టిపడటానికి కొంత సమయం పడుతుంది. మిశ్రమం పూర్తిగా ఎండి గట్టిపడిన తర్వాత, హ్యాండిల్ శాశ్వతంగా బిగుతుగా ఉంటుంది. కొందరికి M-సీల్ వేడికి ఊడిపోతుందేమోనని అపోహ ఉండవచ్చు. కానీ, M-సీల్ను అధిక ఉష్ణోగ్రతలను తట్టుకునే విధంగా రూపొందించారు. అందువల్ల, కుక్కర్ ఎంత వేడి అయినా ఈ చెక్కుచెదరదు, హ్యాండిల్ గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటుంది.