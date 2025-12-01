సైన్స్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఏదో తెలుసా?
Science City of India : దేశంలోని చాలా నగరాలు తమదైన గుర్తింపు, ప్రగతితో దూసుకెళ్తున్నాయి. అయితే, బెంగాల్ లోని కోల్కతా భారతదేశ సైన్స్ సిటీగా గుర్తింపు పొందింది. దీనికి గల కారణాలు, ఇక్కడి ప్రత్యేకతలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
భారతదేశ సైన్స్ సిటీ కోల్కతా
పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్ర రాజధాని కోల్కతా భారతదేశపు సైన్స్ సిటీగా ప్రసిద్ధి చెందింది. దేశంలోనే అతిపెద్ద, అత్యంత ఆధునిక సైన్స్ మ్యూజియం అయిన 'సైన్స్ సిటీ కోల్కతా' ఈ నగరంలోనే ఉంది. ఇది కేవలం ఒక మ్యూజియం కాదు, విద్య, ఆవిష్కరణలు, వినోదాన్ని ఒకే దగ్గరకు తీసుకొచ్చిన అద్భుతమైన ప్రదేశం.
ప్రతి సంవత్సరం కోట్లాది మంది సందర్శకులను ఈ కేంద్రం ఆకర్షిస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న ఇంటరాక్టివ్ ఎగ్జిబిట్లు, శాస్త్రీయ పరిశోధనా కార్యకలాపాలు, పెద్ద ఎత్తున జరిగే సైన్స్ షోలు ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిని అందిస్తాయి. దీంతోనే భారతదేశం అంతటా శాస్త్రీయ ఆలోచనను ప్రోత్సహించడంలో కోల్కతా ముఖ్య కేంద్రంగా మారింది. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగంలో నగరం నిబద్ధతకు ఈ సంస్థ ఒక నిలువెత్తు సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది. దేశంలో సైన్స్ విద్యను బలోపేతం చేయడంలో కోల్కతా చారిత్రక పాత్ర పోషిస్తోంది.
కోల్కతాను ఎందుకు సైన్స్ సిటీ అంటారు?
నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైన్స్ మ్యూజియమ్స్ (NCSM) ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న 'సైన్స్ సిటీ కోల్కతా', ఆసియాలోని అతిపెద్ద సైన్స్ కేంద్రాలలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. అందుకే కోల్కతాకు 'సైన్స్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా' అనే బిరుదు దక్కింది.
ఈ మ్యూజియం అన్ని వయసుల వారికి వినోదాత్మకంగా, అందుబాటులో ఉండేలా ఆధునిక గ్యాలరీలను, ప్రత్యక్ష సైన్స్ ప్రదర్శనలను, సాంకేతికత ఆధారిత అనుభవాలను అందిస్తుంది. అంతరిక్ష అన్వేషణ, జీవ పరిణామ క్రమం, రోబోటిక్స్, భూ శాస్త్రాలు వంటి ప్రదర్శనలు విద్యార్థులకు క్లిష్టమైన అంశాలను కూడా సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడతాయి.
సైన్స్ను వివరించడం, దానిని ఉల్లాసభరితంగా మార్చడం, అందరూ ఆస్వాదించేలా చేయడం వంటి లక్ష్యాల కారణంగా కోల్కతా జాతీయ గుర్తింపు పొందింది. ఈ కేంద్రం తరచూ అంతర్జాతీయ సైన్స్ ప్రదర్శనలకు ఆతిథ్యం ఇస్తుంది. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో మంది శాస్త్రవేత్తలు, పరిశోధకులను ఆకర్షిస్తుంది.
సైన్స్ సిటీ శాస్త్రీయ అవగాహనను ఎలా వ్యాప్తి చేసింది?
సైన్స్ సిటీ విద్యార్థులకు స్పర్శ, ఆట, ఆవిష్కరణ ద్వారా నేర్చుకునే అవకాశాన్ని కల్పించడం ద్వారా సైన్స్ విద్యను పూర్తిగా మార్చేసింది. ఇక్కడ డైనమిక్ ఎర్త్ ఎగ్జిబిషన్, ఒక డిజిటల్ ప్లానెటేరియం, ఒక టైమ్ మెషిన్ రైడ్, 3డి షోలు వంటివి ఉన్నాయి. ఇవి కష్టమైన అంశాలను కూడా సులభం చేస్తాయి.
ఇక్కడ నిర్వహించే పాఠశాల పర్యటనలు, పోటీలు, వర్క్షాప్లు పిల్లలలో ఉత్సుకతను, సృజనాత్మకతను ప్రోత్సహిస్తాయి. ఈ ప్రయత్నాల ద్వారా భారతదేశంలో శాస్త్రీయ అక్షరాస్యతను పెంపొందించడానికి కోల్కతా ఒక ముఖ్య కేంద్రంగా మారింది. ఇది ఇంజనీర్లు, పరిశోధకులు, ఆవిష్కర్తల తదుపరి తరానికి స్ఫూర్తిని అందిస్తోంది. విద్య, శాస్త్ర సాంకేతిక రంగంలో కోల్కతా సహకారం భారతదేశంలో గణనీయ పాత్ర పోషించింది.
సైన్స్ సిటీలోని ప్రధాన ఆకర్షణలు ఏంటి?
సైన్స్ సిటీ కోల్కతా లోపల ఉన్న ప్రధాన ఆకర్షణలు సైన్స్ ప్రియులను, విద్యార్థులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటాయి. వాటిలో..
1. స్పేస్ థియేటర్ (Space Theatre): ఇది ఒక ఆధునిక ప్లానెటేరియం. ఇందులో అధునాతన ప్రొజెక్షన్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి విశ్వం, నక్షత్రాలు, గ్రహాలు, గెలాక్సీల రహస్యాలను అత్యంత సులభంగా అర్థం చేసుకునే విధంగా ప్రదర్శిస్తారు.
2. డైనమోషన్ హాల్ (Dynamotion Hall): ఇది పూర్తిగా ఇంటరాక్టివ్గా ఉండే గ్యాలరీ. ఇక్కడ సందర్శకులు శాస్త్రీయ ప్రయోగాలలో పాల్గొనవచ్చు. ప్రాక్టికల్స్ ద్వారా భౌతిక శాస్త్ర భావనలను సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.
3. ఎవల్యూషన్ పార్క్ (Evolution Park): ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శన భూమిపై జీవ ప్రయాణాన్ని వివరిస్తుంది. డైనోసార్ల కాలం నుండి తొలి మానవుల వరకు జీవ పరిణామాన్ని ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు.
ఈ అద్భుతమైన అంశాలు సైన్స్ సిటీని విద్యార్థులకు, పర్యాటకులకు, సైన్స్ ఔత్సాహికులకు తప్పక సందర్శించవలసిన గమ్యస్థానంగా మార్చాయి. కోల్కతాలోని ఈ సైన్స్ సిటీ ఆసియాలోని అతిపెద్ద సైన్స్ మ్యూజియంలలో ఒకటి. ఇది విద్యా పర్యాటకానికి ఒక ముఖ్య కేంద్రంగా కూడా గుర్తింపు పొందింది.