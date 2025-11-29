మేటింగ్ టైమ్.. ఆడపులి కోసం 200 కి.మీ. ప్రయాణించిన టైగర్
Tiger Travels 200 km For Mate : మహారాష్ట్రలోని టిపేశ్వర్ రిజర్వ్ నుండి ఒక మగ పులి దాదాపు 200 కి.మీ. ప్రయాణించి తెలంగాణలోని కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్, జన్నారం అడవికి చేరింది. మేటింగ్ టైం కావడంతో ఇక్కడికి వలస వచ్చినట్టు అధికారులు తెలిపారు.
మహారాష్ట్ర నుంచి 200 కిమీ పులి ప్రయాణం… జన్నారం చేరిన టైగర్
మేటింగ్ సీజన్ కావడంతో మహారాష్ట్ర నుండి తెలంగాణలోని కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ (Kawal Tiger Reserve) పరిధిలోని జన్నారం అటవీ డివిజన్కు ఒక మగ పులి చేరుకుంది. ఈ మగ పులి సుమారు 200 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఇక్కడికి చేరుకోవడం విశేషం.
మహారాష్ట్రలోని టిపేశ్వర్ టైగర్ రిజర్వ్ (Tipeshwar Tiger Reserve) నుండి బయలుదేరిన ఈ పులి, పెన్గంగ నదిని దాటింది. ముందుగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని బేలా ప్రాంతానికి చేరుకుంది. ఆ తరువాత కేరమెరి మీదుగా ప్రయాణించి చివరకు జన్నారం అటవీ డివిజన్కు చేరుకున్నట్లు అటవీ అధికారులు తెలిపారు.
టిపేశ్వర్ నుండి పెరుగుతున్న పులల వలసలు
ఈ సీజన్లో టిపేశ్వర్, తాడోబా రిజర్వ్ల నుండి పులుల వలసలు పెరుగుతున్నాయని అటవీ అధికారులు తెలిపారు. సాధారణంగా పులులు కొత్త ప్రాంతంలో జీవిత భాగస్వామిని వెతుక్కుంటూ వలసపోతుంటాయని పేర్కొన్నారు. కవ్వాల్, కాగజ్నగర్ కారిడార్లలో వేట జంతువులు, నీటి వనరులు సమృద్ధిగా ఉన్నందున ఈ ప్రాంతాలు పులులకు అనుకూలమైన ఆవాసాలుగా ఉంటాయని అధికారులు చెప్పారు.
మరోవైపు, దండేపల్లి, లక్సెట్టిపేట ప్రాంతాలలో ఒక ఆడ పులి కూడా కనిపించింది. దీంతో ఈ ప్రాంతం బలమైన సంతానోత్పత్తి ఆవాసంగా అభివృద్ధి చెందుతుందనే ఆశలు పెరిగాయి. ఈ పులుల రాకతో కవ్వాల్ రిజర్వ్లో జీవవైవిధ్యం మరింత మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది.
జన్నారంలో పశువులపై దాడి
ఈ నెల 26 రాత్రి, ఈ పులి ఇందుంపల్లి రేంజ్లోని మామిడి తోటలో పశువుల పై దాడి చేసింది. తోటలో పనిచేసే కూలీలు పశువుల కళేబరాన్ని గుర్తించారు. వెంటనే అటవీ అధికారులకు తెలియజేశారు. దీనిపై స్పందించిన అటవీ అధికారులు.. సంతలో పశువుల విలువ ఆధారంగా రైతుకు పరిహారం అందిస్తామన్నారు. ఈ పరిహారం రెండు నుండి మూడు రోజులలోపు అందుతుందని జన్నారం డివిజనల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ (DFO) స్పష్టం చేశారు.
పులల నివాసానికి అడ్డంకుల పై చర్యలు
పులులు స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకోవడానికి ప్రధాన అడ్డంకిగా మానవ సంచారం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. కోర్ ఏరియా నుండి తరలించని గ్రామాలు, పశువుల మేత, అక్రమ ఆక్రమణలు వంటి వాటి కారణంగా పులుల స్థిరత్వం దెబ్బతింటోందని వారు హెచ్చరించారు. ఈ పులి బేలా, కేరమెరి, జైనూర్ మీదుగా ప్రయాణించి జన్నారంలోకి ప్రవేశించిందని డిఎఫ్ఓ ధృవీకరించారు.
పులి ఈ ప్రాంతంలో స్థిరపడటానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన తెలిపారు. పులి కదలికలను ట్రాక్ చేయడానికి కెమెరా ట్రాప్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. అలాగే, గ్రామస్తులకు అవగాహన సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు డిఎఫ్ఓ వివరించారు. ఈ చర్యల ద్వారా మానవ-వన్యప్రాణి సంఘర్షణను తగ్గించవచ్చని అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.