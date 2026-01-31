Top 5 Scenic Train Routes : జీవితంలో ఒక్కసారైనా ప్రయాణించాల్సిన టాప్ 5 రైలు మార్గాలివే
Indian Railway : భారతదేశంలోని కొన్ని రైలు మార్గాలు అద్భుత అందాలకు ప్రసిద్ధి చెందాయి. సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో మీకు కొండలు, నదులు, మైదానాలు, లోయల గొప్ప అనుభవాన్ని అందిస్తాయి. ఇది మీ ప్రయాణాన్ని నిజంగా గుర్తుండిపోయేలా చేస్తుంది.
ఇండియాలో అందమైన ఐదు రైలు మార్గాలు
India Longest Railway Routes: ఇండియన్ రైల్వే నెట్వర్క్ కేవలం రవాణా సాధనం మాత్రమే కాదు దేశంలోని వైవిధ్యం, సంస్కృతి, సహజ సౌందర్యాన్ని చూపించే ఒక అనుభవం. కొన్ని రైలు మార్గాలు ఎంత పొడవుగా, అందంగా ఉంటాయంటే ఆ ప్రయాణం జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే యాత్రగా మిగిలిపోతుంది. కొండలు, నదులు, మైదానాలు, అడవులు, సముద్రాలు... ఈ మార్గాల్లో అన్నీ చూడవచ్చు. మీ ప్రయాణాన్ని నిజంగా గుర్తుండిపోయేలా చేసే భారతదేశంలోని ఐదు అందమైన రైలు మార్గాల గురించి తెలుసుకుందాం.
దిబ్రూగఢ్-కన్యాకుమారి వివేక్ ఎక్స్ప్రెస్
ఇది భారతదేశంలోనే అత్యంత పొడవైన రైలు మార్గంగా పరిగణించబడుతుంది. దాదాపు 4,200 కిలోమీటర్ల ఈ ప్రయాణం అస్సాంలో మొదలై తమిళనాడులోని కన్యాకుమారిలో ముగుస్తుంది. ప్రయాణ సమయంలో మీరు పచ్చని తేయాకు తోటలు, నదులు, పర్వత ప్రాంతాలు, దక్షిణ భారతదేశంలోని అందమైన దృశ్యాలను చూడవచ్చు. ఈ రైలు ఒకే ప్రయాణంలో ఈశాన్య, దక్షిణ భారతదేశ వైవిధ్యాన్ని చూపిస్తుంది.
తిరువనంతపురం-శ్రీనగర్ హిమ్ సాగర్ ఎక్స్ప్రెస్
కేరళ నుంచి కశ్మీర్ వరకు వెళ్లే ఈ రైలు భారతదేశంలో అత్యంత వైవిధ్యమైన ప్రయాణాలలో ఒకటి. ఈ మార్గం తీర ప్రాంతాల నుంచి మొదలై, ఎడారులు, మైదానాల గుండా ప్రయాణించి, చివరకు మంచుతో కప్పబడిన లోయలకు చేరుకుంటుంది. దారిలో మారుతున్న వాతావరణం, దృశ్యాలు ఈ ప్రయాణాన్ని నిజంగా ప్రత్యేకంగా చేస్తాయి.
కన్యాకుమారి-దిబ్రూగఢ్ ఎక్స్ప్రెస్
ఈ మార్గం కూడా దాని పొడవు, అందానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. దక్షిణ భారతదేశంలోని ప్రశాంతమైన తీరప్రాంత వాతావరణం నుంచి ఈశాన్యంలోని పచ్చని అడవుల వరకు, ఈ ప్రయాణం ప్రయాణికులకు భారతదేశ సహజ వైవిధ్యాన్ని పరిచయం చేస్తుంది. దూరం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ రైలు ప్రయాణికుల మధ్య చాలా ప్రాచుర్యం పొందింది.
హౌరా-జోధ్పూర్ ఎక్స్ప్రెస్
తూర్పు, పశ్చిమ భారతదేశాలను కలిపే ఈ మార్గం ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభవాన్ని ఇస్తుంది. గంగా మైదానాల నుంచి రాజస్థాన్లోని ఎడారి ప్రాంతాల వరకు సాగే ప్రయాణం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. దారిలో చిన్న పట్టణాలు, గ్రామీణ జీవితం, చారిత్రక స్టేషన్లు ఈ ప్రయాణాన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా చేస్తాయి.
చెన్నై-దిబ్రూగఢ్ ఎక్స్ప్రెస్
ఈ రైలు దక్షిణ భారతదేశాన్ని ఈశాన్య భారతదేశంతో కలుపుతుంది. ప్రయాణ సమయంలో మీరు తీర ప్రాంతాలు, పర్వత ప్రాంతాలు, నదులు, దట్టమైన అడవులను చూడవచ్చు. ప్రయాణం సుదీర్ఘంగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ మార్గం తన సహజ సౌందర్యం, సాంస్కృతిక వైవిధ్యం కారణంగా ప్రయాణికులను అలరిస్తుంది, అలసటను అనిపించనివ్వదు.