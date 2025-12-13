Term Insurance : భారతీయ కుటుంబాల ఆర్థిక భద్రతకు టర్మ్ ఇన్షూరెన్స్ అనేది కీలకంగా మారింది. రూ. 1 కోటి కవరేజ్ ప్రాముఖ్యత, క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ వివరాలు, భవిష్యత్తు అంచనాల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
Term Insurance : టర్మ్ ఇన్షూరెన్స్ భారతీయ కుటుంబాల కోసం అత్యంత ముఖ్యమైన రక్షణ సాధనాల్లో ఒకటిగా ఎదిగింది. పెరుగుతున్న ఆరోగ్య ఖర్చులు, ఆయుర్దాయంలో పెరుగుదల, పెరుగుతున్న ఆర్థిక బాధ్యతలు ఇవన్నీ కలిసి దీర్ఘకాలిక భద్రత అవసరాన్ని మరింత పెంచాయి. భారతదేశ ఇన్షూరెన్స్ రంగం వేగంగా విస్తరిస్తోంది, FY31 నాటికి లైఫ్ ఇన్షూరెన్స్ ప్రీమియం రూ. 24 లక్షల కోట్లకు చేరుతుందని అంచనా, ఇది దేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న అవగాహనను చూపిస్తుంది.
ఈరోజు టర్మ్ ఇన్షూరెన్స్ ఎందుకు అంత ముఖ్యమైంది
టర్మ్ ప్లాన్ తక్కువ ప్రీమియంతో స్వచ్ఛమైన లైఫ్ కవర్ ఇస్తుంది, అంటే మీ ఆకస్మిక మరణంలో మీ కుటుంబం ఆర్థికంగా రక్షించబడుతుంది. ప్రస్తుతం అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన ఎంపికల్లో ఒకటి Best Term Insurance Plan for 1 Crore, ఇది ఆదాయం కోల్పోయినప్పుడు, లోన్ చెల్లింపులు, పిల్లల చదువు, భవిష్యత్ ద్రవ్యోల్బణం మొదలైన వాటి నుండి కుటుంబాన్ని బలంగా రక్షిస్తుంది.
ప్రైవేట్ ఇన్షూరర్ల పెరుగుదల, డిజిటల్ స్వీకరణ వేగం టర్మ్ ఇన్షూరెన్స్ను మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాయి. FY25లో మాత్రమే 11 లక్షలకు పైగా కొత్త లైఫ్ ఇన్షూరెన్స్ ఏజెంట్లు చేరడం, ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ ఇన్షూరర్ల న్యూ బిజినెస్ ప్రీమియంల పెరుగుదల దీనికి ఉదాహరణ. FY24లో ఆరోగ్య ఇన్షూరెన్స్ ప్రీమియాలు రూ. 1 లక్ష కోట్లను దాటగా, మెడికల్ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరగడం ప్రజల్లో ఆర్థిక రక్షణపై అవగాహనను పెంచుతోంది.
సరైన టర్మ్ ఇన్షూరెన్స్ పాలసీని ఎలా ఎంచుకోవాలి
టర్మ్ ప్లాన్ కొనుగోలు చేసే ముందు మీ ఆదాయం, బాధ్యతలు, ఆధారపడిన వారు, భవిష్యత్ లక్ష్యాలను విశ్లేషించడం చాలా ముఖ్యం. చాలా మంది తమ వయస్సు, ఆర్థిక అవసరాల ఆధారంగా సరైన కవరేజ్, ప్రీమియం అంచనా వేయడానికి Term Insurance Calculator ను ఉపయోగిస్తారు.
ప్రీమియం మాత్రమే కాదు, ఇన్షూరర్ల పనితీరు మీట్రిక్స్ను కూడా పోల్చటం తెలివైన నిర్ణయం. ఇవి నమ్మకాన్ని, క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ వేగాన్ని, ఆర్థిక బలాన్ని, కస్టమర్ అనుభవాన్ని తెలియజేస్తాయి.
టర్మ్ ప్లాన్ ఎంచుకునేటప్పుడు ముఖ్యమైన ఆపరేషనల్ మీట్రిక్స్
క్రింద భారతదేశంలోని ప్రముఖ లైఫ్ ఇన్షూరర్లనుంచి అత్యంత ముఖ్యమైన మీట్రిక్స్ను సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో అందిస్తున్నాం.
|మీట్రిక్
|అర్థం
|ఇండస్ట్రీ సగటు (FY22–25)
|క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేషియో (CSR)
|ఆమోదించిన క్లెయిమ్స్ శాతం
|98.66%
|అమౌంట్ సెటిల్మెంట్ రేషియో
|చెల్లించిన మొత్తం vs క్లెయిమ్ చేసిన మొత్తం
|94.07% (FY21–24)
|వార్షిక బిజినెస్ వాల్యూమ్స్
|మొత్తం ప్రీమియం సేకరణ
|₹17,459 కోట్లు
|30 రోజుల క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్
|30 రోజుల్లో పరిష్కరించిన క్లెయిమ్స్
|97.48%
|డెత్ క్లెయిమ్స్ చెల్లింపులు
|మరణ క్లెయిమ్స్ మొత్తం చెల్లింపులు
|₹1,260 కోట్లు
|10,000 క్లెయిమ్స్కు ఫిర్యాదుల సంఖ్య
|కస్టమర్ సమస్యల స్థాయి
|51.72
|సాల్వెన్సీ రేషియో
|ఇన్షూరర్ ఆర్థిక బలం
|2.32
ఈ గణాంకాలు భారత లైఫ్ ఇన్షూరెన్స్ రంగం ఎంత బలంగా, నియంత్రితంగా ఉందో చూపిస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు, FY25లో LIC ఒక్కడే 57 శాతం కంటే ఎక్కువ ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రీమియం షేర్ను సాధించింది. ఇదే సమయంలో SBI లైఫ్, HDFC లైఫ్, ICICI ప్రుడెన్షియల్ వంటి ప్రైవేట్ ఇన్షూరర్లు వేగవంతమైన క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్లతో తమ స్థానాలను మరింత బలపరుస్తున్నారు.
హెల్త్ ఇన్షూరెన్స్ వృద్ధి, టర్మ్ ఇన్షూరెన్స్ డిమాండ్ మధ్య సంబంధం
IBEF రిపోర్టు ప్రకారం భారత ఆరోగ్య ఇన్షూరెన్స్ ప్రీమియాలు రూ. 1 లక్ష కోట్లను దాటాయి. ఆసుపత్రి ఖర్చుల పెరుగుదలతో పాటు ఆయుష్మాన్ భారత్, PMJAY, PMJJBY వంటి పథకాల స్వీకరణ కూడా పెరిగింది. FY26 మొదటి త్రైమాసికంలో ఆరోగ్య, మోటార్ ఇన్షూరెన్స్ ఆధ్వర్యంలో నాన్ లైఫ్ ప్రీమియాలు 7 శాతం మేర పెరిగాయి.
ఈ ఆరోగ్య ఇన్షూరెన్స్ అవగాహన పెరగడం టర్మ్ ఇన్షూరెన్స్ అవసరాన్ని కూడా పెంచుతోంది. ముఖ్యంగా టియర్ II, టియర్ III నగరాల్లో హెల్త్ ఇన్షూరెన్స్ తీసుకున్న తర్వాత కుటుంబాలు దీర్ఘకాల రిస్క్ ప్రొటెక్షన్ కోసం టర్మ్ ప్లాన్లను కూడా ఎంచుకుంటున్నాయి.
ఎందుకు ₹1 కోటి కవరేజ్ ఇండియాలో నూతన ప్రమాణంగా మారింది
భారతదేశంలో జీవన వ్యయం వేగంగా పెరిగింది. విద్య, వైద్య సేవలు, జీవనశైలి వ్యయాలు ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతుండటంతో రూ. 50 లక్షల కవరేజ్ ఇప్పుడు చాలినది కాదు.
ఒక రూ. 1 కోటి టర్మ్ ప్లాన్:
• కుటుంబ వార్షిక ఆదాయాన్ని 10 నుంచి 15 సంవత్సరాల పాటు భర్తీ చేయగలదు
• హోమ్ లోన్ వంటి పెద్ద లోన్లను కవర్ చేస్తుంది
• పిల్లల భవిష్యత్ విద్యకు భద్రత ఇస్తుంది
• జీవిత భాగస్వామికి ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యాన్ని ఇస్తుంది
• తల్లిదండ్రులు, ఆధారపడిన వారికి రక్షణ అందిస్తుంది
ధర కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. యువత ఒక్క నెల బయట భోజనం చేసే ఖర్చుకంటే తక్కువలోనే ఈ కవరేజ్ పొందగలరు. అందువల్ల, అధిక కవరేజ్ టర్మ్ ప్లాన్లకు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది.
టర్మ్ ఇన్షూరెన్స్ కేవలం ఒక ఆర్థిక ఉత్పత్తి కాదు. ఇది మీ కుటుంబాన్ని రక్షించే అత్యంత బాధ్యతాయుతమైన నిర్ణయాలలో ఒకటి. బలమైన క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేట్లు, ప్రైవేట్ రంగం పాలుపంచుకోవడం, వేగంగా పెరుగుతున్న డిజిటల్ యాక్సెస్ ఇవన్నీ భారత లైఫ్ ఇన్షూరెన్స్ రంగాన్ని మరింత విశ్వసనీయంగా మార్చుతున్నాయి.
మీరు మొదటిసారి టర్మ్ ప్లాన్ కొనుగోలు చేస్తున్నా లేదా మీ ఆర్థిక ప్రణాళికను పునఃసమీక్షిస్తున్నా, సరైన కవరేజ్తో కూడిన ప్లాన్, ఆపరేషనల్ మీట్రిక్స్ పోలిక మీ కుటుంబ భవిష్యత్తును దశాబ్దాల పాటు రక్షించగలదు.
ఈ సంవత్సరం టర్మ్ ప్లాన్ కొనాలని భావిస్తే, తప్పక ప్రయోజనాలను పోల్చండి, ఇన్షూరర్ల పనితీరును విశ్లేషించండి. సరైన సాధనాలతో మీ కవరేజ్ అవసరాన్ని గణించండి. సరైన టర్మ్ ప్లాన్ ఏమి జరిగినా మీ కుటుంబ స్వప్నాలను రక్షిస్తుంది.
Data sources: This article uses market research and consumer behavior data compiled by Ditto Insurance, an online insurance advisory platform, as well as publicly available industry statistics from the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).
గమనిక: ఇది ప్రకటన. ఇందులో పేర్కొన్న అంశాలకు ప్రచురణ సంస్థ లేదా పబ్లిషర్స్ కు ఎలాంటి సంబంధం లేదు.