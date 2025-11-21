దుబాయ్ ఎయిర్షో లో కూలిన భారత యుద్ధ విమానం తేజస్
Tejas Fighter Jet Crash: దుబాయ్ ఎయర్ షోలో హిందూస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ (HAL) తయారు చేసిన తేజస్ యుద్ధ విమానం ప్రదర్శన సమయంలో కూలింది. ఎయిర్షోలో విన్యాసాలు చేస్తుండగా తేజస్ కూలింది. దీంతో భారీ మంటలు చెలరేగాయి.
దుబాయ్ ఎయిర్ షోలో తేజస్ జెట్ ప్రమాదం
దుబాయ్ ఎయిర్ షోలో హిందూస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ (HAL) తయారు చేసిన తేజస్ యుద్ధ విమానం కూలింది. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ప్రదర్శన సమయంలో కూలిపోయింది. ఈ ఘటన స్థానిక కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 2:10 గంటల సమయంలో అల్ మక్తూమ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ సమీపంలో కూలింది.
విమానం నేలపై పడిన వెంటనే భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. పొగ ఆకాశాన్ని కప్పేసింది. ఈ సంఘటనను ప్రత్యక్షంగా వీక్షిస్తున్న వేలాది మంది ప్రేక్షకులు షాక్కు గురయ్యారు.
ప్రదర్శన ఫ్లైట్ లో పాల్గొంటున్న తేజస్ విమానం విన్యాసాలు చేస్తున్న సమయంలో అకస్మాత్తుగా ఎత్తు నుంచి నేలపైకి దూసుకొచ్చింది. ఘటన తర్వాత వెంటనే ఎమర్జెన్సీ సైరన్లు వినిపించాయని ప్రమాదం చూసిన వారు చెప్పారు. పైలట్ ఎజెక్ట్ అయ్యాడా లేదా అనేది అధికారికంగా ఇంకా వెల్లడించలేదు.
IAF LCA Tejas jet crashes & bursts into flames. The pilot was killed instantly, visuals from Dubai Air Show 25!
A clear video of the crash while performing the maneuver! pic.twitter.com/vfoJTSbGbH
— Chauhan (@Platypuss_10) November 21, 2025
ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఏం చెప్పంది?
భారత వైమానిక దళం (IAF) ఈ ప్రమాదాన్ని ధృవీకరించింది. “దుబాయ్ ఎయిర్ షో–25లో IAF తేజస్ విమానం కూలింది. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. త్వరలో వెల్లడిస్తాం” అని ఐఏఎఫ్ ప్రతినిధి తెలిపారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న 100 కంటే ఎక్కువ ఎయిర్ ఫోర్స్ లు పాల్గొంటున్న దుబాయ్ ఎయిర్ షో లో ప్రమాదం జరిగిందనీ, సూర్యకిరణ్ అరోబాటిక్ టీంతో పాటు తేజస్ జెట్ కూడా గత వారం అల్ మక్తూమ్ ఎయిర్ బేస్లో ల్యాండ్ అయిందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
An IAF Tejas aircraft met with an accident during an aerial display at Dubai Air Show, today. The pilot sustained fatal injuries in the accident.
IAF deeply regrets the loss of life and stands firmly with the bereaved family in this time of grief.
A court of inquiry is being…
— Indian Air Force (@IAF_MCC) November 21, 2025
అత్యంత ఆధునిక దేశీయ యుద్ధ విమానం తేజస్
తేజస్ ఒక 4.5 జనరేషన్ మల్టీరోల్ యుద్ధ విమానం. ఈ విమానం ఆఫెన్సివ్ ఎయిర్ సపోర్ట్, క్లోజ్ కాంబాట్, గ్రౌండ్ అటాక్ మిషన్లు నిర్వహించేలా రూపొందించారు. హాల్ (HAL) వెబ్సైట్ ప్రకారం, తేజస్ కుటుంబంలో ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ కోసం సింగిల్-సీట్ ఫైటర్ వెర్షన్లు, ట్రైనర్ వెర్షన్లు ఉన్నాయి.
తాజా LCA Mk1A వెర్షన్లో AESA రాడార్, ఆధునిక ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్ సూట్, రాడార్ వార్నింగ్ సిస్టమ్, డిజిటల్ మ్యాప్ జనరేటర్, సురక్షిత రేడియో ఆల్టిమీటర్ వంటి అనేక సరికొత్త వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. విమానం భారీ ఒత్తిడుల్లో కూడా మెరుగైన పనితీరును చూపిస్తుందని రక్షణ రంగ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
తేజస్ విమానం కోసం రూపొందించిన మార్టిన్–బేకర్ “జీరో–జీరో” ఎజెక్షన్ సీటు ప్రత్యేకత. ఇది విమానం నిశ్చలంగా పడిపోయే స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ, పైలట్ను సురక్షితంగా బయటకు పంపుతుంది.
ఇది తేజస్ జెట్ రెండో ప్రమాదం
ఈ ప్రమాదం భారత తేజస్ విమానాల చరిత్రలో రెండో ప్రమాదం. మొదటి ప్రమాదం 2024 మార్చి 12న జైసల్మేర్లో ఆపరేషనల ట్రైనింగ్ సమయంలో జరిగింది. ఆ ఘటనలో పైలట్ సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు.
ఈసారి జరిగిన ప్రమాదంలో పైలట్ పరిస్థితిపై ఇంకా సమాచారం అందలేదు. ప్రమాద కారణాలపై దర్యాప్తు జరుగుతోంది. దుబాయ్ ఎయిర్ షో నవంబర్ 17న ప్రారంభమై, నవంబర్ 21తో ముగియాల్సి ఉంది. ఆ చివరి రోజునే ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రమాద దృశ్యాలను ప్రేక్షకులు తమ మొబైల్ ఫోన్లలో చిత్రీకరించగా, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యాయి.