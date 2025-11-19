ఇదే ఇండియా గొప్పతనం.. అందుకే లవ్.. కెవిన్ పీటర్సన్ ఎమోషనల్ పోస్ట్
Kevin Pietersen: భారత్తో తన అనుబంధంపై ఇంగ్లాండ్ మాజీ క్రికెటర్ కెవిన్ పీటర్సన్ చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ గా మారాయి. రెండు దశాబ్దాలకు పైగా భారత పర్యటనల్లో కేవలం ప్రేమ, గౌరవం మాత్రమే లభించాయనీ, అందుకే భారత్కు తన హృదయాన్ని తిరిగి ఇస్తున్నానని చెప్పారు.
పీటర్సన్ మనసులో మాట.. భారత్పై చెక్కుచెదరని ప్రేమ
క్రికెట్ దిగ్గజం, ఇంగ్లాండ్ మాజీ ఆటగాడు కెవిన్ పీటర్సన్ (Kevin Pietersen) మరోసారి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఈ సారి బ్యాట్తో కాకుండా, తన హృదయం నుంచి వచ్చిన మాటలతో.. ఆయన వ్యక్తం చేసిన భావాలు దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాయి.
తాజాగా, తన సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో, భారత్తో తనకు ఉన్న విడదీయరాని అనుబంధం గురించి పీటర్సన్ పంచుకున్నారు. రెండు దశాబ్దాలకు పైగా తాను భారత్ను సందర్శిస్తున్నానని, ఈ దేశం తనకు ప్రేమ, విధేయత, గౌరవాన్ని మాత్రమే ఇచ్చిందని స్పష్టం చేశారు. ఈ మాజీ క్రికెటర్ ప్రతిస్పందన, క్రీడలు సరిహద్దులను ఎలా చెరిపివేసి, జీవితకాల బంధాలను ఎలా సృష్టిస్తాయో తెలియజేస్తుంది.
ఎందుకు 'ప్రో-ఇండియా'గా కనిపిస్తానంటే..?
తాను 'ప్రో-ఇండియా'గా ఎందుకు కనిపిస్తానని ప్రజలు తరచుగా అడుగుతారని పీటర్సన్ వివరించారు. దీనికి ఆయన ఇచ్చిన సమాధానం చాలా సరళమైంది. తన అన్ని పర్యటనల్లోనూ, తాను ఏనాడూ భారత్లో అగౌరవం, ప్రతికూలత లేదా చెడు అనుభవాన్ని ఎదుర్కోలేదని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. బదులుగా, ఆయన నిరంతరం అభిమానుల నుండి వెచ్చనైన ప్రేమ, దయ, నిజమైన విధేయతను మాత్రమే అనుభవించానని పేర్కొన్నారు.
అంతర్జాతీయ వేదికపై భారత్కు వ్యతిరేకంగా ఆడిన, ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) ఫ్రాంచైజీలకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఒక వ్యక్తిగా, పీటర్సన్ మాటలకు ఎంతో విలువ ఉంది. మైదానంలో ఏటా తన శక్తిని, శాయశక్తులను ధారపోయడం ద్వారా తాను గౌరవాన్ని సంపాదించుకున్నానని ఆయన బలంగా విశ్వసిస్తున్నట్లు తెలిపారు. గౌరవం అనేది సంపాదించుకోవలసిన విషయం అని, తాను తన వంతు గౌరవాన్ని పొందానని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
బంధాలు కేవలం క్రీడకే పరిమితం కాలేదు
భారత్లో ఏర్పడిన స్నేహాలు కేవలం స్నేహాలుగానే కాకుండా, అంతకు మించి గాఢమైన బంధాలుగా ఎలా పెరిగాయో పీటర్సన్ హైలైట్ చేశారు. ఈ సంబంధాలు జీవితకాల అనుబంధాలుగా మారాయని ఆయన అభివర్ణించారు. స్నేహితులు కుటుంబంగా మారారని, జీవితాంతం తోబుట్టువులయ్యారని పీటర్సన్ పేర్కొన్నారు. ఈ బంధాలు తనకు చాలా విలువైన నిధులని, క్రికెట్ కేవలం పోటీ మాత్రమే కాదని, ఆటను మించిన శాశ్వత సంబంధాలకు ఒక వారధి అని నిరూపిస్తున్నాయని ఆయన చెప్పారు.
క్రీడా మైదానానికి అతీతంగా పెనవేసుకున్న స్నేహాలు
పీటర్సన్ కెరీర్లో అత్యంత ఒత్తిడితో కూడిన పోటీలలో భారత్లోని అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లను ఆయన ఎదుర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ, ఈ దేశం పట్ల ఆయనకున్న అభిమానం ఎప్పుడూ తగ్గలేదు. టెస్ట్ మ్యాచ్లలో భారత్కు వ్యతిరేకంగా పోటీ పడినా లేదా ఐపీఎల్ జట్టు జెర్సీని ధరించినా, అభిమానులు, సహచరుల నుండి తాను ఎల్లప్పుడూ గౌరవాన్ని పొందానని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ పరస్పర అభిమానం, ఆదరణే భారత్తో తన బంధాన్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయని ఆయన తెలిపారు.
భారత్ నా హృదయాన్ని ఇచ్చింది
ఒక దేశం, ఆ దేశ ప్రజలు తమ వయోజన జీవితమంతా ఎటువంటి ప్రతికూలత లేకుండా, కేవలం సానుకూల శక్తిని మాత్రమే ఇస్తే, దానికి ప్రతిస్పందనగా పది రెట్లు ప్రేమను తిరిగి ఇవ్వడం సహజమని పీటర్సన్ అన్నారు. ఆయన మాటల్లో, భారత్ మొదట తనకు తన హృదయాన్ని ఇచ్చిందని, దానికి ప్రతిగా భారత్కు తన హృదయం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని ఆయన ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఈ భావోద్వేగం కేవలం క్రికెట్కు సంబంధించినది మాత్రమే కాదు, తాను అనుభవించిన పెద్ద సాంస్కృతిక కలయికను ప్రతిబింబిస్తుంది.
పీటర్సన్ మాటలు, భారత్ ఆతిథ్యం, ఇక్కడ ప్రేమ సందర్శకులపై ఎంతటి చెరగని ముద్ర వేయగలవో తెలియజేస్తాయి. ఆయన పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకుంటూ, ఆట స్ఫూర్తి పరుగులు, వికెట్లలో ఎంత ఉందో, గౌరవం, స్నేహంలో కూడా అంతే ఉందని గుర్తుచేస్తుంది.
ఒకప్పుడు తన బ్యాటింగ్తో టాప్ వార్తల్లో నిలిచిన పీటర్సన్.. తాజా సందేశం, ఆయన వారసత్వం కేవలం క్రికెట్ విజయాల గురించి మాత్రమే కాకుండా, ఆయన ఏర్పరచుకున్న మానవ సంబంధాల గురించి కూడా అని రుజువు చేస్తుంది. భారత్పై ఆయనకున్న ప్రేమ సంపాదించుకున్న గౌరవం, పదిలపరచుకున్న స్నేహాలు, బహిరంగంగా వ్యక్తపరిచిన కృతజ్ఞత కథ అని చెప్పవచ్చు.