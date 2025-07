PIB తన అధికారిక ఫ్యాక్ట్ చెక్ ద్వారా ఈ ప్రచారాలను ఫేక్ క్లెయిమ్ గా పేర్కొంది. ఇది ఫేక్ న్యూస్ గా గుర్తించింది. సమోసా, జిలేబీ, లడ్డూ వంటి సాంప్రదాయ భారతీయ ఆహారాలకు కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వశాఖ ఎలాంటి హెచ్చరిక లేదా నిషేధం విధించలేదని PIB తన ఎక్స్ ఖాతాలో స్పష్టం చేసింది.

Some media reports claim that the @MoHFW_INDIA has issued a health warning on food products such as samosas, jalebi, and laddoo.#PIBFactCheck



✅This claim is #fake



✅The advisory of the Union Health Ministry does not carry any warning labels on food products sold by vendors,… pic.twitter.com/brZBGeAgzs

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 15, 2025