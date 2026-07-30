Fact Check: ప్రధాని మోదీ రాజీనామా చేశారా.? వైరల్ లేఖపై కేంద్రం క్లారిటీ.. అసలు నిజం ఇదే
Fact Check: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రాజీనామా చేశారంటూ సోషల్ మీడియాలో ఓ లేఖ వైరల్ అవుతోంది. అశోక చక్రం గుర్తు, ప్రధాని సంతకం ఉన్నట్లు కనిపించే ఈ లేఖను చూసి చాలామంది నిజమేనని నమ్ముతున్నారు. అయితే ఈ ప్రచారంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం క్లారిటీ ఇచ్చింది.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన రాజీనామా లేఖ
ఇటీవల పలు సోషల్ మీడియాల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రాజీనామా చేసినట్లు పేర్కొంటూ ఒక లేఖ విస్తృతంగా షేర్ అయింది. వ్యక్తిగత, రాజకీయ బాధ్యతలను స్వీకరిస్తూ ప్రధాని పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ అధికారిక లేఖ మాదిరిగా కనిపించడం, ప్రధాని సంతకం ఉన్నట్లు చూపించడం వల్ల చాలామంది దానిని నిజమని భావించారు.
పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్.. లేఖ పూర్తిగా నకిలీ
ఈ వైరల్ లేఖపై కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (PIB) ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం స్పష్టత ఇచ్చింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇలాంటి ఎలాంటి రాజీనామా లేఖ విడుదల చేయలేదని, వైరల్ అవుతున్న పత్రం పూర్తిగా నకిలీ అని తెలిపింది. మోదీ సంతకం పేరుతో ప్రచారం చేస్తున్న లేఖకు ఎలాంటి అధికారిక గుర్తింపు లేదని వెల్లడించింది. సోషల్ మీడియాలో కనిపించే ఇలాంటి సమాచారాన్ని షేర్ చేసే ముందు అధికారిక వనరుల ద్వారా తప్పనిసరిగా ధృవీకరించుకోవాలని ప్రజలకు సూచించింది.
మోదీ పేరుతో వైరల్ వీడియోలు కూడా ఫేకే
రాజీనామా లేఖ వివాదానికి ముందు కూడా ప్రధాని మోదీ పేరుతో కొన్ని వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీక్ వ్యవహారంపై దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన నిరసనల సందర్భంగా విద్యార్థులపై ప్రధాని హెచ్చరికలు చేశారంటూ ప్రచారం జరిగింది. అయితే ఆ వీడియోలు కూడా కృత్రిమ మేథస్సు (AI) సహాయంతో రూపొందించిన నకిలీ వీడియోలేనని పీఐబీ స్పష్టం చేసింది. వాటిలో ఉన్న వ్యాఖ్యలు ప్రధాని చేసినవి కావని వెల్లడించింది.
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా తర్వాతే ప్రచారం పెరిగింది
ఇటీవల కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. పరీక్షల నిర్వహణలో జరిగిన అవకతవకలు, ముఖ్యంగా నీట్-యూజీ ప్రశ్నపత్రం లీక్ వ్యవహారంపై దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థుల నిరసనలు కొనసాగిన నేపథ్యంలో ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు దృష్ట్యా, దేశంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు మరింత పెరగకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో రాజీనామా సమర్పించినట్లు ఆయన ప్రకటించారు. ఈ పరిణామం తర్వాతే ప్రధాని మోదీ రాజీనామా చేశారంటూ నకిలీ లేఖ సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వ్యాపించినట్లు తెలుస్తోంది.
सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर वाला एक पत्र प्रसारित किया जा रहा है।#PIBFactCheck
❌ यह पत्र #फर्जी है।
✅ प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा कोई पत्र न तो जारी किया गया है और न ही उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
⚠️ किसी भी दावे पर विश्वास करने से पहले उसकी आधिकारिक… pic.twitter.com/ktqV0aZDaN
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 30, 2026
అధికారిక సమాచారం మాత్రమే నమ్మాలని సూచన
సోషల్ మీడియాలో కనిపించే ప్రతి సమాచారం నిజం కాకపోవచ్చని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా దేశ ప్రధానమంత్రి, కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదా ఇతర కీలక అంశాలకు సంబంధించిన వార్తలను అధికారిక ప్రభుత్వ ఫ్లాట్ ఫామ్స్, పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ వంటి విశ్వసనీయ వనరుల ద్వారా ధృవీకరించిన తర్వాతే నమ్మాలని సూచిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రాజీనామా చేశారన్న ప్రచారంలో ఎలాంటి నిజం లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టంచేసింది.