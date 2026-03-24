EPFO గుడ్ న్యూస్.. మీ పీఎఫ్ డబ్బు నేరుగా మీ బ్యాంకు అకౌంట్కే.. ఎలాగో తెలుసా?
EPFO : ఇన్ ఆపరేటివ్ పీఎఫ్ ఖాతాల్లోని వేల కోట్ల రూపాయలను క్లెయిమ్ అవసరం లేకుండానే నేరుగా సభ్యుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి జమ చేసేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త ఆటో సెటిల్మెంట్ విధానాన్ని తెస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
పీఎఫ్ నగదు కోసం కొత్త ఆటో సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్
దేశంలోని కోట్లాది మంది వేతన జీవులకు ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. చాలా కాలంగా పీఎఫ్ ఖాతాల్లో ఉండిపోయిన, ఎవరూ క్లెయిమ్ చేయని నగదును నేరుగా సంబంధిత సభ్యుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి బదిలీ చేసేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ సన్నాహాలు చేస్తోంది. దీని కోసం సరికొత్త ఆటో సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ ను ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించింది. దీనివల్ల సభ్యులు ఎలాంటి దరఖాస్తులు లేదా క్లెయిమ్ ఫారమ్లు సమర్పించాల్సిన అవసరం లేకుండానే వారి సొమ్ము వారి ఖాతాలోకి చేరుతుంది.
ఇన్ ఆపరేటివ్ ఖాతాలపై ప్రత్యేక దృష్టి
ఈపీఎఫ్ఓ గణాంకాల ప్రకారం, లక్షలాది పీఎఫ్ ఖాతాలు ప్రస్తుతం ఇన్ ఆపరేటివ్ స్థితిలో ఉన్నాయి. అంటే ఈ ఖాతాల్లో గత మూడేళ్లుగా ఎటువంటి లావాదేవీలు జరగలేదు. ఇలాంటి ఖాతాల్లో వేల కోట్ల రూపాయల అన్క్లెయిమ్డ్ నగదు నిరుపయోగంగా పడి ఉంది. ఈ నిధులను అసలైన లబ్ధిదారులకు చేరవేయడమే లక్ష్యంగా ఈపీఎఫ్ఓ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం, ఆధార్ వెరిఫై అయిన సుమారు 8.1 లక్షల ఇన్ ఆపరేటివ్ ఖాతాలను మొదటి దశలో క్లియర్ చేయనున్నారు. వీటిలో సుమారు 5,200 కోట్ల రూపాయల నిధులు ఉన్నాయి.
ఈపీఎఫ్ఓ : దశలవారీగా నగదు బదిలీ ప్రక్రియ
ఈ పథకాన్ని ఈపీఎఫ్ఓ దశలవారీగా అమలు చేయనుంది. తొలుత రూ. 1,000 లేదా అంతకంటే తక్కువ బ్యాలెన్స్ ఉన్న ఖాతాలకు ఆటో సెటిల్మెంట్ సౌకర్యాన్ని కల్పించనున్నారు. ఇటీవల జరిగిన సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (CBT) సమావేశంలో ఈ ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభించింది. సభ్యుల రిజిస్టర్డ్ బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, కేవైసీ సరిగ్గా ఉంటే, ఎటువంటి కాగితపు పని లేకుండానే నగదు జమ అవుతుంది. చిన్న మొత్తాలతో ప్రారంభించి, పైలట్ ప్రాజెక్ట్ విజయవంతమైన తర్వాత పెద్ద మొత్తంలో బ్యాలెన్స్ ఉన్న ఖాతాలకు కూడా ఈ విధానాన్ని వర్తింపజేస్తారు.
ఈపీఎఫ్ఓ : నిధులకు సంబంధించిన కీలక వివరాలు ఇవే
ప్రస్తుతం ఈపీఎఫ్ఓ వద్ద ఉన్న డేటా ప్రకారం, అన్క్లెయిమ్డ్ నిధులు భారీగా ఉన్నాయి..
• సుమారు 14,000 ఖాతాల్లో రూ. 5 లక్షలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ బ్యాలెన్స్ ఉంది.
• 38,000 ఖాతాల్లో రూ. 1 లక్ష నుండి రూ. 5 లక్షల వరకు నిధులు ఉన్నాయి.
• 41,000 ఖాతాల్లో రూ. 50,000 నుండి రూ. లక్ష వరకు నగదు పడి ఉంది.
అక్టోబర్ 2017 తర్వాత ఈపీఎఫ్ఓలో చేరిన సభ్యులకు ఈ ఆటోమేటెడ్ ప్రక్రియలో ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
ఈపీఎఫ్ఓ : ఇన్ ఆపరేటివ్ అకౌంట్ అంటే ఏమిటి?
ఒక పీఎఫ్ ఖాతాలో వరుసగా 36 నెలల పాటు ఎటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్ జమ కాకపోతే, ఆ ఖాతాను ఇన్ ఆపరేటివ్ అకౌంట్గా పరిగణిస్తారు. సాధారణంగా 55 ఏళ్ల వయస్సు తర్వాత పదవీ విరమణ పొందిన వారి ఖాతాల్లో కొత్తగా నిధులు జమ కావు కాబట్టి అవి ఈ కేటగిరీలోకి వస్తాయి. అయితే, 55 ఏళ్ల లోపు ఉన్న సభ్యుల ఖాతాల్లో 58 ఏళ్లు వచ్చే వరకు వడ్డీ జమ అవుతూనే ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 2026 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా 31.8 లక్షల ఇన్ ఆపరేటివ్ ఖాతాలు ఉండగా, వాటిలో మొత్తం రూ. 10,181 కోట్ల నిధులు ఉన్నాయి. వీటిలో 7 లక్షల ఖాతాలు 20 ఏళ్లకు పైగా పాతవి కావడం గమనార్హం.
ఈపీఎఫ్ఓ : సభ్యులు చేయవలసిన పనులు ఇవే
మీ పాత పీఎఫ్ ఖాతాలో డబ్బు ఉండిపోయి ఉంటే, ఈ సౌకర్యాన్ని పొందడానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఈపీఎఫ్ఓ సూచిస్తోంది. ముందుగా మీ UAN నంబర్ను యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. మీ ఆధార్ నంబర్ పీఎఫ్ ఖాతాతో లింక్ అయి ఉండాలి. అలాగే బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు (IFSC కోడ్, అకౌంట్ నంబర్) సరిగ్గా అప్డేట్ అయి ఉన్నాయో లేదో ఈపీఎఫ్ఓ పోర్టల్ లేదా ఉమాంగ్ (UMANG) యాప్ ద్వారా చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్రక్రియ వల్ల సభ్యులకు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగే శ్రమ తప్పుతుంది.