IPL 2026 రద్దవుతుందా? యుద్ధం సెగతో క్రికెట్ అభిమానుల్లో టెన్షన్ !
IPL 2026 Under Threat Middle East War : మధ్యప్రాచ్య యుద్ధం వల్ల ఐపీఎల్ 2026కు ముప్పు పొంచి ఉందా? ఆటగాళ్ల రాక, విమాన ప్రయాణాలు, ఇంధన కొరత వంటి సవాళ్లు ఐపీఎల్ ను అడ్డుకుంటాయా? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఐపీఎల్ 2026 సీజన్కు సంబంధించి ఒక ఆందోళనకరమైన వార్త బయటకు వచ్చింది. మధ్యప్రాచ్య దేశాల్లో కొనసాగుతున్న యుద్ధం కారణంగా ఐపీఎల్ నిర్వహణకు అనేక అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నాయి. బీసీసీఐ ముందుగానే షెడ్యూల్ను ప్రకటించినప్పటికీ, ప్రస్తుత పరిస్థితులు లీగ్ను సజావుగా సాగనిస్తాయా అన్నది ముందున్న పెద్ద ప్రశ్న.
మార్చి 28న రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB), సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) మధ్య జరగాల్సిన తొలి మ్యాచ్తో ఈ టోర్నీ ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. అయితే, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు అటు బీసీసీఐని, ఇటు ఫ్రాంచైజీ యాజమాన్యాలను కలవరపెడుతున్నాయి.
ప్రయాణ ఆటంకాలు.. ఆటగాళ్ల రాక ఆలస్యం
మధ్యప్రాచ్య దేశాల్లో యుద్ధం తీవ్రం కావడంతో దుబాయ్, దోహా, అబుదాబి వంటి ప్రధాన విమానయాన కేంద్రాల మీదుగా విమానాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య దాడుల నేపథ్యంలో గగనతలం మూసివేయడం పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఇంగ్లాండ్, వెస్టిండీస్, దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన పలువురు ఆటగాళ్లు టీ20 వరల్డ్ కప్ ముగించుకుని స్వదేశాలకు వెళ్లడంలో ఇప్పటికే జాప్యం ఎదుర్కొన్నారు.
ఇప్పుడు వారు భారత్కు రావాలంటే సింగపూర్ లేదా హాంగ్ కాంగ్ వంటి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల ప్రయాణ ఖర్చులు విపరీతంగా పెరగడమే కాకుండా, ఆటగాళ్లు సరైన సమయానికి జట్టుతో చేరుతారా లేదా అన్న టెన్షన్ నెలకొంది. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) వంటి జట్లు తమ విదేశీ స్టార్లయిన అఖిల్ హుస్సేన్, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ సమయానికి వస్తారని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నా, ఫీల్డ్ లో పరిస్థితులు అంతగా బాగా కనిపించడం లేదు.
ఇంధన కొరత.. ఐపీఎల్ మౌలిక సదుపాయాల పై దెబ్బ
యుద్ధం కేవలం ప్రయాణాలకే పరిమితం కాకుండా, భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఐపీఎల్ నిర్వహణపై కూడా ప్రభావం చూపుతోంది. చమురు సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడటంతో ఎల్పీజీ, పెట్రోల్ కొరత ఏర్పడింది. హైదరాబాద్, ముంబై, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లోని ప్రధాన హోటళ్లు ఇప్పటికే తమ కార్యకలాపాలను పరిమితం చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి.
స్టేడియంలలో ఫ్లడ్లైట్లు, బ్రాడ్కాస్టింగ్ పరికరాల నిర్వహణకు అవసరమైన విద్యుత్, ఇంధనం విషయంలో బీసీసీఐ అప్రమత్తమైంది. చమురు మంత్రిత్వ శాఖ ప్రస్తుతం దేశీయ అవసరాలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తుండటంతో, మ్యాచ్ల నిర్వహణకు ఆటంకం కలగకుండా బీసీసీఐ ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తోంది.
ఐపీఎల్ పై భౌగోళిక రాజకీయాల ప్రభావం
యుద్ధం కారణంగా ఆటగాళ్ల లభ్యతపై కూడా రాజకీయ ప్రభావం కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) జట్టు నుంచి బంగ్లాదేశ్ పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ను విడుదల చేయాలని బీసీసీఐ ఆదేశించింది. దౌత్యపరమైన సంబంధాలు, ఆ దేశంలో నెలకొన్న అస్థిరత కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC), బీసీసీఐపై ప్రస్తుతం తీవ్ర ఒత్తిడి ఉంది. యుద్ధంలో ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా సంబంధం ఉన్న దేశాల ఆటగాళ్ల భద్రత విషయంలో కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తోంది. ఫ్రాంచైజీలు తమ ఆటగాళ్ల భద్రతపై ప్రతి గంటకు సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నాయి.
ఐపీఎల్ షెడ్యూల్.. మరో వైపు ఎన్నికలు
దేశంలో జరగనున్న పలు రాష్ట్ర ఎన్నికలు, మధ్యప్రాచ్య సంక్షోభం కారణంగా బీసీసీఐ కేవలం మొదటి 20 మ్యాచ్ల షెడ్యూల్ను మాత్రమే విడుదల చేసింది. మార్చి 28 నుండి ఏప్రిల్ మధ్య వరకు జరిగే ఈ మ్యాచ్ల తర్వాత, మిగిలిన షెడ్యూల్ను పరిస్థితుల ఆధారంగా ప్రకటించనున్నారు.
ఐపీఎల్ 2026 తొలి దశ షెడ్యూల్:
• మార్చి 28: ఆర్సీబీ వర్సెస్ ఎస్ఆర్హెచ్ (బెంగళూరు)
• మార్చి 29: ఎంఐ వర్సెస్ కేకేఆర్ (ముంబై)
• మార్చి 30: ఆర్ఆర్ వర్సెస్ సీఎస్కే (గువహటి)
• ఏప్రిల్ 4: డీసీ వర్సెస్ ఎంఐ (ఢిల్లీ)
ప్రస్తుతానికి లీగ్ రద్దు కాలేదు కానీ, పరిస్థితి విషమిస్తే మ్యాచ్లను తక్కువ గ్రౌండ్ లలో నిర్వహించడం లేదా ప్రేక్షకులను పరిమితం చేయడం వంటి కంటింజెన్సీ ప్లాన్స్ సిద్ధంగా ఉన్నాయని బీసీసీఐ వర్గాలు తెలిపాయి.
ఐపీఎల్ పై ఆర్థిక ప్రభావం
యుద్ధం వల్ల కేవలం ఆట మాత్రమే కాదు, ఐపీఎల్ ఆదాయంపై కూడా దెబ్బపడే అవకాశం ఉంది. మధ్యప్రాచ్య దేశాలకు చెందిన స్పాన్సర్లు తమ పెట్టుబడులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడంతో సుమారు 200 నుండి 250 కోట్ల రూపాయల వరకు అడ్వర్టైజింగ్ రెవెన్యూ తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్ (PSL) ఖాళీ స్టేడియంలలో జరుగుతుండటం ఒక హెచ్చరికగా కనిపిస్తోంది. పరిస్థితులు చక్కబడకపోతే ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ అత్యంత సవాలుతో కూడుకున్నదిగా మారనుంది.