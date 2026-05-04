Elections: ఎన్నికల్లో గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలకు మొదటి రోజు నుంచే జీతం ఇస్తారా.? రూల్స్ ఏంటి.?
Elections: 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడుతున్న వేళ చాలా మందికి ఒక సందేహం రావడం కామన్. ఎన్నికల్లో గెలిచిన వెంటనే ఎమ్మెల్యేలకు జీతం, సౌకర్యాలు ప్రారంభమవుతాయా? లేక దానికి ప్రత్యేక విధానం ఉందా? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఫలితాలు వచ్చిన రోజే జీతం మొదలవుతుందా?
ఎన్నికల్లో గెలిచిన రోజునే ఎమ్మెల్యేలకు జీతం ఇవ్వడం ప్రారంభం కాదు. ఆ రోజున వారు అధికారికంగా పదవిలో చేరరు, కేవలం ఎన్నికైన ప్రతినిధులుగా మాత్రమే గుర్తింపు పొందుతారు. అందువల్ల ఆ దశలో వారికి జీతం, అలవెన్సులు లేదా ఇతర ప్రభుత్వ సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉండవు.
జీతం ఎప్పుడు మొదలవుతుంది.?
ఎమ్మెల్యేలకు జీతం ప్రారంభం కావాలంటే వారు అసెంబ్లీలో ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలి. ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత నిర్వహించే ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో ప్రోటెమ్ స్పీకర్ లేదా నియమిత అధికారి ముందు ప్రమాణం చేస్తారు. ఆ క్షణం నుంచి వారు అధికారికంగా ఎమ్మెల్యేలుగా బాధ్యతలు స్వీకరించినట్లుగా పరిగణిస్తారు. ఆ తేదీ నుంచే జీతం, భత్యాలు అమల్లోకి వస్తాయి.
ప్రమాణ స్వీకారం ముందు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది?
ప్రమాణం చేసే వరకు గెలిచిన అభ్యర్థి అధికారిక ఎమ్మెల్యే కాదు. ఈ సమయంలో ఆయనకు ఎలాంటి జీతం ఇవ్వరు, ప్రభుత్వ వాహనం లేదా నివాసం వంటి సౌకర్యాలు కూడా ఉండవు. అంతేకాకుండా అసెంబ్లీలో పాల్గొనే హక్కు కూడా ఉండదు. ఈ దశను సాధారణంగా ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్గా పరిగణిస్తారు, అంటే ఎన్నికల ఫలితాల నుంచి అధికారిక బాధ్యతలు చేపట్టే వరకు ఉండే మధ్యంతర కాలం.
జీతాన్ని ఎలా నిర్ణయిస్తారు.?
భారతదేశంలో ఎమ్మెల్యేల జీతం అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒకేలా ఉండదు. ఆయా రాష్ట్రాల అసెంబ్లీలు జీతాలు, అలవెన్సులను నిర్ణయిస్తాయి. అందుకే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా ఉండగా, మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లో తక్కువగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు తెలంగాణలో ఎమ్మెల్యేలకు భత్యాలతో కలిపి నెలకు సుమారు రూ. 2.3 లక్షలు వరకు వస్తే, త్రిపురలో ఇది సుమారు రూ. 34,000 వరకు ఉంటుంది. ఇలా రాష్ట్రాల ఆర్థిక పరిస్థితి, విధానాలపై ఆధారపడి ఈ మొత్తాలు మారుతుంటాయి.
జీతం కాకుండా ఇంకేమి సౌకర్యాలు ఉంటాయి?
ఎమ్మెల్యేలు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత జీతంతో పాటు అనేక రకాల సౌకర్యాలు కూడా పొందుతారు. తమ నియోజకవర్గ ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించడానికి ఖర్చు భత్యం, కార్యాలయం నిర్వహణకు నిధులు, సిబ్బంది నియామకానికి సహాయం లభిస్తాయి. అలాగే ప్రభుత్వ పనుల కోసం ప్రయాణ భత్యాలు, రాష్ట్ర రాజధానిలో నివాస సౌకర్యం, వాహనం లేదా వాహన భత్యం కూడా ఇస్తారు. అదనంగా వైద్య సౌకర్యాలు, కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బస్సు, రైలు ప్రయాణ సదుపాయాలు కూడా కల్పిస్తారు.