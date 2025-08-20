ఢిల్లీ సీఎం రేఖ గుప్తాకు ఏ కేటగిరీ భద్రత ఉంటుంది, ఎంత మంది కమాండోలను మోహరిస్తారు?
ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖ గుప్తాపై జరిగిన దాడి దేశాన్ని ఉలిక్కిపడేలా చేసిన విషయం తెలిసిందే. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తిపై దాడి జరగడం కలవరానికి గురి చేసింది. ఈ క్రమంలో ముఖ్యమంత్రి స్థాయి వ్యక్తి ఎలాంటి భద్రత ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఢిల్లీ సీఎం రేఖ గుప్తాపై దాడి – భద్రతా లోపాలపై ప్రశ్నలు
ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖ గుప్తాపై జరిగిన దాడి దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. బుధవారం ఆమె సివిల్ లైన్స్ నివాసంలో ప్రజా విచారణ నిర్వహిస్తుండగా ఒక వ్యక్తి ఆమెపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. ఈ సంఘటనలో సీఎం స్వల్ప గాయాలు పొందారు. వెంటనే భద్రతా సిబ్బంది దాడి చేసిన వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ప్రజా సమస్యలు వింటున్న సమయంలో
ముఖ్యమంత్రి రేఖ గుప్తా ప్రతిరోజూ తన నివాసంలో ప్రజల సమస్యలు వినేందుకు ప్రత్యేకంగా పబ్లిక్ హియరింగ్ (జనసభ) నిర్వహిస్తారు. బుధవారం కూడా అలాంటి సమావేశంలో ప్రజల దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్న సమయంలో ఓ వ్యక్తి చేతిలో పిటిషన్తో వచ్చి ఆకస్మికంగా దాడి చేశాడు. మొదట రాయితో విసరబోయాడని, తరువాత చెంపదెబ్బ కొట్టడానికి ప్రయత్నించాడని ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు. ఈ ఘటనతో అక్కడ ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తత నెలకొంది.
జెడ్ కేటగిరీ భద్రత ప్రాముఖ్యత ఏంటి.?
* రేఖ గుప్తా ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టిన కొద్దికాలానికే ఆమెకు హత్య బెదిరింపులు రావడంతో కేంద్ర హోంశాఖ ఆమెకు Z కేటగిరీ భద్రత కేటాయించింది.
* ఈ కేటగిరీలో సుమారు 22–25 మంది భద్రతా సిబ్బంది ఉంటారు.
* వీరిలో పర్సనల్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్లు (PSOలు), ఎస్కార్ట్ టీమ్, వాచర్లు, 8 మందికి పైగా సాయుధ కమాండోలు ఉంటారు.
* సాధారణంగా ప్రధానమంత్రి, రాష్ట్రపతి, ముఖ్యమంత్రులు, కేబినెట్ మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు వంటి ప్రజాప్రతినిధులు, అధిక ముప్పు ఉన్నవారికి ఈ స్థాయి భద్రత ఇస్తారు.
* గతంలో ఢిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి షీలా దీక్షిత్, ప్రస్తుత మంత్రుల్లో కొందరికి కూడా ఇదే రకం భద్రత లభించింది.
దాడి తర్వాత కఠిన భద్రతా చర్యలు
దాడి జరిగిన వెంటనే సీఎం నివాసంలో భద్రతను మూడింతలు పెంచారు. ఢిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్ వ్యక్తిగతంగా నివాసానికి చేరుకొని పరిస్థితిని పరిశీలించారు. ఈ ఘటన తర్వాత ఢిల్లీ అంతటా ముఖ్యమైన ప్రదేశాలలో అదనపు పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. దాడి చేసిన వ్యక్తిని విచారించేందుకు ప్రత్యేక బృందాన్ని నియమించారు. అతని గత చరిత్ర, ఉద్దేశాలు, ఇతర సంబంధాలను పోలీసులు ఖచ్చితంగా చెక్ చేస్తారు.
ఖండించిన రాజకీయ నాయకులు
ఈ సంఘటనపై అన్ని పార్టీలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి. ఢిల్లీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు వీరేంద్ర సచ్దేవా, మాజీ సీఎం అతిషి, కాంగ్రెస్ నాయకుడు దేవేంద్ర యాదవ్ ఏకగ్రీవంగా తీవ్రంగా ఖండించారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజా ప్రతినిధిపై దాడి జరగడం దేశ ప్రజాస్వామ్యానికి ముప్పు అని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో ఇటువంటి లోపాలు రాకుండా మరింత కఠిన భద్రతా చర్యలు తీసుకోవాలని వారు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
భద్రతా వైఫల్యం
రేఖ గుప్తాపై జరిగిన ఈ దాడి ఒక భద్రతా వైఫల్యంగా భావిస్తున్నారు. సీఎం స్థాయి నాయకురాలికి Z కేటగిరీ భద్రత ఉన్నప్పటికీ, ఈ సంఘటన జరగడం పట్ల ప్రజలు, రాజకీయ నేతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రజా ప్రతినిధుల భద్రతపై మరింత కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టమవుతోంది.