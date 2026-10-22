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- Indian Railways: రూ. 1628 కోట్ల బిగ్ ప్రాజెక్టు.. స్వాతంత్య్రం తర్వాత తొలిసారి.. రౌఘాట్కు రైల్వే కనెక్టివిటీ
Indian Railways: రూ. 1628 కోట్ల బిగ్ ప్రాజెక్టు.. స్వాతంత్య్రం తర్వాత తొలిసారి.. రౌఘాట్కు రైల్వే కనెక్టివిటీ
Indian Railways: భారతదేశ స్వాతంత్య్రం తర్వాత తొలిసారిగా ఛత్తీస్గఢ్లోని రౌఘాట్ రైలు నెట్వర్క్తో అనుసంధానం అయింది. రూ.1,628 కోట్లతో తడకి-రౌఘాట్ లైన్ ప్రారంభమైంది. ఈ బిగ్ ప్రాజెక్టుతో ఛత్తీస్గఢ్లోని ఆ మారుమూల ప్రాంతానికి రైలు అడుగుపెట్టింది.
79 ఏళ్ల కల సాకారం.. ఛత్తీస్గఢ్లోని ఆ మారుమూల ప్రాంతానికి అడుగుపెట్టిన రైలు!
స్వాతంత్య్రం వచ్చిన 79 ఏళ్ల తర్వాత ఛత్తీస్గఢ్లోని మారుమూల ప్రాంతమైన రౌఘాట్ను ఇండియన్ రైల్వేస్ జాతీయ రైలు నెట్వర్క్తో అనుసంధానించింది. తడకి-రౌఘాట్ రైల్వే లైన్ ప్రారంభంతో ఈ చరిత్రాత్మక మైలురాయి నమోదైంది. 17.5 కిలోమీటర్ల మేర సాగిన ఈ మార్గంతో 95 కిలోమీటర్ల దల్లీ-రాజహారా-రౌఘాట్ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా రౌఘాట్-రాయ్పూర్, రాయ్పూర్-కురుద్ అనే రెండు కొత్త ప్యాసింజర్ రైలు సర్వీసులను కూడా జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. దీనివల్ల ఆ ప్రాంతంలో రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపడటంతో పాటు పారిశ్రామిక, ఆర్థిక అవకాశాలు పెరుగుతాయి.
ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి విష్ణుదేవ్ సాయి ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్నారు. కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఈ వేడుకలో పాలుపంచుకున్నారు. అలాగే, రాయ్పూర్లో ఎలక్ట్రిక్ లోకోమోటివ్ మెయింటెనెన్స్ ఫెసిలిటీ ఏర్పాటుకు శంకుస్థాపన కూడా జరిగింది.
దశాబ్దాల నిరీక్షణకు తెర.. రూ. 1,628 కోట్లతో ప్రాజెక్ట్ పూర్తి
దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్లో రౌఘాట్కు రైలు రావడంతో స్థానికుల దశాబ్దాల కష్టాలు తీరాయి. ఇప్పటివరకు ఈ ప్రాంత ప్రజలకు రవాణా సౌకర్యాలు చాలా పరిమితంగా ఉండేవి. కొత్త రైల్వే మార్గం రాకతో ప్రయాణాలు సులభం కానున్నాయి. విద్య, వైద్యం, ఉద్యోగాలు, మార్కెట్లకు వెళ్లేందుకు ప్రజలకు మరింత మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి.
రూ. 1,628 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన 95 కిలోమీటర్ల దల్లీ-రాజహారా-రౌఘాట్ రైల్వే ప్రాజెక్ట్ తడకి-రౌఘాట్ మధ్య ఉన్న చివరి 17.5 కిలోమీటర్ల సెక్షన్ పూర్తి కావడంతో కొలిక్కి వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ముఖ్యమంత్రి విష్ణుదేవ్ సాయి.. రాష్ట్రంలో రైల్వే రంగంతో పాటు అన్ని అభివృద్ధి పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయని తెలిపారు. ప్రస్తుత రైల్వే బడ్జెట్లో ఛత్తీస్గఢ్కు రూ. 7,000 కోట్లకు పైగా కేటాయింపులు లభించినట్లు ఆయన గుర్తుచేశారు.
రెండు కొత్త ప్యాసింజర్ రైళ్లు ప్రారంభం
ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో భాగంగా రౌఘాట్-రాయ్పూర్, రాయ్పూర్-కురుద్ అనే రెండు ప్యాసింజర్ రైళ్లను ప్రారంభించారు. ఈ రైళ్ల ద్వారా రాష్ట్ర రాజధాని రాయ్పూర్కు ప్రయాణం మరింత సులభం కానుంది. ఈ మార్గాల్లో ప్రయాణించే స్థానికులకు ఇది ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
చిన్న పట్టణాలు, పెద్ద వాణిజ్య కేంద్రాల మధ్య ప్రజలు, వస్తువుల రవాణా సులభం కావడం వల్ల రోజువారీ ప్రయాణికులకు, ప్రాంతీయ వ్యాపారాలకు ఈ కొత్త కనెక్టివిటీ ఎంతో అండగా నిలుస్తుంది.
పరిశ్రమలకు రౌఘాట్ రైల్వే లైన్ ఏ విధంగా సహాయపడుతుంది?
కేవలం ప్రయాణికులే కాకుండా, రౌఘాట్ ప్రాంతం నుంచి ఇనుప ఖనిజం రవాణాకు ఈ రైల్వే మార్గం ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది. భిలాయ్ స్టీల్ ప్లాంట్ సహా భారతదేశ ఉక్కు పరిశ్రమ అవసరాలకు ఈ ప్రాంతం ఇనుప ఖనిజం పరంగా చాలా ముఖ్యమైనది.
రైల్వే కనెక్టివిటీ వల్ల ముడి సరుకుల రవాణా వేగవంతం అవుతుంది. దీనివల్ల పారిశ్రామిక డిమాండ్ తీర్చడానికి, సప్లై చైన్ మెరుగుపరచడానికి వీలవుతుంది. ఈ మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాల ద్వారా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు పెరిగి, కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయి.
ఛత్తీస్గఢ్లో విస్తరిస్తున్న రైల్వే మౌలిక వసతులు
ఛత్తీస్గఢ్లో పూర్తయిన ప్రాజెక్టులు, కొత్త ప్యాసింజర్ సర్వీసుల ప్రారంభంపై కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు అభినందనలు తెలిపారు. కొత్త లైన్లు, గేజ్ మార్పిడి, అదనపు ట్రాక్ల ద్వారా రాష్ట్రంలో రైల్వే మౌలిక వసతులు వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
దల్లీ-రాజహారా-రౌఘాట్ రైల్వే లైన్తో పాటు, కేంద్రి-అభన్పూర్-రాజిమ్-ధమ్తరి సెక్షన్లో గేజ్ మార్పిడి పనులు పూర్తయినట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఖర్సియా-పర్మల్కసా డబుల్ లైన్ ప్రాజెక్ట్ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. పెండ్రా రోడ్, బిలాస్పూర్, ఉస్లాపూర్ మధ్య మూడో రైల్వే లైన్కు కూడా కేంద్ర కేబినెట్ ఇటీవల ఆమోదం తెలిపింది. ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా నెట్వర్క్ సామర్థ్యం పెరిగి, ప్రయాణికులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు అందడంతో పాటు పారిశ్రామిక వృద్ధికి ఊతమిస్తుందని తెలిపారు. ఇదే కార్యక్రమంలో భాగంగా అభన్పూర్-కురుద్ బ్రాడ్-గేజ్ రైల్వే లైన్ కూడా ప్రారంభించారు.