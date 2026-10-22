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- PM Kisan: పీఎం కిసాన్ 24వ విడత డబ్బులు.. దీపావళికి ముందు గుడ్ న్యూస్.. వెంటనే ఇలా చేయండి
PM Kisan: పీఎం కిసాన్ 24వ విడత డబ్బులు.. దీపావళికి ముందు గుడ్ న్యూస్.. వెంటనే ఇలా చేయండి
PM Kisan 24th Installment : పీఎం కిసాన్ 24వ విడత కోసం ఎదురుచూస్తున్న రైతులకు గుడ్న్యూస్. దీపావళిలోపు డబ్బులు పడే ఛాన్స్ ఉంది. లేటెస్ట్ స్టేటస్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి.
దీపావళికి పీఎం కిసాన్ 24వ విడత డబ్బులు
దేశంలోని అన్నదాతలు ఇప్పుడు ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి 24వ విడత డబ్బుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. సరైన వర్షాల్లేక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న కోట్లాది మంది రైతులు ఈ ఆర్థిక సహాయం ఎప్పుడు అందుతుందా అని చూస్తున్నారు. దసరా పండగ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీపావళి పండగ కూడా దగ్గరకు వస్తోంది. అయినా సరే, కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి ఇప్పటివరకు 24వ విడత విడుదల తేదీకి సంబంధించి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.
అధికారిక ప్రకటన ఎప్పుడు?
సాధారణంగా కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ తమ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా అలాగే సోషల్ మీడియాల ద్వారా ఈ నిధుల విడుదల తేదీని ప్రకటిస్తుంది. అంతేకాకుండా, పీఎం కిసాన్ యోజన కోసం ప్రత్యేకంగా కొన్ని సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. వాటి ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు తాజా సమాచారాన్ని షేర్ చేస్తుంటారు. వస్తున్న కొన్ని రిపోర్టుల ప్రకారం చూస్తే, రాబోయే కొన్ని రోజుల్లోనే దీనిపై క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
దీపావళిపైనే అందరి చూపు
ఈ ఏడాది దీపావళి పండుగ నవంబర్ 8వ తేదీన రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో పండుగకు ముందే రైతుల అకౌంట్లలోకి ఈ 24వ విడత డబ్బులు జమ కావొచ్చని గట్టి అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే, గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే సీన్ కొద్దిగా మారవచ్చు. గతేడాది దీపావళి అక్టోబర్ 20న వస్తే, పీఎం కిసాన్ డబ్బులు మాత్రం నవంబర్ 19న విడుదల అయ్యాయి. ఆ సమయంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు నుంచి ఈ నిధులను రైతుల ఖాతాలకు విడుదల చేశారు.
మీ స్టేటస్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి?
మీ ఖాతాలో డబ్బులు పడతాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. దీనికోసం మీరు కొన్ని సింపుల్ స్టెప్స్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది.
• ముందుగా పీఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్సైట్ అయిన pmkisan.gov.in ఓపెన్ చేయాలి.
• ఆ తర్వాత హోమ్పేజీలో కనిపించే 'Know your status' ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
• ఆ పేజీలోకి వెళ్లిన తర్వాత మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, అక్కడ కనిపించే సెక్యూరిటీ కోడ్ ఎంటర్ చేయాలి.
• ఆ తర్వాత మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ నంబర్ను అక్కడ ఎంటర్ చేయాలి.
• చివరగా మీ స్క్రీన్పై ఒక కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో మీ విడత డబ్బులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.
త్వరలోనే రానున్న గుడ్ న్యూస్
ప్రభుత్వం నుంచి త్వరలోనే దీనిపై అఫిషియల్ డేట్ రానుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఎవరైతే ఈకేవైసీ, భూమికి సంబంధించిన వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకున్నారో, ఆ రైతుల ఖాతాల్లోనే డబ్బులు జమ అవుతాయి. ఒకవేళ మీ స్టేటస్లో ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే వెంటనే సరిచేసుకోవడం మంచిది. దీపావళికి ముందే అన్నదాతల జేబుల్లో డబ్బులు పడితే పండుగ సంబరాలు మరింత ఘనంగా జరుగుతాయని అందరూ ఆశిస్తున్నారు.