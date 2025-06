Image Credit : Google

UIDAI అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా మీ ఆధార్ కార్డ్‌లో మొబైల్ నంబర్ మార్పు కోసం అపాయింట్‌మెంట్ బుక్ చేయడం ఇలా చేయాలి:

1. ప్రధాన వెబ్‌సైట్ సందర్శించండి: https://uidai.gov.in వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లి మీకు ఇష్టమైన భాషను ఎంచుకోండి.

2. మెను నుంచి ఎంపిక: "My Aadhaar" → "Get Aadhaar" → "Book an Appointment" ఎంపిక చేయండి.

3. నగరం లేదా ప్రాంతం ఎంటర్ చేయండి: మీ నగరాన్ని టైప్ చేసి, 'Proceed to Book Appointment' క్లిక్ చేయండి.

4. మొబైల్ నంబర్ & క్యాప్చా: ప్రస్తుత మొబైల్ నంబర్‌, చూపిన క్యాప్చా కోడ్‌ను ఎంటర్ చేసి, "Generate OTP" క్లిక్ చేయండి.

5. OTP ధృవీకరణ: మీరు పొందిన OTP ఎంటర్ చేసి "Verify OTP" క్లిక్ చేయండి.

6. వివరాలు ఎంటర్ చేయండి: ఆధార్ నంబర్, పూర్తి పేరు, పుట్టిన తేదీ, అప్లికేషన్ ధృవీకరణ రకం, రాష్ట్రం, నగరం, ఎంపిక చేసిన ఆధార్ సేవా కేంద్రం వివరాలు అందించాలి.

7. అప్‌డేట్ ఎంపిక: "Update Mobile Number" అనే ఎంపికను ఎంచుకోండి.

8. తేదీ, సమయం ఎంపిక: మీకు అనుకూలమైన తేదీ, సమయాన్ని ఎంచుకోండి.

9. వివరాలు పరిశీలించండి: మీరు ఇచ్చిన సమాచారాన్ని ఓసారి సరిచూసుకుని "Submit" క్లిక్ చేయండి.