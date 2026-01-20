- Home
- National
- Road Trip : ఈ రోడ్లపై ప్రయాణమంటే స్వర్గంలో విహారమే.. జీవితంలో ఒక్కసారైనా చుట్టిరావాల్సిన టాప్ 7 రోడ్ ట్రిప్స్ ఇవే
Road Trip : ఈ రోడ్లపై ప్రయాణమంటే స్వర్గంలో విహారమే.. జీవితంలో ఒక్కసారైనా చుట్టిరావాల్సిన టాప్ 7 రోడ్ ట్రిప్స్ ఇవే
ప్రకృతి అందాలను చూస్తూ హాయిగా రోడ్డుపై ప్రయాణిస్తుంటే ఆ అనుభూతి అద్భుతంగా ఉంటుంది. భారతదేశంలో ఇలాంటి ప్రకృతి దృశ్యాలు, గొప్ప సంస్కృతి, థ్రిల్లింగ్ మార్గాలు అనేకం ఉన్నాయి. ఈ రోడ్లపై ప్రయాణం జీవితాంతం నిలిచిపోయే జ్ఞాపకాలను అందిస్తాయి.
అద్భుత అనుభూతిని ఇచ్చే రోడ్ ట్రిప్స్
భారతదేశం అనేది విభిన్న ప్రకృతి దృశ్యాలకు నిలయం... రోడ్లపై తిరుగుతూ అందాలను ఆస్వాదించేవారికి స్వర్గధామం. మంచుతో కప్పబడిన పర్వతాల నుండి తీరప్రాంత రహదారులు, ఎడారి ప్రాంతాల వరకు ప్రతి ప్రయాణం ఒక ప్రత్యేక అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి యాత్రికుడి బకెట్ లిస్ట్లో ఉండాల్సిన కొన్ని సుందరమైన రోడ్ ట్రిప్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
Leh–Manali Highway, Himachal Pradesh to Ladakh
భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ రోడ్ ట్రిప్లలో ఒకటి లేహ్-మనాలి హైవే... మిమ్మల్ని ఎత్తైన కనుమలు, లోయలు, స్వచ్ఛమైన నదుల గుండా తీసుకువెళ్తుంది. ఈ మార్గం రోహ్తంగ్ పాస్, బరాలాచా లా, తంగ్లాంగ్ లా మీదుగా సాగుతూ, హిమాలయాల అద్భుత దృశ్యాలను, నిజమైన సాహస అనుభూతిని అందిస్తుంది.
Manali to Spiti Valley, Himachal Pradesh
ఈ ప్రయాణం కఠినమైనదే కానీ అద్భుతమైన డ్రైవ్ థ్రిల్ కోరుకునేవారికి, ప్రకృతి ప్రేమికులకు సరైనది. కాజా, కీ మొనాస్టరీ, చంద్రతాల్ సరస్సు గుండా సాగే ఈ ప్రయాణం, పచ్చదనం లేని పర్వతాలు, లోతైన లోయలు, మారుమూల గ్రామాలను చూపిస్తుంది.
Mumbai to Goa, Maharashtra to Goa
రోడ్-ట్రిప్పర్లకు ఇష్టమైన ఈ తీరప్రాంత ప్రయాణాన్ని NH66 ద్వారా ఉత్తమంగా ఆస్వాదించవచ్చు. ఈ డ్రైవ్ పచ్చదనం, వంకర రోడ్లు, వర్షాకాలంలో జలపాతాలు, కొంకణ్ పట్టణాలలో అందమైన ప్రదేశాలను అందిస్తూ, గోవాలోని అందమైన బీచ్లకు దారి తీస్తుంది.
Gangtok to Nathula Pass, Sikkim
ఈ ఎత్తైన రోడ్ ట్రిప్ మంచుతో కప్పబడిన శిఖరాలు, ఆల్పైన్ అడవులు, హిమనదీయ సరస్సుల అద్భుతమైన దృశ్యాలను అందిస్తుంది. పురాతన సిల్క్ రూట్తో సంబంధం ఉన్నందున ఈ మార్గానికి చారిత్రక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఇది ప్రశాంతమైన పర్వత అనుభవాన్ని ఇస్తుంది.
Chennai to Pondicherry, Tamil Nadu
ఈస్ట్ కోస్ట్ రోడ్ (ECR) పై సాగే సుందరమైన డ్రైవ్ బంగాళాఖాతం పక్కన సాగుతుంది. సముద్ర దృశ్యాలు, బీచ్ కేఫ్లు, మహాబలిపురం వంటి సాంస్కృతిక ప్రదేశాలతో, ఇది వారాంతపు విహారయాత్రకు అనువైనది.
Bangalore to Coorg, Karnataka
భారతదేశపు స్కాట్లాండ్"గా పిలిచే కూర్గ్, పొగమంచు కొండలు, కాఫీ తోటలు, అటవీ రహదారులను అందిస్తుంది. ఈ డ్రైవ్, ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ప్రకృతిలో ప్రశాంతతను కోరుకునే ప్రయాణికులకు ఇది సరైనది.