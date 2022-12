చలికాలంలో చర్మ సంరక్షణ చిట్కాలు.. మీకోసం..

చలికాలంలో చర్మం డ్రైగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంది. ఈ సీజన్ లో చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి కొన్ని చిట్కాలను తప్పక పాటించాలంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు.

రోజురోజుకు ఉష్ణోగ్రతలు దారుణంగా పడిపోతున్నాయి. దీంతో చాలా మంది చలిమంటలు వేసుకుంటుంటారు. కానీ ఈ చలిమంటలు, చల్లని గాలులు మన చర్మ ఆరోగ్యాన్ని బాగా దెబ్బతీస్తాయి. నిజానికి చర్మ సంరక్షణ సీజన్ ను బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. అందుకే చలికాలంలో ఒక్క శరీర ఆరోగ్యంపైనే కాదు.. చర్మ ఆరోగ్యంపై కూడా దృష్టి పెట్టాలి. చలికాలంలో మన చర్మం మరింత డ్రైగా మారుతుంది. ఎందుకంటే ఈ సీజన్ నీళ్లను చాలా తక్కువగా తాగుతుంటారు. దీనివల్ల చర్మం తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతుంది. చలికాలంలో చర్మం ఆరోగ్యంగా, అందంగా మెరిసిపోవాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Skin Care Tips-Protect skin from cold weather like this



సన్ స్క్రీన్ లోషన్ చలికాంలో కూడా యువి కిరణాలు మీ చర్మాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. అందుకే వీటి నుంచి చర్మాన్ని రక్షించాలంటే క్రమం తప్పకుండా సన్ స్క్రీన్ లోషన్ ను చర్మానికి అప్లై చేయండి. అధిక SPF సన్ స్క్రీన్ లోషన్ ను అప్లై చేయండి. ముఖ చర్మం మాదిరిగానే పెదవులు, చేతులు, కాళ్ల చర్మాన్ని కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలి. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు పెదాలకు లిప్ బామ్ ను ఖచ్చితంగా ఉపయోగించండి.



చర్మాన్ని తేమగా ఉంచండి ఈ కాలంలో చర్మాన్ని ఎప్పుడూ తేమగా ఉంచడం చాలా ముఖ్యం. తేమ మీ చర్మాన్ని పొడిబారకుండా ఉంచుతుంది. అలాగే మీ చర్మంపై సహజ నూనెలను కాపాడుతుంది. ఇందుకోసం మీ చర్మ రకానికి తగిన మాయిశ్చరైజర్లను ఉపయోగించండి. ఒకవేళ మీది ఆయిలీ స్కిన్ లేదా మొటిమలు అయ్యే చర్మం అయితే రంధ్రాలు మూసుకుపోకుండా ఉండటానికి నూనె లేని ఉత్పత్తులను ఉపయోగించండి.



హైడ్రేట్ గా ఉండండి మీ చర్మం హైడ్రేటెడ్ గా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. మీ బాడీ డీహైడ్రేషన్ బారిన పడితే స్కిన్ పై డ్రై పాచెస్ వస్తుంటాయి. ఇందుకోసం ఆలివ్ ఆయిల్, అవొకాడో ఆయిల్ వంటి సహజ నూనెలను ఉపయోగించండి. ఇది మీ చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. పొడి పాచెస్ పై కొద్దిగా నూనెను అప్లై చేయండి. మీ చర్మం నూనెను గ్రహించే వరకు నెమ్మదిగా మసాజ్ చేయండి. నూనె రాసిన తర్వాత మాయిశ్చరైజర్ ను తప్పకుండా అప్లై చేయాలి. ఇది మీ చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా, కాంతివంతంగా చేస్తుంది.



వేడి దగ్గర ఉండకూడదు చలిమంటలు, రేడియేటర్లు వంటి వేడి ఉత్పత్తి వాటి దగ్గర అసలే ఉండకూడదు. ఎందుకంటే వేడిగా ఉండే ప్లేస్ లో ఉంటే మీ చర్మం పొడిగా మారుతుంది. అలాగే జీవం లేనట్టుగా కనిపిస్తుంది. మీ ఇంట్లో పొయ్యి ఉంటే దాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువ ప్లేస్ పెట్టండి. గాలి రావడానికి ఫ్యాన్ ను ఆన్ చేయండి. లేదా ఫుల్ స్లీవ్ షర్ట్స్, ప్యాంట్ లను వేసుకోండి.



తేలికపాటి సబ్బులను ఉపయోగించండి తేలికపాటి సబ్బులే మీ చర్మానికి చాలా మంచివి. ఎందుకంటే ఇవి మీ ముఖం, శరీరం నుంచి సహజ నూనెలను తొలగించవు. చల్లని వెదర్ కారణంగా మీ చర్మం పొడిగా, సున్నితంగా మారుతుంది. అయితే ఎక్కువ కెమికల్స్ లేని సబ్బులు మీ చర్మాన్ని చికాకు పెట్టకుండా శుభ్రపరుస్తాయి.



వేడినీటిని ఎక్కువగా ఉపయోగించకండి చలికాలమని చాలా మంది పొగలు కక్కే నీటితోనే స్నానం చేస్తుంటారు. నిజానికి చలికాలంలో చల్లని నీరు అంత సేఫ్ కాదు. అలా అని వేడినీళ్లు మంచివని కాదు. మరీ వేడిగా ఉండేనీళ్లతో స్నానం చేయడం వల్ల చర్మంపై ఉన్న సహజ నూనెలు తొలగిపోతాయి. దీంతో చర్మం పొడిబారుతుంది. ఎర్రగా మారతుంది. అందుకే ఈ సీజన్ లో మరీ చల్లగా, మరీ వేడిగా ఉండే నీళ్లకు బదులగా గోరు వెచ్చగా ఉండే నీటితో స్నానం చేయండి.

