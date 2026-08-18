పంచదార తినడం మానేస్తే చాలు ముఖం మెరిసిపోతుందా? వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారంటే
పంచదార మానేయడం వల్ల ముఖం మెరిసిపోతుందా? సహజంగానే అందం వస్తుందా? ఇందులో నిజమెంతో వైద్యులు వివరిస్తున్నారు. పంచదార నిండిన ఆహారాలు తినకపోవడం వల్ల శరీరంలో జరిగే మార్పులు గురించి తెలుసుకోండి.
పంచదారను మానేస్తే ఏమవుతుంది?
స్వీట్లు, కూల్ డ్రింకులు, చాక్లెట్లు ఇలా అనేక రకాల్లో ఆహారంలో పంచదార భాగమైపోతోంది. తీపి రుచి ఎక్కువ మందికి నచ్చుతుంది కాబట్టి ప్రతిరోజూ పంచదారతో చేసిన ఆహారాలు తినే వారు అధికంగా ఉన్నారు. అయితే మీ డైట్లోంచి పంచదారను తొలగిస్తే ముఖం అందంగా మెరిసిపోతుందని చెబుతున్నారు వైద్యులు.
ఎక్కువ చక్కెర, రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్లు తిన్నప్పుడు, శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలు పెరుగుతాయి. దీనివల్ల శరీరం ఎక్కువ నీటిని, సోడియంను నిల్వ ఉంచుకుంటుంది. చక్కెర మానేసినప్పుడు, ఈ అనవసరమైన నీరు బయటకు పోయి ముఖంలో వాపు తగ్గుతుంది.
ఎక్కువ చక్కెర రక్తంలోని ప్రొటీన్లతో కలిసి 'గ్లైకేషన్' (Glycation) అనే ప్రక్రియకు కారణమవుతుంది. ఇది చర్మం సాగే గుణానికి కారణమైన కొల్లాజెన్ (Collagen), ఎలాస్టిన్ (Elastin) ప్రొటీన్లను దెబ్బతీస్తుంది. చక్కెర మానేయడం వల్ల చర్మంపై ముడతలు రాకుండా ఉంటాయి. ముఖం యవ్వనంగా, సన్నగా కనిపించడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.
మొటిమలు తగ్గుతాయి
చక్కెర శరీరంలో మంటను ప్రేరేపిస్తుంది. ఇది ముఖంపై ఎర్రదనం, మొటిమలు, దద్దుర్లకు కారణమవుతుంది. చక్కెర మానేసినప్పుడు, చర్మంపై ఈ మంట అదుపులోకి వస్తుంది. దీంతో ముఖం స్పష్టంగా, ఆరోగ్యకరమైన మెరుపుతో కనిపిస్తుంది.
మనం తీపి పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు ఇన్సులిన్ స్థాయిలు వేగంగా పెరుగుతాయి. ఇది శరీరంలో కొవ్వు పేరుకుపోవడాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. చక్కెర మానేయడం వల్ల ఇన్సులిన్ స్థాయిలు స్థిరంగా ఉంటాయి. దీంతో ముఖం, శరీరంలో అనవసరంగా కొవ్వు చేరడం ఆగిపోతుంది.
డాక్టర్ల హెచ్చరిక
ముఖంలోని కొవ్వును మాత్రమే తగ్గించడం (Spot Reduction) సాధ్యం కాదు. కానీ, చక్కెర మానేసినప్పుడు మొత్తం శరీర బరువు, కొవ్వు తగ్గడం మొదలవుతుంది. ఫలితంగా, ముఖంలోని కొవ్వు కూడా తగ్గి, ముఖం సన్నగా, షార్ప్గా (Slim & Sculpted) కనిపిస్తుంది.
చక్కెర మానేయడం ముఖాన్ని సన్నగా మార్చడానికి సహాయపడినప్పటికీ, అది మాత్రమే పరిష్కారం కాదు. తగినంత నీరు తాగడం, సరిపడా నిద్ర, పోషకాహారం, వ్యాయామం వంటివి కూడా పాటించాలి. వీటన్నింటితో పాటు చక్కెరను తగ్గించుకుంటేనే శాశ్వత, ఆరోగ్యకరమైన మార్పు వస్తుందని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు.