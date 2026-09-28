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కిడ్నీ స్టోన్స్, కొవ్వు కరిగించే అద్భుతమైన గింజలు

life Sep 28 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pixabay
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రోజంతా ఫుల్ ఎనర్జీ!

ఉలవలు శరీరంలో సహజంగానే వేడిని పుట్టిస్తాయి. ముఖ్యంగా చలికాలంలో మన శరీరానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ లెవల్స్‌ను పెంచడంలో ఇవి అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి.

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బరువు తగ్గడానికి..

మీరు బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఉలవలు మీ మెటబాలిజంను పెంచి, శరీరంలోని అనవసరమైన కొవ్వును మ్యాజిక్‌లా కరిగిస్తాయి.

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జలుబు, దగ్గుకు చెక్

ఉలవల్లో ఉండే వేడి చేసే గుణం ఊపిరితిత్తుల్లోని కఫాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఆస్తమా, తరచుగా వేధించే జలుబు నుంచి ఇది మంచి ఉపశమనం ఇస్తుంది.

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కిడ్నీ స్టోన్స్‌కు మందు

ఉలవల వల్ల కలిగే అతిపెద్ద ప్రయోజనం కిడ్నీ స్టోన్స్‌ను కరిగించడం. ఇవి శరీరంలోని మలినాలను బయటకు పంపి, కిడ్నీలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.

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ప్రొటీన్ల పవర్‌హౌస్

శాకాహారులకు ఉలవలు బెస్ట్ ప్రొటీన్ సోర్స్. కండరాలను బలోపేతం చేయడానికి, నీరసాన్ని తగ్గించడానికి ఇవి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి.

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ఎలా వాడాలి?

ఉలవలను నానబెట్టి, మొలకలు వచ్చాక తినొచ్చు. లేదా వాటితో చారు, కషాయం చేసుకుని తాగొచ్చని సద్గురు సూచిస్తున్నారు.

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ఇది మర్చిపోకండి!

ఏదైనా మితంగా తీసుకుంటేనే ఆరోగ్యం. మీకు ఏవైనా తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే, వీటిని వాడే ముందు కచ్చితంగా డాక్టర్‌ను సంప్రదించండి.

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